Martín Pareja-Obregón ha sido condenado por abandono de familia y su hija legítima estalla contra él: "Es un sinvergüenza"

El cantante Bertín Osborne (70 años) no es la única personalidad que se ha visto envuelta en escándalos judiciales como consecuencia de la manutención y el reconocimiento de paternidad de un hijo. Este miércoles, 19 de febrero, una revista del corazón ha rescatado otro controvertido caso paternofilial que viene de lejos.

En esta ocasión, el protagonista es el diestro onubense Martín Pareja-Obregón (60). La revista Semana entrevista a una joven llamada Alejandra, que en 2009 fue reconocida como hija legítima del diestro por la Audiencia Provincial de Sevilla. Pareja-Obregón, recuerda el semanario, no quiso entonces hacerse cargo de la pruebas genéticas.

Dicho de otro modo, se desentendió de su responsabilidad biológica. La otra protagonista de esta historia, Alejandra, nació fruto de un affaire entre el diestro y una mujer, de nombre Judith Rey. Ahora, la joven, de 19 años, ha decidido dar un paso al frente y denunciar públicamente la figura de su padre, al que acusa de ser un "sinvergüenza".

Martín Pareja-Obregón en una imagen de archivo. Gtres

Este debut en la prensa acontece después de que Pareja-Obregón haya sido condenado por un delito de abandono de familia. "Me enteré de quién era mi padre cuando tenía 12 años y mi madre me cambió de colegio. Un día, una profesora empezó a pasar lista en clase, vio que me apellidaba Pareja-Obregón y me preguntó si era familia del músico o del torero", relata Alejandra en dicha revista.

"Me quedé un poco en shock porque no sabía de qué me estaba hablando esa mujer. (...) Ese día tuve una discusión bastante grande con mi familia porque este tema siempre ha sido tabú en mi casa, y cuando cumplí 17 años me enteré bien de todo. (..) Mi madre me contó que siempre le propuso a mi padre hacerse las pruebas y él siempre dijo que no quería", agrega esta joven.

La portada de la revista 'Semana'.

"No quería porque aseguraba que se había hecho una vasectomía. Pero mi madre se enteró que él había tenido otra hija años después y volvió a demandarle. Tras muchos juicios, al final consiguió que un juez me reconociera como la hija de Martín Pareja-Obregón", continúa detallando esta mujer.

Sostiene Alejandra que su padre pagó la pensión alimenticia que fijó el juez "los primeros meses, pero al poco tiempo dejó de hacerlo. A día de hoy, me ingresa unos 30 o 40 euros. Y estas Navidades, por ejemplo, me hizo un ingreso de 60 euros, pero como algo excepcional".

Alejandra narrá cómo al cumplir los 18 años contactó con su padre. Le mandó un mensaje, en el que le venía a decir que le gustaría tener una conversación con él, que no le guardaba rencor y que quería cumplir el "sueño" de conocerlo. Martín no contestó de primeras y, más tarde, ante la insistencia, le escribió unas líneas.

"Buenas tardes, Alejandra. Muchas felicidades. Espero que cumplas muchos más y que lo estés pasando muy bien. En estos días hableremos, si Dios quiere", fue el mensaje que el torero le envió a su hija, y que ésta ha compartido con Semana. No obstante, nunca más contactaron. Alejandra nada más supo de su padre: "Me dio esperanzas y al final, nada".

Alejandra dice saber que tiene tres hermanos por parte de padre, pero prefiere "no hablar de ellos". La joven asegura que, a nivel judicial, "el pasado noviembre se le condenó a doce meses de multa con una cuota diaria de seis euros, como autor responsable de un delito de abandono de familia. Tiene que pagar la manutención que me debe desde 2018 hasta 2022. Y los gastos extraescolares. Todo esto asciende a unos 30.000 euros".

Finalmente, Alejandra estalla contra su padre: "Es un sinvergüenza y ha perdido una hija que merece la pena tener. Soy una mujer responsable y el orgullo de mi familia. (...) Quiero estudiar Veterinaria. Además, trabajo como camarera en un bar. (...) Creo que el no tener padre me ha hecho más fuerte".