Tres años sin Verónica Forqué: el homenaje íntimo y diario de su familia, la soltería de su hija, María Iborra, y un gran dolor

El 13 de diciembre de 2021, al filo del mediodía, una noticia aciaga e inesperada zarandeó los medios de comunicación en España: Verónica Forqué, la actriz más galardonada de la historia de los Premios Goya, una de las artistas más queridas y admiradas, era hallada sin vida en su domicilio, en el madrileño barrio de Chamartín.

El cuerpo de la Forqué fue encontrado por la señora encargada del servicio de su hogar, una mujer de origen nepalí con la que tenía una relación extraordinaria. Minuca, así se llama la que fue su empleada doméstica, avisó a los servicios de urgencias y a la Policía Nacional, alertando de "un intento de suicidio".

Los sanitarios no pudieron hacer nada por salvar la vida de Verónica. No pudo ser: sólo certificaron su deceso. Y de ese modo se fue una leyenda del cine. La actriz no estaba bien, llevaba tiempo delicada de salud y arrastrando problemas anímicos que, en el último tiempo, se agravaron.

Verónica Forqué, en una fotografía durante un acto público. Gtres

Ella admitió haber transitado por depresiones y protagonizó algún intento autolítico con anterioridad. Vero -como la conocían en la intimidad- no pudo más. Batalló contra su mente hasta el final. Dejó, amén de una vastísima red de amigos, y de una discreta familia, a una hija, María Iborra (34), rota: una joven que, de súbito, se quedaba huérfana.

No hay palabras para ese dolor. Hoy, 13 de diciembre de 2024, se cumplen tres años de aquella partida que enlutó los corazones de quienes la quisieron y también admiraron. 1.095 días sin la gran sonrisa de la Forqué. Sin su virtuosidad, sin su característico timbre de voz, sin su esencia: ésa que traspasaba la pantalla.

Verónica Forqué junto a su hija, María, en una imagen captada en marzo de 2018. Gtres

Tres años después, la vida sigue para su entorno más próximo. La casa en la que vivió y murió Verónica está vendida; ya no pertenece a la familia Forqué, como informó en 2022 EL ESPAÑOL. Tras su muerte, este medio pudo conocer que a la vivienda se trasladaron a vivir "unos familiares". Pasado un tiempo, la familia se desprendió del inmueble.

En este tercer aniversario, este diario interpela al entorno más cercano de Verónica: ¿se le preparará algún homenaje? Las personas que estaban más próximas a la artista, en su ámbito profesional, "no saben nada" de un posible tributo a la inolvidable actriz de cintas como ¿Qué he hecho yo para merecer esto? o Kika.

Una amiga que frecuentó a Verónica, asevera: "No tengo contacto con la hija, es difícil saber". Otra fuente agrega: "De hacerse algo, será íntimo y discreto. La última vez, un familiar me dijo que ellos no necesitan fechas señaladas, la recuerdan todos los días".

Por su parte, María Iborra, afronta esta fecha con trabajo, tiene contratados "muchos bolos". La joven es Dj yshow-woman. Realiza, entre otras ocupaciones, actuaciones de pole dance. California, Miami, Nueva York, Texas, México y Alemania son solo algunos de los lugares en los que ha actuado o trabajado como imagen de marca.

María Iborra y Rafael García, saliendo del domicilio de Verónica Forqué, en 2021. Gtres

Se la describe como una "chica muy segura, con unos ideales fuertes". María es, además, "independiente": "Nunca ha necesitado a su madre más que para lo afectivo". Iborra no acostumbra a salir en el papel couché; no se siente cómoda. No obstante, en abril de 2023 se hizo pública su ruptura sentimental de su razón de amor, Rafael García.

Tras más de seis años juntos, la dupla decidió poner punto final a su historia de amor. Los motivos no se han conocido hasta la fecha, pero todo apuntó tiempo atrás a que no hubo terceras personas en esta complicada decisión.

Rafa fue su mejor apoyo en el momento más duro de su vida. Una de las pocas imágenes que hay de los dos juntos es de aquel fatídico 13 de diciembre en el que ambos acudieron al piso en el que vivía Verónica Forqué y en el que se quitó la vida.

Al cierre de este artículo, una persona bien informada cuenta que María está "soltera". Y se apostilla: "Es una tía libre y de verdad". Por último, se detalla que hay un gran dolor en María Iborra: la suerte de feo que, según ella, le hicieron en la pasada edición de los Premios Forqué, que este 2024 se celebran este próximo sábado, 14 de diciembre.

Verónica Forqué junto a su hija, María, en un evento, en Madrid, en 2016. Gtres

María lo denunció públicamente el pasado mes de enero. "Mucha gente me ha preguntado por qué no asistí a los Premios Forqué, os lo voy a contar", comenzó su post. Y siguió: "No asistí porque no me invitaron. A toda la gente del cine que me sigue, quiero que sepáis que lo que hacéis apoyando a los Premios Forqué. Es apoyar a una empresa que se apropió del apellido de mi familia".

"A los Premios Forqué se la pela mi abuelo y mi madre y lo que los Forqué han dejado. Si no fuera así, lo mínimo sería invitar a la única persona que es su legado", manifestó también. "Por no hablar de cómo me trataron la última vez que asistí", remachó.