La intrahistoria de la venta de la casa ibicenca de Pepe Navarro por 5,5 millones: la verdad y la reacción de él

Pepe Navarro (72 años) cuenta con una fabulosa casa en Ibiza, ubicada en la zona llamada Coll de Vent, en Sant Josep, de la que quiere desprenderse desde que en 2018 la pusiera a la venta. El popular presentador de Esta noche cruzamos el Mississippi puso en venta su villa en pleno divorcio con Lorena Aznar. El precio de salida fue, en ese momento, de 10 millones de euros.

Pese a que en los últimos días se ha publicado que el comunicador, por fin, se había deshecho de esta casa, a razón de 5,5 millones de euros, EL ESPAÑOL ha podido desmentir este extremo en conversación con Pepe Navarro. "Es mentira. Todo", ha sido el mensaje que el también periodista y productor de televisión ha querido enviar a este medio. No, Pepe aún no ha vendido su casa.

No es la primera vez que ese rumor cobra fuerza. En abril de 2022, un medio de comunicación afirmó que el inmueble ya no pertenecía a Pepe. Según se informó, Navarro había cerrado la venta por 7,5 millones y se apuntó, incluso, que esa operación tuvo lugar el 25 de abril de ese año, aunque la casa podía seguir utilizándola Pepe "hasta el 2024".

Pepe Navarro, en su casa de Ibiza, junto a Bertín Osborne, durante una entrevista que se emitió en Telecinco.

El bien inmueble tiene 512 metros cuadrados y se encuentra ubicado en una parcela de 30 hectáreas. Al estar a doscientos metros del nivel del mar, desde esta vivienda se disfruta de unas vistas a Formentera. Además, dispone de una piscina de 55 metros. En aquel entonces, Pepe desmintió aquella venta. Hoy, ha vuelto a hacerlo.

Desde su entorno no se entiende la fijación de lanzar una falsedad así, innecesaria. Prueba de que la casa sigue en venta es que no se ha retirado el anuncio del portal inmobiliario. La información con la que cuenta este medio sostiene que, lejos de haber vendido este inmueble, Navarro se plantea seguir disfrutándola este verano.

De hecho, el presentador afronta su período estival más especial tras convertirse, por primera vez, en abuelo. Su hija mayor, Andrea Navarro Zaldívar (29), fruto de su historia de amor con la empresaria Eva Zaldívar (54), se convertía en madre el pasado mes de junio. Hasta la fecha se desconocía que la hija de Pepe Navarro estuviera siquiera embarazada, de tan discreta como siempre ha sido con su vida privada.

La joven, afincada en Estados Unidos, planea desplazarse a España en estos días de asueto, como confirman a EL ESPAÑOL. Navarro está "feliz" y deseando disfrutar de su nieto. Puntualizar que Andrea se casó el 18 de junio de 2022, en Ibiza, con su razón de amor, Luis Martín López. Sobre el nuevo matrimonio, este periódico pudo saber que se dieron el 'sí, quiero' tras varios años de discreta relación.

Andrea y Luis, en una fotografía publicada en las redes sociales de Eva Zaldívar.

Según deslizó una fuente, desde que se conocieron, "ya no volvieron a separarse". Desde el punto de vista académico, Andrea ha trabajado como organizadora de eventos en una conocida cadena hotelera y Luis terminó de formarse en 2022 en un máster que hizo en Londres. El joven está muy integrado en la familia Navarro Zaldívar.

De hecho, ambas familias se conocían desde antes de la boda y protagonizaron varias quedadas juntos que no hicieron más que confirmar su buena sintonía. En cuanto al casamiento, la novia lució espectacular con un traje diseñado por Miguel Marinero, que eligió cuidadosamente con la ayuda y el consejo de su madre.

Tras la boda, el matrimonio afincó su residencia en Boston. Explicó, hace un tiempo, a EL ESPAÑOL la persona con la que se contactó que Luis proviene de una familia "muy estupenda y bien mirada. Son personas educadas y agradables. Eva conectó mucho con la madre de Luis".

Pepe, muy unido a Andrea

Andrea Navarro está especialmente unido a su padre. Un hecho que se pudo demostrar en la batalla legal que libran Pepe e Ivonne Reyes. En ella, Andrea tuvo un papel clave. Fue ella la que llevó ante la justicia a Ivonne tras realizar una prueba de ADN a su hijo, Alejandro Reyes (24).

Hace unas semanas, EL ESPAÑOL se hizo eco de un nuevo paso al frente de Andrea y su hermano Marlo. Para entender este último litigio hay que remontarse a marzo del año 2022. Ese día, Ivonne Reyes se convirtió en la protagonista invitada del extinto Deluxe, en Telecinco.

En plena entrevista, el espacio recibió una inesperada llamada en directo, la de Eva Zaldívar. "Ivonne sabe perfectamente que Alejandro no es hijo de Pepe Navarro, ella lo tiene meridianamente claro, pero no lo quiere decir", manifestó Zaldívar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Eva Zaldivar (@eva.zaldivar)

Tras esta aseveración, Ivonne no se quedó callada y, mirando a cámara, respondió: "¿De qué hijo no es padre Pepe? ¿Del mío o del tuyo? (...) Cuenta, cuenta, porque tú también tienes muchas cosas que callar. (...) Pídele la prueba a tus hijos, habla de tus hijos. (...) ¿Es verdad que Navarro te pidió un día que le hicieras la prueba a tus hijos? Porque eso me lo dijo él a mí".

Tras aquellas declaraciones de Ivonne Reyes, Eva Zaldívar manifestó que había hablado con Pepe y que sus abogados estaban estudiando la situación para tomar medidas legales. EL ESPAÑOL ha podido conocer que, en efecto, así se hizo: habrá un juicio porque los hijos de Pepe y Eva decidieron dar un paso al frente y demandar a la venezolana.

La razón de la demanda que Andrea y Marlo interpusieron obedecería a una vulneración del honor e intimidad personal y familiar. El juicio estaba fechado para el pasado 15 de julio, a las doce de la mañana, en Ibiza, pero, finalmente, fue retrasado hasta el 28 de octubre "porque la fiscal no compareció", como confirmó a EL ESPAÑOL el letrado de Ivonne, Ricardo Ibáñez.