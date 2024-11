Carmen Lomana, rotunda: "Hay famosos que han ido a Valencia a hacerse la foto. Yo no he ido porque no sé quitar barro"

Tan sincera como de costumbre, Carmen Lomana (76 años) ha roto su silencio sobre la presencia de innumerables rostros conocidos -entre los que se encuentran Íñigo Onieva (35), Paz Padilla (55), Tomás Páramo (27) o Estela Grande (30)- que se han desplazado hasta Valencia para ayudar desinteresadamente a los afectados por la DANA, que el pasado 29 de octubre arrasó numerosas localidades de la provincia.

En su último acto público, la socialité ha manifestado que ella, por supuesto, iría si su presencia "hiciese falta" -"que creo que no hace", ha dejado claro-. Lomana ha criticado a los famosos que han ido a los municipios devastados "a hacerse la foto".

"Hay mucho postureo, mucha estupidez", ha sentenciado sin dar ningún nombre, dejando claro que lo que necesitan los damnificados no es ver a celebridades por sus calles, sino a gente que sea "eficaz" en las labores de limpieza. "Yo no sé quitar barro, tiene que haber una organización experta. Uno tiene que ser consciente de lo que puede hacer, hacer para lo que sirve".

Carmen Lomana en un evento público, este pasado día 6 de noviembre, en Madrid. Gtres

"Quien quiera ir, bien recibido será. Si va a hacer algo realmente, cada uno que piense lo que quiera. Yo puedo ayudar económicamente, mandando cosas, pero no voy a ir allí a estorbar. Que voy a estorbar. O a que digan, 'Lomana, la foto', no. Nadie quiere fotos, nadie quiere celebrities allí, nadie quiere tontería. Quiere gente eficaz", apunta Carmen, demoledora, dejando en el aire si cree que el marido de Tamara Falcó (42) ha ido a Valencia por tener notoriedad o realmente a colaborar. Lo que pasó con los reyes de España, Felipe VI (56) y Letizia (52), durante su tensa visita a Paiporta, Carmen cree que fue "terrible", aunque no ha dudado en aplaudir la actitud de los monarcas acercándose a los vecinos para transmitirles su apoyo tras ser increpados.

"Olé por ellos. Aguantaron el tipo. Se emocionaron porque se encontraron con algo que ni se imaginaban que era tan grande. Y ver así a los Reyes ha sido algo impresionante. Con un estoicismo, con una manera de abrazar y emocionarse con el pueblo... Que eso es exactamente lo que se esperaba de ellos", ha manifestado la también empresaria.

Además, Lomana se ha mostrado muy crítica con las autoridades, pidiéndoles que reaccionen y ayuden realmente a Valencia ante esta catástrofe. "Toda la sociedad civil se ha volcado, pero necesitamos lo otro. Porque lo que hay que hacer ahora en Valencia, en todos los pueblos afectados, es quitar con maquinaria del Ejército, esa cantidad de montones que hay de basura, de olor, de ratas ya, de contaminación", reivindica Lomana.

Y remacha: "Ahí están vacunándoles porque puede desatarse una peste. ¿Y por qué no ha ido ya el Ejército? ¿Por qué no ha ido la UME? Quien sea, me da igual, con maquinaria ellos irán. No necesitamos más gente pasando por ahí, lo que necesitamos es gente eficaz, eficaz".