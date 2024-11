Enrique Iglesias regresa a España después de tres años: habla como nunca de sus hijos y se solidariza con los valencianos

Enrique Iglesias (49 años) lleva décadas residiendo en Estados Unidos junto a su mujer, Anna Kournikova (43), y sus tres vástagos, Nicholas, Lucy y Mary. Contadísimas y muy escasas son las ocasiones en que el vástago de Julio Iglesias (81) pisa suelo español y cuando lo hace, el revuelo es máximo.

Este pasado viernes, 8 de noviembre, se ha convertido en la gran estrella de Los40 Music Awards Santander 2024. El artista ha sido uno de los invitados -el de honor- a la gala solidaria, celebrada en el Palau Sant Jordi de Barcelona, que ha recaudado fondos para los afectados por la DANA que ha desolado Valencia.

"Lo he estado siguiendo de cerca y es horrible lo que ha sucedido, me han escrito muchísimos compañeros de la industria. Yo vivo en Miami, pero por supuesto mi país es España, soy español. Todo el día estoy pegado a las noticias, leyendo todo. Estoy aquí también para apoyar a la gente de Valencia, es importantísimo estar aquí esta noche", ha asegurado Enrique, este viernes, sobre la catástrofe valenciana.

Enrique Iglesias, posando este pasado viernes, en Barcelona. Gtres

Enrique ha recibido, entre otras distinciones, el premio Global Icon, por su virtuosa habilidad para mezclar géneros y adaptarse a las tendencias de la industria. Un galardón que se lo ha dedicado "a Valencia, las comunidades afectadas por las inundaciones. Hay que seguir apoyando".

Iglesias hijo se ha acordado de su equipo y discográfica este pasado viernes, poniendo en valor "que me aguantan todos los días". Especial renglón merecen sus fans, "porque sin vosotros no estaría aquí esta noche". Otra de las distinciones que ha recibido ha sido el premio a Mejor Colaboración en la categoría Global Latina.

Enrique Iglesias, muy sonriente, este pasado viernes, día 8 de noviembre. Gtres

Enrique, poco dado a hablar de su vida privada, ha hablado como nunca sobre su vida en Estados Unidos, su día a día como padre. No se va a retirar de la música, pero admite que atraviesa un momento de sosiego y calma: "Estoy en plan relax, en casa con los niños, disfrutando de poder llevarlos al colegio, verlos crecer...".

Y agrega: "Tengo unos gemelos de seis años y una niña de cuatro años, así que cada día que pasa crecen rapidísimo y quiero disfrutar. En 24 horas ya han crecido". En otro orden de cosas, el ganador de cinco Grammy Latinos ha aclarado las informaciones que versan sobre su presunta retirada de la música.

"Es el último álbum que voy a lanzar en mi carrera, por ahora. Para un álbum suelo escribir 100 canciones y después elijo las que más me gustan, pero ahora quiero escribir y a lo mejor sacar uno o dos sencillos, no necesariamente un disco. Voy a seguir, pero no quiero estar presionado", ha reflexionado.

Gran noche de música

Los artistas puertorriqueños Rauw Alejandro (31) y Myke Towers (30) han sido los grandes ganadores de Los40 Music Awards 2024 al ganar tres premios cada uno, en una gala en la que también han triunfado artistas como Bad Gyal (27), Maluma (30), Teddy Swims (32) o Benson Boone (22) gracias a sus dos galardones.

Bad Gyal, espectacular, en el photocall de Los40 Music Awards. Gtres

A lo largo de las cuatro horas que durado la gala, prácticamente la totalidad de artistas y presentadores que han subido escenario han tenido unas palabras de solidaridad con Valencia, algo que también se ha hecho cuantificable en los 800.000 euros recaudados durante la noche.

Así pues, Rauw Alejando se ha llevado tres premios de los siete a los que estaba nominado, siendo el mejor artista latino, mientras que su Touching The Sky ha sido el mejor vídeo musical latino y su Santa, la mejor canción urbana latina. Por su parte, Myke Towers se ha hecho también con tres de los siete reconocimientos a los que optaba: mejor artista urbano latino, mejor álbum latino por La Pantera Negra y mejor colaboración urbana latina por Mi lova junto a Bad Gyal.

Precisamente la de Vilassar de Mar ha sido otra de las que ha subido en más de una ocasión al escenario del Palau Sant Jordi de Barcelona, ya que además del premio compartido con Towers, Bad Gyal ha sido la mejor artista urbana española.

En la categoría internacional han destacado Benson Boone, ya que su Beautiful Things, mejor canción internacional, lo ha elevado como mejor artista revelación internacional; mientras que Teddy Swims, ha sido el mejor artista internacional, a la vez que su I've Tried Everything But Therapy se ha alzado como mejor álbum internacional.

Los otros dos artistas que han levantado dos estatuillas han sido Enrique Iglesias y Maluma, quienes han sido reconocidos como Global Icon: el primero ha sumado también el premio a mejor colaboración latina por Así es la vida junto a María Becerra (24), mientras el Don Juan World Tour del colombiano ha sido la mejor gira latina.

El premio a mejor canción española se lo ha llevado Ana Mena (27) por Madrid City, mientras que el granadino Saiko lo ha ganado en la categoría urbana por 'BADGYAL'. Los tres últimos galardones en categoría latina se los han llevado el colombiano Kapo, al ser el mejor artista revelación; Emilia y Tini, que gracias a La original se han llevado la mejor canción; y Manuel Turizo, quien se ha alzado con el reconocimiento a mejor artista en directo.

Ana Mena, este pasado viernes, en el Palau Sant Jordi. Gtres

En cuanto a los españoles, la mejor artista ha sido Lola Índigo (32); el mejor álbum, Insomnio de Abraham Mateo (26); el mejor videoclip, el de Engatusao de Vicco; y la artista revelación, Ruslana, en su primera nominación tras salir de OT.

Todavía en la categoría española, Los40 Music Awards han reconocido a Olvidé Olvidarte de Marlon y Álvaro De Luna (30) como mejor colaboración, la gira de 25 años de Estopa ha sido el mejor tour, y Dani Fernández ha sido elegido como mejor artista en directo.

A su vez, Adexe & Nau se han llevado el premio a mejor artista Los40 Summer Live y Beret (28) ha sido el artista del 40 al 1. Finalmente, en la categoría internacional, Coldplay ha sido considerado como el grupo con el mejor directo, mientras que la italiana Annalisa se ha llevado el galardón a fenómeno europeo del año.