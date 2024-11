Rosalía acude de voluntaria a Valencia tras recibir críticas por publicar fotos de su fiesta de Halloween en plena catástrofe

Han sido muchos los famosos que se han solidarizado con los valencianos tras la catástrofe ocurrida en Valencia a causa de la DANA. Mientras algunos se han encargado de donar insumos y de compartir la situación a través de sus redes sociales, otros han querido acercarse hasta las zonas afectadas, trabajando como voluntarios. Una de las últimas en sumarse ha sido Rosalía (32 años).

La cantante lo ha hecho de forma discreta y sin anunciarlo en sus perfiles. Su apoyo a las víctimas se ha conocido gracias a otros voluntarios que se han encontrado con ella en una de las zonas afectadas. No han tardado en hacerse fotos y subirlas a las redes sociales.

Este jueves, 7 de noviembre, se han difundido imágenes de Rosalía en Llocnou de la Corona, en las que se le ve vestida de negro, con botas de agua a tono y la melena recogida en un moño messy. La artista ha estado con miembros de la Cruz Roja y junto al chef José Andrés (55) para colaborar su ONG, World Central Kitchen.

Rosalía hoy en Llocnou de la Corona, Valencia. pic.twitter.com/BwwEwycHkW — MOTOMAMI TOUR (@MOTOMAMlTOUR) November 7, 2024

Se ha visto a la cantante de Despechá descargar camiones de alimentos y materiales necesarios para la limpieza, además de repartir comida entre los vecinos.

En Valencia, Rosalía ha coincidido con otros rostros conocidos que también están colaborando con la ONG del chef José Andrés. La cantante ha estado junto a Paz Padilla (55), Anna Padilla (27) y Anita Matamoros (23), tal y como ha desvelado la humorista en sus redes sociales.

Rosalía junto a Paz Padilla, Anna Padilla y Anita Matamoros. Instagram

"Qué momento más bonito hemos compartido las cuatro. Cuando el corazón dirige tu vida, no hay distancia para ayudar", ha escrito Paz Padilla junto a una foto publicada en sus stories de Instagram.

La acción voluntaria de la catalana ha llegado tras ser duramente criticada por compartir detalles de su fiesta de Halloween en plena catástrofe en Valencia. El pasado 31 de octubre, mientras algunos vips mostraban su apoyo a los valencianos, Rosalía publicaba en redes su encuentro con amigas en Estados Unidos para disfrutar de una fiesta de disfraces.

"Rosalía, tu país está de luto oficial por la tragedia de Valencia para tú tener cuerpo de festejar en Halloween", "Qué decepción, no has tenido ni un pequeño gesto hacia nosotros los valencianos", "¿Eres de esas catalanas que no se considera española?" o "No estás demostrando ni un ápice de humanidad" fueron algunos de los comentarios que recibió la cantante la semana pasada. Cabe puntualizar que pese al rechazo de algunos followers, la cantante no eliminó el post.

Dos días más tarde de la fiesta de Halloween, Rosalía fue vista en una conocida taberna de Sevilla, especializada en chacinas, salazones y guisos caseros. Una cita que también se viralizó en las redes gracias las fotos que se hizo con sus seguidores.

Rosalía en el día de hoy en Valencia ayudando a los afectados por la catástrofe ocasionada por la DANA. pic.twitter.com/OAy8vKBmIp — MOTOMAMI TOUR (@MOTOMAMlTOUR) November 7, 2024

Ahora ha decidido viajar a Valencia, mostrándose en la primera línea de la catástrofe. Hoy, los comentarios que ha generado nada tienen que ver a los de hace una semana atrás. Los fans de Rosalía han aplaudido su labor. "Es la mejor", "Nunca falla", "Es tan humana" o "Reina" son algunos de los mensajes que se leen en X. Muchos, además, destacan que su acción humanitaria se haya hecho de forma discreta, sin anunciarlo en sus propios canales ni con un despliegue propio de una celebridad.