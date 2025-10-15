Quién es quién en La Oreja de Van Gogh: de la mítica Amaia Montero a los tres fundadores del grupo

Mucho antes de la llegada de Leire Martínez (46 años) e incluso antes de que se sumara al grupo Amaia Montero (49), Pablo Benegas (49), Álvaro Fuentes (50), Xabi San Martín (48) y Haritz Garde (49) ya eran una banda.

Versionaban canciones de otros artistas y buscaban una vocalista cuando se encontraron con la cantante de Irún. Tras su incorporación nació La Oreja de Van Gogh.

Amaia Montero formó parte del grupo durante ocho años, hasta 2007, cuando anunció su retirada para lanzar su carrera en solitario. Ahora, 18 años después, confirma su regreso.

Cuando se cumple un año de la marcha de Leire, La Oreja de Van Gogh ha anunciado la vuelta de la artista de Irún.

"La emoción que sentimos hoy frente a vosotros no se puede explicar con palabras. Ha sido un año aquí en San Sebastián, nuestro escondite en el mundo, escribiendo nuevas historias y también recordando todas las anteriores", reza el comunicado, publicado este miércoles, 15 de octubre.

"Pronto os iremos contando más detalles y noticias, pero necesitábamos levantar la mano y deciros que sí, que estamos aquí y que el horizonte está repleto de noches mágicas como aquellas en las que vuestra pasión y nuestras canciones se mezclaban en un hechizo inolvidable", añade.

Sin embargo, esta nueva etapa cuenta con una baja. Pablo Benegas, compositor y guitarrista de la banda desde sus orígenes, no estará en esta era. "Aunque sigue formando parte de la banda, se retirará durante una temporada para poder disfrutar de más tiempo junto a su familia y explorar nuevos retos profesionales", aseguran en su comunicado.

La Oreja de Van Gogh, en una imagen de 2023. Gtres

Ahora, el grupo lo conforman Amaia Montero, Álvaro Fuentes, Xabi San Martín y Haritz Garde. Son, respectivamente, la vocalista, el bajista, el tecladista y el baterista de La Oreja de Van Gogh; pero ¿cómo son fuera del escenario?

1. Amaia Montero

Fue en 2007 cuando decidió separar su vida de La Oreja de Van Gogh, grupo que la catapultó a la fama, para iniciar su carrera musical en solitario. Dos años después sufrió la pérdida de su padre, lo que supuso un detonante de una importante crisis que la llevó a ingresar incluso en varios centros especializados.

En 2022, las alarmas volvieron a saltar, preocupando a sus seguidores tras una publicación en la que aparecía visiblemente desmejorada junto a un desesperanzador mensaje. En aquella ocasión, permaneció un mes ingresada en la Clínica Universitaria de Navarra.

Pero ya nada queda de aquella Amaia. La cantante se encuentra recuperada y viviendo un ilusionante momento: su regreso como vocalista a La Oreja de Van Gogh. Una vuelta que se produce un año y tres meses después de su inesperada actuación con Karol G (34) en el Estadio Santiago Bernabéu. Entonces regresaron los rumores de un posible reencuentro con el grupo. Hoy es un hecho.

2. Álvaro Fuentes

Bajista de La Oreja de Van Gogh, consciente de la gran repercusión del grupo, pero visto a sí mismo como un anónimo.

"Yo es que no soy muy conocido", comentó en alguna entrevista Álvaro Fuentes.

Como sus compañeros, lleva su vida privada en la más estricta intimidad. Sin embargo, bien se conoce que a su faceta de músico se suma su rol de padre. En alguna entrevista él mismo ha hablado de sus hijos, aunque siempre con discreción.

3. Xabi San Martín

Es el tecladista y compositor de algunos de los grandes éxitos del grupo, como Rosas.

Pero Xabi, además, ha escrito canciones por otros conocidos artistas. Uno de ellos, Ni una sola palabra, de Paulina Rubio (54).

Xabi San Martín, así, ha sabido compaginar su rol en La Oreja de Van Gogh con otras colaboraciones artísticas. Al igual que sus compañeros, a lo largo de estos años ha sido padre. El tecladista tiene dos hijos, un niño y una niña.

4. Haritz Garde

El grupo lo completa Haritz Garde. En La Oreja de Van Gogh ejerce de baterista, pero al igual que sus compañeros lo compagina con la paternidad.

Se casó en 2005, en San Sebastián, reuniendo a familiares y amigos. Entre ellos, los integrantes del grupo.

Estudiaba en la Facultad de Derecho de la Universidad del País Vasco cuando conoció al resto de la banda. Además de la música, es aficionado al fútbol.