Cari Lapique, abrumada en su reaparición pública tras la muerte de su marido y de su hija Caritina: los detalles

Con sólo 19 días de diferencia, Cari Lapique perdía el pasado mes de agosto a dos de sus grandes pilares, su marido Carlos Goyanes y su hija mayor, Caritina Goyanes. Ambos fallecían durante sus vacaciones de verano en Marbella el 7 y el 26 de agosto, respectivamente.

Aunque no están siendo momentos fáciles y han sido dos meses durísimos, la socialité ha decidido retomar sus compromisos profesionales para mantener la mente ocupada y sobrellevar la pérdida del amor de su vida y de su primogénita, a la que estaba muy unida.

Este pasado martes, día 22, Cari volvía al trabajo capitaneando un exclusivo showroom multimarca en la Milla de Oro de Madrid y, como no podía ser de otro modo, ha estado arropada por su hermana Myriam Lapique (67) y por numerosas amigas y rostros conocidos, como Ana Rosa Quintana (68), Ana Botella (71), Carla Pereyra (37), Ana Gamazo o Marisa Martín-Blázquez (60), entre otras.

Cari Lapique en una fotografía tomada este martes, 22 de octubre, en la Milla de Oro de Madrid. Gtres

Tras más de ocho horas en el interior del local trabajando, Lapique daba por finalizada su primera jornada laboral tras la muerte de Carlos y Caritina y ponía rumbo a su casa para descansar.

Abrumada por la cantidad de medios de comunicación que estaban esperándola para obtener alguna declaración en su reaparición pública, Cari -muy seria y con gafas de sol para ocultar su tristeza, también algo "avergonzada" al estar rodeada de cámaras-, ha agradecido las muestras de cariño y los ánimos que ha recibido en su regreso al trabajo.

En esta primera toma de contacto con la realidad y la rutina, Cari ha contado con un apoyo muy especial: el de su hermana Myriam, que también se quedó viuda del empresario Alfonso Cortina en plena pandemia de la Covid-19 en 2020.

Tras varias horas en el interior del showrrom con su hermana, Myriam abandonaba el lugar y, muy amable, revelaba cómo está la madre de Caritina Goyanes y la decisión que ha tomado para no dejarla sola ni un solo momento.

Myriam Lapique en una imagen captada este pasado martes, 22 de octubre. Europa Press

"Mi hermana es impresionante, sí, le gusta mucho trabajar y la va a distraer. Le viene bien, además. Le viene bien, porque si no, uf, muy duro", ha reconocido, admitiendo que aunque la vuelta al trabajo la lleva "bien", lo "peor" llega "por la noche", cuando se notan más que nunca la ausencia de su marido y de su hija mayor.

"Está regular, por ahora regular, pero el trabajo la viene muy bien porque trabajar le encanta y está feliz ahí dentro. Venga a vender, que le encanta, la vuelta al trabajo yo creo que la va a ayudar y yo la acompaño", ha añadido, sin ocultar que "todavía le queda un poco" para poder decir que la ve más animada.

Tal es el apoyo incondicional de Myriam a Cari en este doloroso trance que, como ha contado a Europa Press -y avanzó EL ESPAÑOL-, se ha mudado a su casa para que no esté sola y no note tanto la ausencia de Carlos y de Caritina, que vivía en el mismo edificio que ella.

"Estamos todos encima y sí, sí, yo vivo con ella, me he mudado a casa de ella una temporada y muy bien", ha desvelado, asegurando que no le importaría instalarse definitivamente con su hermana porque "es una compañera de piso perfecta".

"Nos llevamos muy bien de siempre y hacemos planes juntas todo el tiempo. Con los nietos, muchos nietos, ahora muchos nietos", ha afirmado Myriam con una sonrisa, haciendo referencia a los vástagos de Caritina -Pedro y Mini Cari-, y Carlos, Santi y Beltrán, los hijos de Carla Goyanes (42)-.

También se habrá referido Myriam a sus propios nietos; Alfonso (1), hijo de Felipe Cortina y Amelia Millán; y Perico (1), hijo de Carlos Cortina y Carla Vega-Penichet-, que son la gran alegría de las dos orgullosas abuelas.