Qué fue de José Valenciano, el último hombre que enamoró a Terelu Campos y al que conoció en el peor momento de su vida

Han pasado nueve años desde que Terelu Campos (59 años) puso fin a su última relación sentimental. Un periodo en el que no ha mantenido relaciones sexuales "con nadie", tal y como ella misma desveló el pasado miércoles, 27 de noviembre, en una entrevista. Su declaración no tardó en viralizarse y en poner en el foco al que fue su último novio, José Valenciano.

"¡Fenomenal! Llevo nueve años sin pareja", respondió la presentadora a Diez Minutos cuando le preguntaron cómo está a nivel sentimental. "¿Ni un tonteo ni un roce?", repreguntó la periodista. "No me he acostado con nadie", sentenció Terelu Campos, confirmando que lleva casi una década sin mantener relaciones sexuales.

Los cálculos indicarían que el último hombre con el que se habría acostado la televisiva sería el boxeador José Valenciano, quien ya ha reaparecido públicamente y ante los medios tras una larga temporada alejado de la crónica rosa.

Terelu Campos y José Valenciano en una imagen de archivo. Gtres

La expereja de Terelu Campos se mostró esquivo y visiblemente molesto cuando Europa Press le preguntó por la confesión de la presentadora. Su contacto con los medios se produjo cuando llegaba al gimnasio que regenta en Madrid, con ayuda de muletas por una lesión en la pierna. "Sinceramente no lo he visto. No he hablado, de verdad. Hace tiempo que no hablo con ella", aseguró José Valenciano.

Hay que remontarse al año 2013 para recordar cómo comenzó su affaire con la hija mayor de María Teresa Campos. Terelu se enamoró del que fuera su entrenador. Su historia de amor inició en el gimnasio de José Valenciano, situado en el madrileño barrio de Chamberí y donde a día de hoy él sigue trabajando. Un "club", tal y como indica su página web, enfocado en deportes de contacto y artes marciales.

No obstante, el centro también cuenta con zona de cardio, crosstraining, funcional y wellness. Además, musculación y fitness. Por otro lado, tal y como confirman sus redes sociales, en el mismo gimnasio, organiza veladas de boxeo.

Aunque es licenciado en Magisterio, José Valenciano ha enfocado su vida profesional al deporte. Tiene dos hijos y ha entrenado a conocidas figuras mediáticas, como Miguel Ángel Silvestre (42) o Álex González (44).

El gimnasio se convirtió en el punto de encuentro de la expareja. Se conocieron después de que él pusiera fin a su matrimonio y cerrara su anterior centro deportivo, Barceló, dos años después de protagonizar un oscuro suceso. En 2011, José Valenciano y el boxeador Pablo Navascués fueron detenidos en el marco de una operación contra el 'clan de los búlgaros', que se dedicaba a extorsionar y cobrar deudas. En su momento se dijo que aquel local era el lugar donde se cerraban los negocios ilícitos. Poco después fueron puestos en libertad.

Terelu Campos, por su parte, afrontaba el peor momento de su vida. Tenía poco tiempo de terminar el tratamiento de quimioterapia y radioterapia debido a su primer cáncer de mama. Previamente, había mantenido una relación con Carlos Pombo. Para ella, era un cambio de vida en todos los sentidos, pues se mantenía alejada de la televisión con el fin de centrarse en sí misma.

Aunque se conocieron en 2013, su romance saltó a la crónica rosa un año más tarde. En aquellos tiempos, Terelu volvió a pisar un plató y puso en valor el apoyo que había recibido de su pareja. "Le debo a José el volver a confiar en mí misma y que me tendiera la mano para ayudarme", expresó entonces.

En marzo de 2015 protagonizaron su primer posado juntos en un reportaje con la revista ¡HOLA! en el que hablaron de matrimonio. "José es muy importante en mi vida, le quiero muchísimo... Y me ha propuesto que me case con él", reveló la presentadora. El boxeador, por su parte, añadió: "Me gustaría pasar al lado de Teresa el resto de mi vida. Me ayuda a ser mejor persona".

José Valenciano llegando esta semana a su gimnasio. Europa Press

Lamentablemente no pudo ser y solo seis meses después de profesarse amor públicamente, Terelu Campos comunicó la ruptura. "La situación no era buena, y para qué añadir más pena a la pena", aseguró en la misma cabecera rosa en septiembre de 2015. "Desgraciadamente, no hemos podido superar las dificultades", dijo sobre el motivo que la llevó a separarse de Valenciano.

Desde entonces, a Terelu Campos no se le ha vuelto a conocer pareja. Aunque en la entrevista de esta semana reveló que salió varias veces con un hombre, aquello fue breve y no trascendió al papel couché. "Nos dimos cuatro o cinco besos y fue un error. No nos acostamos", aseguró en su reciente conversación.

Sobre el currículum sentimental de José Valenciano no se tienen noticia. El boxeador lleva su vida privada en el anonimato y a día de hoy solo se le conoce por su trabajo como boxeador y empresario.