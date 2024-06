La hija de José Luis Gil revela cómo se encuentra su padre y acalla los rumores sobre su salud: "Aquí seguimos, vivo"

Desde que José Luis Gil (66 años) sufrió un ictus a finales de 2021, su hija Irene se ha convertido en su portavoz, desvelando, en ocasiones, cómo es su evolución. Esta vez se ha vuelto a hacer eco del estado de salud del actor, con una tierna foto y un rotundo mensaje con el que zanja los rumores sobre la situación del intérprete.

En la mañana de este sábado, 29 de junio, Irene Gil ha publicado una instantánea en la que se muestra al actor sentado en un sillón mientras posa en un selfie junto a su nieta. "Parece que vuelven los rumores, aquí seguimos, vivo", sentencia la hija de José Luis para tranquilizar a sus seguidores. En su texto, prosigue: "Orgulloso de su nieta, no me extraña, es una crack". Sus palabras estarían relacionadas con la graduación de la joven que tuvo lugar este pasado viernes, día 28.

Sobre el estado de su padre no ha compartido mayores detalles. Irene Gil se ha limitado a escribir: "Contento por la tregua que nos está dando este verano, el calor no es lo suyo, es más bien de lluvias y tormentas. Feliz verano a todos".

La nueva imagen de José Luis Gil, compartida por su hija Irene en redes. Instagram

Junto a la instantánea se leen un sinfín de mensajes por parte de los seguidores del actor de La que se avecina, quienes desean su pronta recuperación y se alegran por volver a verle, aunque sea a través de las redes sociales. Desde que sufrió el ictus, José Luis Gil no ha podido regresar a la televisión ni al teatro. Su salud es ahora su única prioridad.

Irene no compartía una actualización de su progenitor desde el pasado marzo, cuando en una línea similar a la de este sábado, pidió a sus seguidores que no se hicieran eco de informaciones falsas sobre la salud de José Luis Gil. "Aquí seguimos, sosteniendo su mano, toda la familia. Por favor, no difundáis noticias sin tener ninguna certeza, hacéis daño, mucho. Seguimos sin cambios, trabajando por estar cada día mejor. A todos los que os habéis preocupado, gracias. Es un honor saber lo mucho que le queréis y respetáis", comentaba entonces.

Fue en noviembre de 2021 cuando José Luis Gil sufrió un ictus isquémico que le afectó al hemisferio izquierdo y que le tuvo ingresado en el hospital Nuestra Señora del Rosario, ubicado en la calle del Príncipe de Vergara de Madrid, más de 20 días.

Desde entonces la información ha llegado a cuentagotas. Aunque Irene nunca ha ocultado que el proceso es lento y duro, la familia de José Luis ha querido llevar el tema en la más estricta intimidad y las novedades sobre el estado de salud del actor salen a la luz con poca frecuencia.

Cabe recordar que en medio de su recuperación, el que interpretase a Enrique Pastor en La que se avecina ha sufrido algún otro percance."Hemos tenido un bache en el camino. Celebramos el Día de la Almudena con un tropiezo y rotura de meñique. Ahora, energía no le falta. Ha seguido rehabilitando y saliendo a tomar su cafelito. Suma y sigue", comentó la primogénita del actor, también en sus redes sociales, justo un año después del ictus.