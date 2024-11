De cantar en el Metro a ser actor de éxito: así es Xoán Fórneas, el joven gallego con el que se relaciona a Pablo Alborán

A pesar de llevar más de una década en la industria musical, Pablo Alborán (35 años) siempre se ha caracterizado por llevar su vida privada de la forma más discreta posible. Sin embargo, a mediados del año 2020, el cantante daba un paso al frente compartiendo públicamente con sus seguidores su homosexualidad.

Desde ese momento, numerosos han sido los hombres que se han vinculado con Pablo, desde el también cantante Ricky Martin (52) al estilista Pelayo Díaz (38) o el actor José de la Torre (37), aunque en ninguna de las ocasiones estas relaciones han sido confirmadas por alguna de las partes.

Fue a mediados del año pasado cuando se conoció la ruptura entre el cantante malagueño y un banquero de su edad a quien Alborán conoció en Madrid. No obstante, el pasado domingo, 24 de noviembre, el periodista Javier de Hoyos compartía un vídeo en su perfil de Instagram en el que relacionaba al intérprete de Solamente tú con un nuevo hombre.

Según el comunicador, ambos habían sido captados la noche del 23 de noviembre hablando largo y tendido en una reconocida discoteca de la capital. El hombre con el que se relaciona a Pablo es Xoán Fórneas (31), un actor gallego conocido por interpretar a Quique en Respira, la exitosa serie de Netflix.

Xoán Fórneas nació en Lugo en el año 1993 y es conocido, mayoritariamente, por su interpretación en formatos como Acacias 38, La línea Invisible, Heridas o Reina Roja, series que le han llevado a ser considerado uno de los actores más destacados del momento.

A pesar de que lleva residiendo en la capital desde los 18 años -animado por sus padres- para seguir formándose como actor, lo cierto es que Xoán siempre ha manifestado sentir un vínculo muy estrecho con su Galicia natal. De hecho, en el año 2020 concedió cuna entrevista para La Voz de Galicia en la que apuntó lo mucho que extrañaba su tierra.

"Lo peor de la pandemia es que no sé cuándo podré volver a mi pueblo. Es lo más duro", confesaba. Hubo un tiempo que retornó a Galicia por trabajo, pero su personaje de Íñigo en Acacias lo llevó de nuevo a Madrid desde el año 2018, y ya terminó de asentarse del todo en la capital.

En la misma entrevista, Xoán Fórneas se definía como "divertido, simpático, tímido, raro y peculiar". Asimismo, más allá de su faceta como actor, el gallego aseveraba ser "de lo más normal": "Soy un apasionado de mi trabajo y de la gente. Me encanta lo normal".

Aunque siempre ha tenido muy presente que lo suyo era la interpretación, lo cierto es que la lucha por su sueño no ha sido -ni mucho menos- un camino de rosas. Durante varios años tuvo que trabajar como cantante en un crucero, animador de fiestas y cantando en el Metro de Madrid o como modelo.

"Todos estos trabajos fueron aprendizajes para llegar donde estoy ahora", aseguró hace unas semanas en una entrevista para Cadena Ser. Actualmente, además de sus múltiples papeles como actor, Xoán Fórneas también presume de su faceta como modelo a través de su perfil de Instagram, en el que cuenta con cerca de 20.000 seguidores.

Allí, el gallego comparte instantáneas posando para diferentes agencias de moda, así como su preparación física para los distintos papeles a los que postula.

No obstante, son nulas las interacciones existentes a día de hoy entre Pablo y Xoán en redes. Javier de Hoyos, por su parte, apunta a que ambos se siguen desde hace pocos días y ambos llevan siempre la discreción por bandera.

Alborán, solidario por la DANA

El pasado domingo, 24 de noviembre, numerosos artistas se reunían en el WiZink Center de Madrid con el fin de recaudar fondos para los afectados de la DANA que el pasado 29 de octubre arrasó con más de 70 localidades de Valencia y Albacete.

Entre los artistas se encontraban nombres conocidos por el público como David Bisbal (45), Malú (42), Raphael (81) o Pablo Alborán. Precisamente, el malagueño aprovechaba su voz para lanzar un emotivo mensaje ante las más de 16.000 personas que se encontraban en el estadio madrileño.

"Aunque hay veces en las que uno quiere mudarse del planeta, días como hoy hacen que uno vuelva a creer en el ser humano, en la esperanza que cuando pasa lo que ha pasado con la DANA, no solo en Valencia, es increíble como de manera instintiva, natural, nace ayudar a los demás. Eso es algo que no podemos olvidar, la humanidad, que no nos la robe nadie", manifestó, algo emocionado, Pablo Alborán.