Entramos en el 'fiestón' de Fonsi Nieto por su 46º cumpleaños acompañado de Jorge Martín o su exmujer Marta Castro

El pasado viernes, 29 de noviembre, se celebraba en el emblemático Teatro Kapital de Madrid, el cumpleaños de Fonsi Nieto, un evento que amigos y familiares del expiloto de Moto GP no se quisieron perder. Además, si mezclas fiesta con el nombre del cumpleañero, aparece la frase "velada perfecta" y así fue.

Fonsi Nieto recibía a decenas de amigos de la industria del motociclismo, amigos de la infancia e incluso, de la televisión en la discoteca madrileña. Esto le daba cierta seguridad, sobre todo, porque sabía que con un buen ambiente, música con él a los platos, comida y bebida, nada podía salir mal. El DJ cumple 46 años y como cada año, ha querido celebrarlo por todo lo alto.

Juan Peña (44), Kiko Matamoros (67)junto a su mujer Marta López Álamo (27), Miguel Abellán (46), Arancha de Benito (55), Marta Castro (40) y su pareja Rodri Fuertes (34) o Nicolás 'Colate' Vallejo-Nágera (52) -que apareció con una misteriosa mujer desconocida- fueron alguno de los invitados a la celebración de Fonsi. EL ESPAÑOL pudo chalar un rato con el piloto para saber cómo se siente al llegar a los 46 años y en qué momento de su vida se encuentra.

Fonsi Nieto mostrando uno de los regalos de su 46 cumpleaños EL ESPAÑOL

La fiesta comenzó sobre las 22:24 de la noche, las puertas de Teatro Kapital abrían exclusivamente para que el cumpleañero pudiese disfrutar de un rato a solas con sus invitados, hasta que abriesen al público. Los asistentes fueron llegando a cuenta gotas pero, con música chill house de fondo, bandejas de comida y bebida que pasaban sin cesar y algún que otro regalo, Fonsi Nieto, estaba en su salsa.

Hace ya algún tiempo que el piloto decidió dejar de correr profesionalmente en los circuitos más importantes del mundo y empezó su carrera como DJ, algo que no le ha ido mal y con el que según dicen sus amigos, es imposible no pasarlo bien. Pero ¿en qué momento profesional está ahora mismo?

''Estoy muy contento, es un año muy especial. Vengo a celebrar mi cumpleaños, con todos mis amigos, después de haber ganado el Campeonato del Mundo, creo que hoy es doble celebración", confesaba minutos antes de entrar a celebrar su 46 cumpleaños.

Sin embargo, cuando se le preguntó por cómo enfrentaba la edad, lo tuvo muy claro: "Yo siempre he sido muy niño para muchas cosas. La edad es un número. Está todo en la cabeza, como las canas", afirmó tajante.

Kiko Matamoros y Marta López Álamo en el cumpleaños de Fonsi Nieto EL ESPAÑOL

Alba Carrillo, hace unas semanas, compartía un post en sus redes sociales, felicitando al padre de su hijo Lucas y hacía referencia a que era un padre ausente -por motivos profesionales- pero siempre estuvo ahí. Y, ahora, el piloto recuerda estas palabras ya que se acercan fechas especiales.

"Con tanto viaje, no siempre es fácil gestionarlo. Se echa mucho de menos a la familia, a los niños. Al final este mundial que hemos conseguido, más que mío, es de mis hijos que se han perdido momentos de estar conmigo, porque tenía que estar trabajando en Australia, Japón o Malasia", explicaba al ser preguntado por las fechas navideñas y su balance del año. Además, destacó que su relación con Alba Carrillo es "muy bonita" ya que tienen que "estar unidos por él", hablando de su hijo.

A la fiesta de Fonsi Nieto sus amigos vinieron a divertirse, pasarlo bien y disfrutar con él. Durante la velada, mientras disfrutaban de la cena, EL ESPAÑOL pudo hablar con Marta Castro, la expareja del DJ y que fue invitada con su novio Rodri Fuertes.

Marta Castro y Rodri Fuertes en el cumpleaños de Fonsi Nieto EL ESPAÑOL

La empresaria y el expiloto mantuvieron una relación durante ocho años, de los cuales cinco fueron de matrimonio y fruto de este compromiso nació Hugo, el hijo que tienen en común. Tras varios años separados, Castro solo tiene palabras bonitas para el padre de su hijo: "El tiempo que está con los niños, hace planes superdivertidos porque tienen suerte de hacer cosas que otros padres, por lo que sea, no pueden -refiriéndose a montar en moto o esquiar- y son niños y eso les encanta".

Además, Marta ha querido añadir que el DJ es como "un niño pequeño" y ella también se considera "pequeña" porque "ahora no vemos a la gente de 40 como cuando la veíamos antes", comentaba entre risas haciendo un guiño a la edad del cumpleañero. Rodri Fuertes, pareja actual de Marta, valoraba la intención de Nieto de invitarlo a su cumpleaños, confesó que "dice mucho sobre él".

Lo mejor de una fiesta como esta es que te puedes encontrar desde Kiko Matamoros hasta Nicolás 'Colate' Vallejo-Nágera, que apareció acompañado de una chica desconocida de la mano, según puede confirmar en exclusiva EL ESPAÑOL.

Nicolás 'Colate' Vallejo-Nágera y Fonsi Nieto EL ESPAÑOL

Actualmente, al empresario no se le conoce ninguna mujer en su vida, sin embargo, llegó acompañado. Se trataba de una mujer de unos 40 años y pelo castaño. Ella vestía un diseño dos piezas marrón fluido de blusa y pantalón, con estampado de cenefas y botas de tacón. Ella no quiso posar, se fue directa al baño ahuyentada por la llamada de la prensa. Colate no quiso dar muchas explicaciones acerca de la chica que venía con él. Todo apuntaba a que eran pareja, al menos la actitud demostraba eso mismo.

Durante la fiesta Fonsi Nieto estaba pletórico y, a pesar de que no quisiera posar con el cumpleañero, el piloto Jorge Martín -que estaba con su pareja- disfrutó de su nuevo título como campeón, junto a su familia, que también estuvo presente en el cumpleaños de la persona que lo descubrió y lo catapultó al éxito. Una enorme tarta de cumpleaños clausuró la cena y dio rienda suelta para disfrutar de la noche. Las fiestas de Fonsi Nieto, nunca defraudan.