La emotiva carta de Julio Iglesias a Raphael tras su revés de salud: "Has estado en muchas guerras y todas las has ganado"

El mundo sigue conmocionado tras conocer la noticia del accidente cerebrovascular sufrido por el cantante Raphael el pasado martes, 17 de diciembre, durante la grabación de un especial navideño de La Revuelta, presentado por David Broncano (39).

Aunque tal y como ha podido conocer EL ESPAÑOL el artista se encuentra "bien" y las pruebas médicas son "positivas", las muestras de cariño han sido constantes durante las últimas horas. Rostros reconocidos como Pablo Motos (59) o Antonio Orozco (52) no han dudado en aprovechar su presencia en la pequeña pantalla para mandar su apoyo al cantante y su familia: "Nos hemos quedado todos en shock. Yo a Raphael le quiero mucho y tengo una amistad muy bonita con él", confesaba el cantante en El Hormiguero.

Uno de los mensajes de apoyos más sonados ha sido el de Julio Iglesias (81). Celoso de su intimidad, son escasas las ocasiones en las que el respetado artista utiliza sus redes sociales para conversar de algo distinto a sus conciertos y su música. Sin embargo, no ha dudado en dar un paso al frente para compartir una emotiva carta de apoyo a Raphael.

"Querido Raphael. Has estado en muchas guerras y todas las has ganado" comienza el stories del artista, publicado en la mañana de este miércoles, 18 de diciembre. "Esto no es nada, es pasajero comparado con todo lo que te ha pasado en la vida", ha añadido.

El mensaje de Julio Iglesias a Raphael, en un 'stories' de Instagram.

De la misma forma, el intérprete de Un canto a Galicia ha querido mandar un mensaje de fuerza a Raphael en uno de los momentos más duros de su vida. "Un campeón de tu categoría, un campeón tan grande puede con todo. Deseo que te recuperes ya, inmediatamente, y que termines este año cantando a tantas y tantas gentes que te aman ", proseguía el escrito de Iglesias. "Te admiro y te quiero mucho mi compañero de vida", concluía.

Cabe recordar que Julio Iglesias y Raphael siempre han demostrado un enorme respeto mutuo durante su larga y respetada trayectoria como músicos. Fue en el año 1999, en Miami, cuando ambos cantaron por primera vez juntos Somos.

A primera hora de la mañana de este miércoles, 18 de diciembre, la familia de Raphael se ha acercado hasta el Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Allí, su mujer; Natalia Figueroa (85); su hijo, Manuel Martos (46); y su nieta, Manuela, ha dado la última hora respecto a la salud del artista.

"Venimos a verlo. Todo bien", ha asegurado el vástago de Raphael al mismo tiempo que su madre ha dado las gracias a los reporteros por la labor realizada durante las últimas horas.

Natalia Figueroa y su hijo Manuel. Gtres

Raphael fue trasladado al hospital en una ambulancia desde el Teatro Príncipe, donde se encontraba grabando el especial de Navidad junto a David Broncano. Durante dicho rodaje se encontró mal y los servicios de emergencias le atendieron, aunque el cantante entró por su propio pie y las buenas noticias no tardaron en acontecer.