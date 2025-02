Alberto, hijo de Carlos Herrera y Mariló Montero, enamorado: así es Blanca, su nueva ilusión y prima de Lourdes Montes

Este martes, 18 de febrero de 2025, la prensa del corazón ha sumado una nueva historia de amor. Alberto Herrera (32 años), el hijo de Carlos Herrera (67) y Mariló Montero (59), está ilusionado y ha comenzado un bello -y discreto- romance con una joven, llamada Blanca Llandres Parejo (29).

Así lo ha oficializado, en las últimas horas, ella misma en su perfil de Instagram, posteando un material gráfico de la pareja que no deja lugar a dudas, perteneciente a una escapada romántica a Roma. Vanitatis ha avanzado la relación amorosa y EL ESPAÑOL la ha podido confirmar.

Blanca Llandres, pese a su perfil, a priori, anónimo, es una mujer, graduada en Psicología, que proviene de un vasto, reconocido y mediático apellido. No en vano, es sobrina del cantante José Manuel Soto (63) y prima hermana de Lourdes Montes (41).

Alberto Herrera y Blanca Llandres en una foto de sus redes sociales. Instagram

El hecho de que Alberto Herrera no haya reposteado en su Instagram el viaje de la dupla a la bautizada como ciudad eterna denotaría su intención de poder seguir disfrutando de este amor lejos de luces y taquígrafos. No obstante, no ha podido ser.

En las fotografías, bien es cierto, no se ve ningún beso explícito de carácter amoroso entre la pareja, pero sí mucha complicidad. En otro orden de cosas, poca es la información que se sabe sobre Blanca Llandres Parejo. Es una joven psicóloga especializada en Recursos Humanos en una reputada empresa, Voltae Engineering.

"Profesional con experiencia en la consultoría de RRHH. Tengo el privilegio de gestionar y desarrollar equipos de trabajo, asesorar a diversas organizaciones en materia de RRHH, contribuyendo de manera significativa al desarrollo de negocio de esta área", así es como comienza la descripción de la propia Blanca en su perfil de LinkedIn.

"Mi principal enfoque es la selección de personal y desarrollo de negocio, donde tengo un profundo conocimiento en identificar y atraer talento altamente cualificado para diversas posiciones y roles dentro de las compañías. A través de este proceso contribuyo a que las organizaciones encuentren a los candidatos ideales para sus necesidades y metas", concluye la psicóloga valorando su formación profesional.

Aunque Blanca Llandres Parejo se haya convertido en una mujer muy valorada en su sector, también lo ha hecho en otros ámbitos. La sobrina de José Manuel Soto también ha debutado como modelo y así lo ha compartido en sus redes.

Alberto y Blanca durante su escapada a Roma, hace unos días.

En el año 2020, la prima de Lourdes Montes continuó los pasos de la diseñadora y lo intentó en el mundo de la moda, participando en el catálogo de la nueva colección de novias y fiesta de la firma Fiancee Couture. Sea como fuere, volviendo a uno de los grandes romances del año, parece que la historia de Alberto y Blanca está muy afianzada.

Alberto Herrera es el único hijo varón del periodista radiofónico Carlos Herrera, y ha seguido los pasos de su padre. Tomó la decisión de no estar en primera línea mediática y ha llevado una vida de lo más normal. Siempre ha sido un hombre "muy cercano y educado, sobre todo humilde", tal y como explicó una persona de su entorno a EL ESPAÑOL.

Sus inclinaciones académicas y profesionales parecían ir por otro lado. Cuando era pequeño, decía que no quería dedicarse a la misma profesión que sus padres; de hecho, acabó estudiando Administración y Dirección de Empresas y Marketing en la Universidad CEU San Pablo, en Madrid, y en el último año fundó una agencia de publicidad, Mad & Digger.

Nació y se crio en Sevilla y es hijo de madre navarra y de padre almeriense criado en Barcelona. Sus otras aficiones son la música —en especial la guitarra— y el Betis.