Hiba Abouk y Antonio Revilla oficializan su relación en el concierto de Niña Pastori: la imagen del romántico beso

Una imagen lo dice todo. Y un beso, mucho más. Ya no hay ambigüedades que valgan: Hiba Abouk (38 años) y Antonio Revilla (34) están juntos y enamorados. Hace unos días, la actriz aseguraba en una entrevista que ella no le pone "etiquetas" a lo que siente, pero es evidente que entre ella y el nieto de Emiliano Revilla (96) hay algo especial.

Sólo ellos conocen la naturaleza de sus sentimientos, pero la realidad es que ya no se esconden. Si bien hace unos días Hiba posteaba su primer beso con Revilla, ahora la pareja ha dado rienda suelta a su pasión en un acto público, oficializando así su historia de amor.

No sólo esto: Abouk ha admitido por primera vez que "no estoy soltera". Lo ha confirmado este pasado sábado, 14 de diciembre, en los Premios cinematográficos José María Forqué. Allí, ha deslizado lo que sigue: "No, no estoy soltera. Estoy en un momento muy dulce de mi vida y estoy enamorada, muy tranquila, muy feliz y en paz".

El beso de Hiba y Antonio, durante el concierto de Niña Pastori. Europa Press

Tras la gala, a la que asistió en solitario, Hiba se reencontraba con su pareja para disfrutar del concierto de Niña Pastori (46) en el incomparable marco de Starlite Christmas. Una cita muy especial en la que la pareja, cómplice, cariñosa y sonriente, ha dado rienda suelta a su amor dándose un apasionado beso por primera vez en un evento público.

En redes sociales tampoco se ocultan. "El resumen de lo real. Tú y yo y nada más. Te cielo", escribía el ex de Laura Matamoros (31) con una imagen de ambos sonrientes y muy cómplices en su cuenta de Instagram.

Unas palabras que la actriz secundaba, parafraseando a Frida Kahlo y una de sus creaciones más célebres, la expresión 'te cielo', para reflejar el "amor sin medida" que sienten el uno por el otro y al que por fin han decidido dar rienda suelta sin importarles el qué dirán.

La historia de Hiba y Antonio no ha estado exenta de polémica. Antes de enamorarse de Hiba, Revilla inició un romance con Laura, la hija de Kiko Matamoros (67). Tras su salida de Supervivientes 2024, a comienzos del pasado verano, Laura publicaba en sus redes sociales que había vuelto a encontrar el amor.

El beso de Hiba Abouk y Antonio Revilla en sus redes. Instagram

Su nombre era Antonio Revilla, un joven emprendedor. Sin embargo, en el mes de octubre todo cambió para ellos. Mientras Matamoros se encontraba en Punta Cana con motivo de la celebración del cumpleaños de su íntima amiga María Pombo (30), el periodista Javier de Hoyos compartía una información que sorprendía a propios y extraños.

Mientras Laura se encontraba en la isla caribeña, y habiéndose dado un tiempo en la relación, el mencionado periodista publicó unas esclarecedoras fotografías en las que Hiba Abouk y Antonio Revilla acudían a los cines Kinépolis y eran capturados manteniendo una cita secreta en la que la complicidad era máxima.

Además, unos días después de ese hecho, Vanitatis pudo presenciar el último encuentro entre la actriz y el empresario producido en un supermercado de la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón. Allí ambos fueron captados comprando alimentos junto a los dos vástagos que Revilla tiene de su anterior relación. Más tarde, vendría la confirmación en forma de beso.