El lado más íntimo y familiar de Melody: su pareja deportista, un hijo de un año y el chalet de Málaga en el que viven

Podría decirse que el 1 de febrero de 2025 marcó un antes y un después en la trayectoria de Melody (34 años). Entonces, la que fuera niña prodigio con El baile del gorila hace dos décadas consiguió algo que llevaba tiempo anhelando: estar en lo más alto. La cantante ganó el Benidorm Fest 2025 y este sábado, 17 de mayo, representa a España en el Festival de Eurovisión 2025 en Basilea (Suiza). Un sueño hecho realidad para cualquier artista. Quizás más especial aún para ella, que lleva subida a los escenarios desde que tiene solo 10 años.

Tras una vida de esfuerzos llega por fin un caramelo con sabor a éxito. Un triunfo que se suma a otros importantes logros en el terreno personal: su pareja y su hijo, a quienes procura mantener a raya de la fama. ¿El motivo? Melody tiene muy bien definida en su mente la línea que divide su trabajo como intérprete de su faceta familiar. Esa Diva (es el nombre de la canción que interpretará sobre el escenario del St. Jakobshalle) es, de puertas para adentro, Melodía Ruiz Gutiérrez, "sencilla como un simple mortal", como ella misma explica en el citado single.

Prueba del hermetismo en su vida privada es que cuando anunció el embarazo de su hijo, en diciembre de 2023, muchos se llevaron una gran sorpresa. Y es que hasta la fecha poco o nada se sabía de si tenía pareja o no. Su novio, y padre de su hijo, -llamado Cairo-, es Ignacio Batallán, un entrenador argentino de 39 años al que no le interesa la popularidad, aunque se ha convertido en uno de sus grandes apoyos. Hoy, de hecho, le acompaña en Basilea.

Melody cantando 'Esa Diva' en la primera semifinal del Festival de la Canción de Eurovisión 2025. Agencias.

"No soy una persona de hablar de mi vida personal y me gusta cuidarme mucho. Yo he elegido cantar, pero mi pareja no y tengo que respetar eso", explicó en una entrevista en el programa de televisión Fiesta. "Hay personas a las que les gusta y otras a las que no". Así argumentaba los motivos de su afán por proteger su círculo.

Al parecer, la pareja se conoció en 2021, en el gimnasio Trainme Studio, un centro de entrenamiento y nutrición en Fuengirola del que él es propietario. Antes de aventurarse como empresario, Batallán se había dedicado al deporte de primer nivel: fue jugador profesional de voleibol y preparador físico de la selección española de baloncesto. También fue el CEO del Club Voleibol Fuengirola. Ahora es él quien la ayuda día a día en la preparación física que exige su intensa agenda de espectáculos y conciertos.

La pareja lleva una vida apacible en su casa de Málaga. Un chalet individual de dos plantas con un precioso jardín, porche y piscina. Allí viven con el hijo que tienen en común. El pequeño nació el 15 de febrero de 2024. Tras su nacimiento, Melody compartió su felicidad en las redes con una foto del retoño y un breve mensaje: "¡Y llegó el gran día! Me declaro completamente enamorada. Te amamos con todo el corazón".

“La maternidad te cambia para bien, yo creo que ser mamá me va a hacer cantar las canciones con más pasión y hacer las cosas con más ilusión", ha confesado, "porque no es normal el amor que se siente por un hijo".

En la actualidad, la suerte le sonríe a la cantante. Pero no todo en su vida ha sido un camino de rosas. Como todos, ha atravesado momentos difíciles, como la ruptura con su anterior pareja, el actor venezolano Gabriel Coronel. La sevillana confirmó el noviazgo en julio de 2018, pero tres años después, el 14 de febrero de 2021, -casualmente, el Día de San Valentín-, la propia Melody anunció la ruptura en una entrevista con Toñi Moreno (51) en Canal Sur.

"Hemos pasado un año complicado, porque también he vivido cosas personales muy duras, he tenido pérdidas de familiares, y la vida me ha mostrado en estos meses lo que necesito, lo que no necesito, y lo que quiero y lo que no quiero. Ahora quiero tener gente a mi alrededor llena de amor, de sonrisas", dijo entonces.

Melody, en un encuentro con los 'eurofans' en Sevilla. Gtres

Pero los sinsabores, como todo en la vida, pasan. La chica que llegó a convertir un sencillo sobre un gorila en la canción del verano de 2001 -el tema fue número uno en más de 15 países- disfruta ahora de un momento especialmente dulce. Tiene tras de sí el respaldo más de 20 años de carrera en la música y seis discos (uno de ellos, De pata negra, estuvo nominado al Grammy Latino como Mejor álbum infantil). Y delante de sí un prometedor horizonte, con Eurovisión y los dos amores de su vida, cuando deja atrás su lado de "rumbera" y regresa a su vida "normal", como ella misma ha descrito. Eso sí, siempre "con cachondeo" y "con alegría".