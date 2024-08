Las apasionadas vacaciones de Antonio Hidalgo y su pareja, Ana Ruiz, en Cádiz: besos, arrumacos y chiringuito

Los rostros conocidos de nuestro país ya están disfrutando de sus vacaciones. Hay quienes se decantan por destinos locales, mientras que otros prefieren perderse en lugares paradisíacos donde la desconexión y la tranquilidad están asegurados.

En los últimos días, Antonio Hidalgo (59 años) ha aprovechado para viajar hasta las playas gaditanas para disfrutar del inmejorable entorno y la buena gastronomía. No lo ha hecho solo. Ha estado muy bien acompañado por su mujer, Ana Ruiz.

El también cantante ha estado compartiendo a través de sus redes sociales todos los planes que han hecho juntos: bailaron en el concierto que Ricky Martin (52) dio en el Starlite Festival de Marbella, tomaron mojitos en un chiringuito y, sobre todo, se lo pasaron bien.

Antonio Hidalgo y Ana Ruiz durante sus vacaciones en Cádiz. Gtres

"A través de mis publicaciones en la redes intento transmitir buena energía, positivismo, la necesidad de aprovechar cada momento de vida", ha escrito el presentador en una de sus últimas publicaciones. Y no le falta razón, tal y como ha quedado demostrado en las últimas imágenes que se han hecho públicas de la pareja y donde se les puede ver en actitud muy romántica y cariñosa.

Las fotografías, tomadas el pasado 21 de julio, muestran a Antonio Hidalgo disfrutando de un día de playa, tomando unas cervezas en el chiringuito y dándose un refrescante baño en el mar. Incluso se le puede ver haciendo sus características bromas y haciendo reír a los allí presentes que le acompañan.

Pero lo que más destaca de estas instantáneas, es los gestos cómplices del presentador junto a su pareja: intensos y apasionados besos, abrazos y Ana Ruiz tocando incluso el culo de Antonio Hidalgo.

Antonio Hidalgo disfruta de la playa. Gtres

Aunque disfrutaron de una velada romántica en pareja, estuvieron acompañados de otros amigos con los que pasaron el día. Una vez concluida la jornada con un tiempo inmejorable, cogieron sus pertenencias (sombrilla, bolsos y toallas) y se marcharon muy sonrientes.

Desde hace años, Antonio Hidalgo y Ana Ruiz comparten su vida en Murcia. "He encontrado, aunque me lo hayas oído decir muchas veces, a la mujer de mi vida", aseguró en una entrevista a EL ESPAÑOL. Es a través de sus redes sociales donde comparten todos sus planes en pareja.

Ella es entrenadora personal y suele compartir en su perfil de Instagram recomendaciones, recetas de cocina y planes en familia. "Cuidarte físicamente no es una elección, debemos tomarlo como una obligación. Si el cuerpo te falla, lo demás pasará a ser intrascendente", escribe Ana junto a una publicación en la que se puede ver a ambos haciendo ejercicio en el patio de la casa que comparten.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Antonio Hidalgo (@antoniohidalgo_oficial)

Se conocieron cuando él trabajaba en la cadena murciana y fue un flechazo que el tiempo ha confirmado. "Es otro regalo que me ha hecho la vida. No creo que haya hecho nada tan bueno como para que me la hayan puesto en mi camino", reflexionaba.