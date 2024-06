Terelu Campos se deshace en halagos hacia Carlo Costanzia: "Que haya alguien que quiera a tu hija es una tranquilidad"

Alejandra Rubio (24 años) ha copado el foco desde que el pasado 19 de junio salió a la luz su embarazo. La noticia, como no podía ser de otra manera, repercute en su pareja y padre del bebé, Carlo Costanzia (31). Además, en su madre, la mediática Terelu Campos (58), quien acaba de compartir plató con su yerno por primera vez. El actor ha concedido una entrevista a ¡De Viernes!, en la que además de hablar de su relación familiar, ha dejado constancia de su complicidad con su suegra.

Este pasado viernes, 29 de junio, la primogénita de María Teresa Campos se estrenó como colaboradora del mencionado espacio de Telecinco, dando la bienvenida a Sofía Mazagatos (49) y Carlo Costanzia, los dos invitados del programa. Con el padre del que será su primer nieto se mostró especialmente cercana y cariñosa, deshaciéndose en halagos hacia él.

Carlo Costanzia habló sin tapujos sobre cómo había tratado la noticia del embarazo con sus padres. Confesó que no se lo dijo a Mar Flores (55) hasta un día antes de que se publicara la información en una entrevista exclusiva en la revista ¡HOLA! En este punto el actor aprovechó para remarcar que la relación con su madre es "estupenda". Respecto a su nuevo rol familiar, le dedicó unas bonitas palabras: "Será una abuela preciosa, guapísima y con una clase tremenda". De su padre dijo que se lo tomó "mucho mejor de lo que esperaba", ya que "al final, cuando se dan estos momentos, sale la ilusión y la alegría a todo el mundo".

Carlo y Costanzia, muy cómplices en '¡De Viernes!' Telecinco

Carlo tenía a su lado a Terelu Campos, quien le preguntó si es feliz. "Soy muy feliz, gracias a Dios. Soy muy feliz con todo lo que hay. Encuentro la felicidad donde puedo", aseguró Costanzia. Sobre si está enamorado de Alejandra Rubio defendió que no tiene por qué decirlo a nadie que no fuera la joven colaboradora. Pero dejó claro que no tendría un hijo con alguien del que no estuviera enamorado.

Para terminar la entrevista por todo lo alto, Terelu Campos cogió las riendas de la conversación y le dedicó unas sinceras palabras al que será el padre de su primer nieto: "Voy a darle las gracias a Carlo. Voy a hablar solo de mí, porque el padre de Alejandra en anónimo. Para una madre, que haya alguien que quiera a tu hija, la cuida y mima, no solo es una cosa hermosa, es una tranquilidad".

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia en Ibiza tras anunciar que esperan un bebé. Gtres

El actor, por su parte, aseguró que la relación que tiene con Terelu "es muy buena". Al que no conoce, de momento, es a Alejandro Rubio, padre de su novia y quien busca estar al margen del foco mediático. "No he tenido el placer de conocerlo, ojalá sea pronto. Él no ha dicho nada malo, es una reacción normal", comentó Carlo en referencia a las primeras palabras de la expareja de Campos tras conocerse el embarazo de Alejandra.

Carlo Costanzia y Terelu Campos finalizaron su primer encuentro en televisión con dos besos. Así, confirmaron que tienen buena relación y que ahora que serán familia están forjando un vínculo más fuerte.

El embarazo de Alejandra

Fue el pasado 19 de junio cuando Alejandra Rubio y Carlo Costanzia anunciaron el embarazo de la joven colaboradora tras cinco meses de relación. La hija de Terelu Campos y el hijo de Mar Flores comunicaron la noticia sólo un día después del que hubiera sido el 83º cumpleaños de María Teresa Campos.

Alejandra tiene tres meses y casi dos semanas de embarazo. Según lo previsto, el bebé que esperan nacerá el próximo diciembre. De momento, no conocen el sexo.