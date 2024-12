Luis Canut cuenta la realidad de Patricia Pérez desde que se quedó ciego: "Sufre mi enfermedad en silencio"

En marzo de 2022, la vida cambiaba para Luis Canut (61 años) y Patricia Pérez (51). Una enfermedad llamada meningitis criptocócica hizo que Canut estuviera cuatro meses ingresado en el hospital. Durante el periodo de recuperación los efectos secundarios de la enfermedad empezaron a brotar y Luis comenzó a perder la visión.

La filosofía de vida de Luis Canut, desde entonces, ha cambiado y ahora se encuentra "bien". Sabe que ha pasado por un proceso complicado, pero Canut afirma, con una sonrisa en el rostro, que todo está bien. Además, el guionista está "orgulloso de llevar bastón y de ser ciego".

Este pasado viernes, 13 de diciembre, la pareja se ha sentado en el plató de ¡De Viernes! para hablar sobre la evolución de su enfermedad, su relación amorosa y aclarar en qué momento se encuentra actualmente. "Ha sido un año diferente", ha confesado Luis a Santi Acosta, presentador del programa de Mediaset.

Luis Canut y Patricia Pérez en un acto público Gtres

La gran historia de amor que han vivido Patricia y Luis desde 2007 es algo que pocas veces se repite. Siguen enamorados como el primer día y se les nota. "Ha sido un año diferente. No me gusta calificarlo como duro, porque el vocabulario afecta a tu estado de ánimo. Un año de mucho aprendizaje, de estar con Patri -su mujer- , un año que lo he disfrutado, de verdad", ha asegurado.

La vitalidad de Luis Canut frente a las preguntas de los colaboradores es digna de admirar. La entereza al hablar de su enfermedad y cómo la ha vivido Patricia. "Yo he tenido un proceso muy duro, pero ella lo ha tenido más duro. Al final, el enfermo es el protagonista pero, la cuidadora es un papel.. (suspira)", decía mientras confesaba que su mujer le ha "demostrado mucho".

"Vivir en silencio y sufrimiento la enfermedad de alguien al que quieres... Yo porque no me acuerdo de la enfermedad. Pero, el papel de Patricia, ha sido fundamental. Yo vivo un proceso y ella también, se ha tenido que amoldar", concluía. Para más tarde agradecerle a su mujer la paciencia y compañía durante todo el proceso "¡Ay, de verdad! Muchas gracias, gordi", añadía.

Aún así, tras vivir uno de los años más "diferentes" de su vida, Luis Canut hace 'casi' vida normal, tras conocer cuál será su nueva vida: "Mi día a día, sinceramente, ha cambiado por completo. No hay mejor país del mundo para ser ciego que España, porque está la ONCE. Me pusieron expertos de todo desde que me afilié", explicaba en el plató.

Luis Canut siempre ha sido una persona muy positiva. Sin embargo, en el caso de su mujer parece que hay momentos en los que ha tenido bajones. Sobre todo, cuando se confirmó que tenía un "5% de visión", se le vino el mundo encima: "Me da pena que no me pueda mirar, que no pueda ver a su familia o simplemente, que no pueda ver una película, esas pequeñas cosas", ha dicho Patricia, afectada.

La relación de Patricia Pérez y Luis Canut es muy especial. Llevan casi 20 años juntos y en su forma de expresarse se les nota que están muy enamorados, se acompañan en el proceso y están presentes en cada uno de sus pasos. El varapalo de la enfermedad ha reforzado su relación sentimental y la ha elevado al extremo.