Edurne: "Me gustaría tener más hijos, soy de familia numerosa, pero tengo tantos proyectos que al final no veo el momento"

Edurne (38 años) se prodiga muy poco por Barcelona, pero el pasado jueves, 14 de noviembre, acudió por la noche a Sant Cuata. ¿El motivo? Apoyar la XIV Gala Benéfica de la Fundación Dr. Iván Mañero, que junto a la ONG AMIC han creado el lema ¿Vamos al cole?, con el que se recaudaron más de 52.000 euros destinados a proyectos educativos y lucha contra la desnutrición infantil en Guinea Bissau, así como a los afectados de la DANA de Valencia.

"Este es mi primer año aquí", afirmó Edurne, "y he venido por todo lo que hace Iván Mañero en esta fundación con los niños. Siempre he tenido devoción por ellos, pero tras ser mamá, como que todas las causas relacionadas con este tema las siento un poquito más", ha asegurado la artista en una conversación con EL ESPAÑOL.

La cantante ha cambiado de look. Ha dicho adiós al rubio y se ha pasado a un tono mucho más cobrizo que resaltaba con el ajustado vestido de noche con el que dejaba entrever su espléndida figura. Está feliz, estable y lo radia. En marzo de 2021 fue mamá primeriza de una niña llamada Yanay (3), fruto de su relación con David de Gea (34), actual portero de la Fiorentina y con quien se casó en Menorca en una ceremonia civil en julio de 2023 tras una relación que empezó en 2010. Hace varias semanas sacó su último disco, Éxtasis, en cuyo concierto de presentación toda la recaudación fue para las víctimas de la DANA en Valencia. Sobre ello, la maternidad y sus próximos proyectos ha conversado con este periódico.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Edurne (@edurnity)

¿Ha sido más sensible tras convertirse en madre?

Siempre he sido sensible con todas las causas, siempre he intentado aportar mi granito de arena, ya me conocéis, y creo que todos los que nos dedicamos a algo que pueda estar enfrente de un foco mediático tenemos que ayudar y aprovechar eso para dar visibilidad. Quizá después de ser madre todavía tengo aún más sensibilidad, pero siempre la he tenido por la gente que lo ha necesitado.

Participa en una subasta benéfica para ayudar a las víctimas de la DANA. ¿Qué ha ofrecido?

He participado en subastas, pero realmente lo último que para mí ha sido lo más importante es el concierto de presentación que hice del disco Éxtasis, cuya recaudación total fue íntegro para todos los afectados en esta DANA. Ese ha sido mi granito de arena. Yo sé que es muy complicado, pero creo que todos estamos demostrando que si nos unimos nos podemos apoyar y aportar, y que esto pase lo antes posible. Espero que la normalidad vuelva pronto.

Por ser un acontecimiento tan especial, ¿ha tenido los nervios a flor de piel?

Sí (sonríe). Al final también era para mí una fecha importante porque presentaba mi disco, pero tampoco era... No sé, era como raro después de todo lo que había pasado... Había mucha gente que venía de fuera y que llevaba meses esperando este concierto y decidí que entre todos donaríamos y apoyaríamos a todos los afectados por la DANA.

¿Desde que ha sido madre, cree que el mundo, de repente, es hostil?

He descubierto otra realidad, otro mundo, cosas que evidentemente para mí no son peligrosas, pero que cuando mi hija era más bebé sí lo eran. Pasas a que toda la atención y las cosas importantes sean por tu hija, para tu hija y buscar su felicidad en cada momento. Creo que tu mundo cambia en ese aspecto.

David de Gea y Edurne en el concierto de Taylor Swift en Madrid.

Y para cantar, para bailar, ¿su hija le inspira?

¡Por supuesto! De hecho, le he compuesto varias canciones, Yanay y Llegaste a mi vida. La maternidad es una de las cosas más maravillosas que me ha pasado en la vida, es muy intensa, pero es lo más bonito que tengo. Me ha dado un regalo, que es mi hija, increíble.

¿Para cuándo darle un hermanito?

Me gustaría tener más, soy de familia numerosa, tengo un hermano y me encantaría que tuviera uno. Pero es que estoy tan contenta, tan feliz ahora, tengo tantas cosas y proyectos que al final no veo el momento. Nunca es el momento, pero bueno.

¿Quién la ayuda en casa?

Tengo a mis padres maravillosos que están disfrutando muchísimo de su nieta. Intento trabajar por las mañanas que está en el cole y luego ya por las tardes estoy con ella. O sea, me organizo bastante bien.

¿Le ve algún rasgo de artista a la pequeña?

Le gusta muchísimo la música, le encanta bailar, cantar, pero también le gustan los deportes. Le encanta jugar al fútbol con su padre. Sea lo que sea que quiera hacer la apoyaré en un futuro, pero es verdad que para la música tiene buen oído.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Edurne (@edurnity)

¿Es consciente de lo famosos e importantes que son sus padres?

A ver, tiene tres años y medio, yo no sé, creo que todavía no sabe la importancia. Sabe que ve vídeos y cosas, pero no es consciente todavía de que somos ni conocidos ni demás. Pero bueno, sí que sabe que su mamá es cantante y que su papá es futbolista, eso sí lo sabe.

¿Quién es más niñero?

Los dos. David se desvive por ella y yo igual. Estamos los dos como locos, se nos cae la baba con nuestra pequeña.

¿Cómo lleva la distancia?

Bien, pues igual que cuando jugaba en Manchester. Al fin y al cabo llevo muchos años organizándonos, coordinándonos y todo va fenomenal. Nos vemos todos los meses un par de veces y gracias al trabajo todo pasa más rápido.

¿Cómo lleva el idioma?

Bueno, estoy en ello todavía. Fatal, pero bueno, ahí sigo, con el italiano. Ya llegará.

Edurne, el pasado octubre en Barcelona. Instagram

Adelántenos algún proyecto.

Para el año que viene se espera toda la gira de verano por el disco Éxtasis y estreno mi primera película, El Casoplón.

¿Cómo actriz?

Bueno sí, aunque me interpreto a mí misma. Es una comedia muy chula y maravillosa donde actúo junto a Pablo Chiapella y Raquel Guerrero. Me gustaría hacer más películas. También estaré el año que viene en La Voz Kids.

¿Le gusta la interpretación?

Me gusta, pero como me interpretaba a mí misma era un poco raro porque no podía hacer un personaje, ya me entiendes. Espero que sea la primera película de muchas.

¿Cómo van a celebrar las navidades?

Pasarlas en familia, como siempre. Será algo maravilloso. Muchas gracias.