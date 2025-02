Así vivió el actor Tony Isbert sus últimos años en Santander: dorado retiro y su gran historia de amor con Eva Bellamy

Triste y enlutado día el que se está viviendo este jueves, 20 de febrero de 2025, en el mundo de la interpretación y el cine español. Una de las figuras madrileñas más consagradas en el séptimo arte, el eterno Tony Isbert -hijo, para más inri, de la actriz María Isbert y nieto de Pepe Isbert- ha fallecido a los 74 años en su casa de Santander, víctima de un neumotórax.

Esta dolencia lo había mantenido ingresado en un centro médico días antes, durante una semana. El pasado lunes, 17 de febrero, había recibido el alta y fue trasladado a casa. Este fallecimiento acontece después de que el actor estuviera unos días sin responder a las llamadas de su entorno. No cogía el teléfono y eso desató la preocupación, como avanza El Correo.

Más allá de sus laureados logros profesionales, de los que su currículum dio buena cuenta, Tony vivió una vida sentimental discreta pero intensa, y en su vida existió un gran amor, Eva Esteban Bellamy. Tal y como recogió entonces la revista ¡HOLA!, ambos contrajeron matrimonio en octubre de 1989, "vestidos de charros y en el Consulado de España en México".

Tony Isbert junto a su madre, María Isbert, en una imagen de archivo. Gtres

Hubo, además, un testigo de excepción en ese enlace: su hija en común, Vanesa, a la que bautizaron ese mismo día. Fueron unos años muy felices para el matrimonio, pero el tiempo, el día a día, hizo que su historia de amor naufragara, pero siempre en buenos términos y de forma "amistosa", como reconoció el propio Tony en febrero de 2024.

Fue en el medio Diario Más Noticias donde Tony Isbert concedió una de sus últimas entrevistas. El motivo de aquella interviú fue su 73 cumpleaños, y el actor hablaba feliz y lleno de solaz de su retiro dorado en Santander. Decía estar encantado de poder vivir alejado del mundanal ruido de la ciudad de Madrid y rodeado de buenos amigos.

La portada que ilustró la boda de Tony y Eva, en 1989.

De esas amistades de siempre. Hace un año, en esa suerte de remembranza, reflexionó Isbert sobre el -inexorable- paso del tiempo: "Los años van pasando. Cuando cumplí los 67 estaba un poco cansado de Madrid, cansado de ir a eventos y a estrenos". Ahí, tomó la determinación de apartarse, de instalarse en Santander.

Tony departió, además, sin ambages de su separación matrimonial: "Eva y yo nos separamos amistosamente, fue cuando me vine a vivir a Santander. Mi vida está aquí ahora, alejado de la profesión por las circunstancias. Me gustaría haber podido seguir trabajando, de hecho, me han llamado varias personas para hacerlo".

En febrero de 2024, Isbert ya confesó en el citado medio que la salud le había dado un susto entonces y que estaba en "tratamiento": "Tengo un cáncer, estoy en tratamiento y es delicado, por lo que tengo que seguir cuidándome". Sea como fuere, se puede colegir de su vasta trayectoria vital que Tony Isbert fue un hombre de sueños cumplidos: vivió como quiso y también pereció del mismo modo.

Gran trayectoria

A lo largo de su trayectoria, Tony Isbert compartió protagonismo con grandes estrellas del cine como Marisol con Carola de día o de noche o con Ana Belén (73), a quien precisamente le entregó el último premio Pepe Isbert en el que ha sido su último acto público, en 2024, en las tablas del Teatro Circo de Albacete.

"Una estampa irrepetible. Cómo duele despedirnos de nuestro #TonyIsbert, socio 218 de Aisge", ha lamentado la asociación. Por su parte, la Asociación Nacional de Amigos de los Teatros Históricos de España ha anunciado que pedirá que uno de los camerinos del Teatro Circo de Albacete lleve su nombre.

Tony Isbert junto a su mujer entonces, Eva, en una imagen captada en 2003, en Madrid. Gtres

"Tony, poseedor de un físico de galán, triunfó en los años 60, 70 y 80 del pasado siglo, principalmente en el cine español, pero también con interesantes pinitos en el mundo de la escena como por ejemplo su papel en la reposición teatral de 'Doce hombres sin piedad'", ha indicado Amithe.

Ha explicado que gracias al premio Pepe Isbert, que nació para reivindicar la figura de su abuelo y para lograr la reapertura del histórico Teatro Circo de Albacete, Tony Isbert "recuperó su sitio merecido, acompañando a los grandes actores y actrices que lo han recibido en estos 25 años. La última, el pasado año a Ana Belén".

El legendario actor Tony Isbert en un acto público en 2012. Gtres

También ha lamentado su muerte el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page (56), que ha mostrado "su tristeza" y ha destacado que Tony Isbert ha sido "un actor de trayectoria brillante y muy unido a Tarazona de la Mancha (Albacete)".

"Celebramos su legado y le recordaremos siempre con inmenso cariño", ha añadido García-Page en sus redes sociales.

Asimismo, la Diputación Provincial de Albacete ha "llorado" la muerte de Isbert, a quien refleja como "actor de calado y miembro esencial de una estirpe inolvidable", y ha agregado que "su muerte deja un gran vacío, especialmente en la provincia de Albacete, donde su apellido ha sido, es y será sinónimo de arte y reconocimiento a la escena nacional".

El Ayuntamiento de Albacete, por su parte, ha considerado a Isbert como "un actor imprescindible en el panorama del teatro y del cine español" y ha añadido que "su partida nos deja una profunda tristeza, pero también un legado imborrable que permanecerá en el corazón de todos los amantes del arte y de la cultura".