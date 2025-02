Julián Contreras, un año después de mudarse a vivir a Córdoba con su padre enfermo: su nueva vida y gran estabilidad

Hace justo un año, Julián Contreras Ordóñez (39 años) se enfrentaba a uno de los momentos mediáticos más convulsos de su vida. A los problemas de salud de su padre se unieron una polémica mudanza de Madrid a Cuenca -y de la ciudad de las casas colgadas a Córdoba, donde reside en la actualidad-, y litigios judiciales con una excasera.

Situaciones adversas con las que Julián lidió durante unos meses que se hicieron bastante duros para él, al tiempo que trataba de seguir facturando con su vida como streamer en plataformas como YouTube o Twitch. El vástago de Carmina Ordóñez tocó fondo. Hoy, EL ESPAÑOL puede confirmar que Contreras está "tranquilo".

Sobre todo, está "agradecido" por que el tsunami mediático haya pasado y su vida tenga una serenidad y la tranquilidad de las que gozaba antes. En contra de lo que muchos aventuraron o profetizaron entonces, el hermano de Francisco Rivera (51) no es un hombre que busque el ruido, ni la polémica ni el enfrentamiento.

Julián Contreras en un acto público en Madrid, en 2021. Gtres

"Es un chico templado y profundo, con gran mundo interior", lo define alguien que lo conoce bien. Su vida actual en la ciudad andaluza pasa por el cuidado de su padre. Este diario ha podido conocer que Julián Contreras Rodríguez está "bien, dentro de todo".

En junio de 2024, Rodríguez, aquejado de una dolencia degenerativa, en concreto un glaucoma, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. "Llevo un día de hospital infinito, está siendo agotador. La operación ha salido bien, es compleja, todo lo que sea operar de los ojos es complicado. Ha tenido un pequeño sangrado", contó Julián hijo.

Durante ese tiempo, Julián se mantuvo alejado de sus quehaceres habituales en las plataformas de streaming y se ausentó de manera justificada para centrarse en el postoperatorio. Cuando retornó, explicó lo que sigue: "Gracias a los que no habéis cambiado de canal".

Añadió: "Mi padre está bien. La operación salió bien, pero el postoperatorio está siendo muy complicado. No ha habido complicaciones, pero está siendo complicado. Es una dedicación constante, al final no se puede defender debidamente por sí solo y hay que estar muy al quite".

Julián Contreras en un acto público en Madrid. Gtres

La dedicación del hijo de Carmina Ordóñez con su padre es diaria y constante. EL ESPAÑOL pudo confirmar hace un tiempo que esta enfermedad comenzó hace ya diez años, desde entonces el deterioro en la visión ha ido en aumento y sin remisión. "No puede ir solo por ahí, ni conducir. Tenemos que vivir juntos porque tiene muchas dificultades", reconocía Julián hijo en una entrevista hace años.

El día a día de Julián y su padre en Córdoba es de lo más corriente. "Hace una vida muy normal, tiene un trabajo, cuida de su padre y sigue con sus vídeos de YouTube y Twitch". Están más que integrados en Córdoba y no ha tenido ningún problema vecinal ni casero. Quien quiere a Julián desliza a este diario: "Qué casualidad que ahora no salga nada. Antes todo y ahora nada".

Los Contreras Rodríguez viven a las afuertas de la ciudad, en una vivienda que cuenta con todo tipo de necesidades. El edificio en el que residen padre e hijo se inauguró en 2023, lo que confirma que el empresario podría haber estrenado incluso esta nueva casa. Además, el complejo pertenece a una cadena inmobiliaria que cuenta con otros edificios de este tipo en otras ciudades españolas.

Este edificio ofrece tres tipos de viviendas: de uno, dos y tres dormitorios. Son inmuebles que van desde los 50 a los 110 metros cuadrados, y que se pueden alquilar desde 700 euros. Sin embargo, un vecino con el que pudo hablar un programa de Telecinco afirmó que él pagaba 650 euros.

La depresión de Julián

En junio de 2024, Julián acudió al plató de Y ahora Sonsoles y allí contó los duros momentos que había vivido. "Estoy padeciendo que todo lo que hago es malo, es negativo. En vez de decir que Julián se reinventa y buscar nuevos formas... Yo no busco titulares amables, yo busco que no se mienta. Todo lo que se dice de mí me complica mucho estar en la calle. Las miradas, las reacciones...", explicó.

A nivel sentimental, Contreras se sinceró y habló de las aplicaciones para ligar: "Yo no tengo pareja. No toco madera porque no hay, pero yo no tengo pareja. Yo estoy soltero y que dure mucho. Yo dije un día que era cinturón negro en Tinder y eso me acarreó un repaso. Sigo en Tinder, yo persisto en la causa".

En un momento dado de la entrevista, Julián recordó el delicado bache de salud que atravesó hace un tiempo y que, afortunadamente, superó: "Tuve una depresión que en su punto más álgido casi me lleva. Fueron años muy oscuros. Escribí 420 cartas de despedida. Eso es sólo un gesto físico: yo vivía pensando en que no tenía que vivir".

Julián también reflexionó sobre las causas judiciales que tiene emprendidas: "De todas las causas judiciales que yo tengo ahora mismo, y que son crecientes, yo soy denunciante en todas ellas, no tengo ninguna causa pendiente con la justicia. Y sin embargo, tengo que leer que yo he huido de Madrid por mis deudas. En todas mis causas no estoy como denunciado sino como denunciante. Vivir con eso es un yunque".

Ahondó en la idea: "Si yo leyese todo lo que he leído de mí, tampoco me gustaría.(...) No vivo con miedo, vivo frustrado. Cuando llamamos a los sitios para hacer cosas, es sistemático: 'no, no, con todas las cosas que tiene ahora, los líos, lo vemos más adelante'. Y yo me pregunto, ¿qué he hecho yo? Porque yo soy una persona muy consecuente con las cosas que he hecho en mi vida. Los errores ahí están, pero los aciertos también. Cuando se impone esa leyenda negra, todo se cierra".