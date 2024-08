La cita 'clandestina' de Iker Casillas con una modelo en un pueblo de Girona: todos los detalles y la identidad de ella

Desde que se anunció su separación matrimonial de la presentadora Sara Carbonero (40 años), el exportero Iker Casillas (43) ha tenido que lidiar con varias informaciones que han apuntado a presuntas conquistas sentimentales. Unos supuestos affaires que él mismo se ha encargado de desmentir en alguna ocasión.

Tal y como informa ahora el periodista Javier de Hoyos en Cuore, el exfutbolista ha sido inmortalizado en los últimos días junto a una modelo en un restaurante situado a caballo entre los municipios de Blanes y Lloret del Mar. Una suerte de cita amorosa que, según el mencionado medio, Iker trató de ocultar, procurando pasar inadvertido.

Los hechos acontecieron, siempre los datos que se manejan, el pasado 25 de mayo, en torno a las 21:50 horas. En esos días, los hijos de Iker Casillas jugaban un campeonato de fútbol en Lloret del Mar, por lo que la presencia del exportero en la zona estaba justificada. El restaurante que escogió Iker para su quedada es Carbó Negre. Ahora bien, ¿quién es la misteriosa mujer que lo acompañó?

Tal y como informa Javier de Hoyos, la fémina que acompaña a Casillas es una modelo llamada Claudia Bavel. La joven ha dado el salto al papel couché en el último tiempo al ser señalada como la persona con la que Ozuna (32) le fue, presuntamente, infiel a su esposa. También su nombre ha sonado con fuerza en relación a un breve romance con el futbolista Keita Balde (29).

Iker estuvo paseando ese día 25 por el pueblo de Blanes. Lo hizo con una gorra calada y tratando de no ser reconocido. No obstante, no lo logró y su fotografía corrió como la polvora por los whatsApps de los vecinos del municipio de la comarca de La Selva, en la provincia de Gerona. Volviendo a la cena de Iker y Bavel, se detalla que al citado restaurante primero llegó él.

Eligió un reservado, pero lo cierto es que, según el relato del medio, quedó a la vista de todos. A los pocos minutos de su llegada, hizo lo propio su acompañante, Claudia Bavel. La joven, conocida modelo que publica contenido para adultos en una conocida plataforma, llegó y fue entonces cuando comenzó aquella especie de cita. Cuentan los testigos oculares que entre ellos hubo mucha complicidad.

La cena duró dos horas y sobre las doce de la noche ambos abandonaron el establecimiento. Primero lo hizo ella, y después el exportero. Nada más se supo de esa relación, pues a las pocas semanas, narra Javier de Hoyos, ella fue captada en Milán junto a Keita Balde.

Cabe puntualizar que no es la primera vez que Iker es vinculado amorosamente a alguien. De hecho, Casillas ha desmentido, muy enfadado, en más de una ocasión que haya rehecho su vida amorosa después de que la prensa del corazón haya informado a ese respecto.

Antes de esta supuesta vinculación afectiva con Bavel, en octubre de 2022 se le relacionó con la actriz Alejandra Onieva (32), hermana de Íñigo Onieva (35). A finales de agosto de 2022, su nombre se vinculó al de María José Camacho, exmujer de Francesc Arnau. También meses antes, en febrero, una revista del corazón desveló su presunto romance con la influencer Rocío Osorno (36).