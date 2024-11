'Despixelamos' a Jan, el hijo de Antonio Orozco que cumple 18 años: el joven DJ que sufrió la dolorosa pérdida de su madre

Antonio Orozco (52 años) es desde hace más de dos décadas en uno de los artistas más queridos de la industria musical. Una carrera profesional que, como el mismo ha reconocido, no ha sido fácil por los obstáculos que ha tenido que afrontar y que le han obligado incluso a parar por un tiempo y alejarse de todo.

Ahora se encuentra alejado de los escenarios para reencontrarse y dedicarse por completo a la composición del que será su futuro disco. Toda mala etapa en la vida viene acompañada de un aprendizaje y eso es, precisamente, lo que le ha inculcado a su primogénito, Jan (18), que este domingo 3 de noviembre está de celebración al cumplir 18 años: la tan ansiada mayoría de edad.

Pese a ser todavía un adolescente, hace ya un tiempo que el hijo del cantante dio el salto definitivo a la industria musical. Sigue así los pasos de Antonio Orozco, quien ya ha demostrado ser su fan número uno y estar junto a el en esta nueva etapa de su vida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jan Orozco Prat (@jan_o_oficial)

"Lo que me inspiró a hacer música fue crecer al lado de mi padre, escuchando su música y estando en sus giras", explica la web oficial de Jan Orozco. Es aquí donde suele compartir las últimas novedades en lo que respecta a sus nuevos lanzamientos y eventos públicos. Acaba de cumplir los 18 años, pero ya se ha postulado como uno de los artistas emergentes más importantes del panorama musical español.

Desde pequeño, toca varios instrumentos como el piano y la batería. De hecho, se ha formado para ello en la Escuela de Rock, donde ha completado ocho cursos. Es productor, compositor y también emprendedor, creando su propio sello discográfico, The Penthouse Records.

Su primera producción la estrenó en agosto de 2023, en un tema en el que combinaba la música electrónica con house. Ya ha confirmado que ahora está abriendo nuevos caminos y no le importa probar nuevos géneros donde también poder sentirse cómodo. "Mi objetivo no es ser DJ. Es parte del camino y me ayuda mucho a entender lo que la gente realmente quiere oír y sentir", reza una de las publicaciones de su web.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jan Orozco Prat (@jan_o_oficial)

La realidad es que este ha sido un año inmejorable para Jan en lo que respecta a lo profesional. Ha conseguido agotar las entradas para sus shows y ha estado presente en 13 conciertos en prestigiosas discotecas nacionales. También fue el encargado de poner ritmo al premio de Moto GP de Montmeló. Allí, como no podía ser de otro modo, estuvo su padre apoyándole en este salto profesional que le abrió muchas más puertas.

Su último lanzamiento fue el pasado 18 de octubre, cuando estrenó la canción Awareness y que ya acumula 20.000 escuchas en plataformas digitales. El perfil de Instagram es el claro reflejo de la evolución que ha vivido en estos últimos años y de cómo ha pasado de ser un niño que jugaba a ser cantante a hacerse un hueco en la industria musical.

Pese a que parece haber tenido una vida feliz, el primogénito de Antonio Orozco tuvo que hacer frente a una dolorosa pérdida siendo sólo un niño de 10 años. El 26 de octubre de 2017 fallecía su madre, Susana Prat, a los 44 años a causa de un cáncer de útero contra el que estuvo luchando durante un largo tiempo. "La persona más importante de mi vida se marchó", afirmó el cantante. Cabe recordar que en aquel momento ya no eran pareja, pero mantenían una estrecha relación por el pequeño Jan.

Antonio Orozco y su hijo, Jan, en una imagen de archivo.

No fue sencillo para la familia reponerse de este trance, pero poco a poco han demostrado lo valioso que es estar siempre junto a los tuyos. En diciembre de 2021, Antonio Orozco dio la bienvenida a primera hija en común con su pareja actual, de la que apenas se conoce información. Un nacimiento que colmó de felicidad a Jan, tal y como se ha encargado de compartir en sus redes sociales: "Felicidades al amor de vida. Desde que apareciste, no hay ni un solo momento en el que me quiera separar de ti. Te amo".