Sara Carbonero e Iker Casillas acuden, por separado, a un torneo de fútbol de su hijo Martín: sus reveladores gestos

Tras tomar la decisión de separar sus vidas el 12 de marzo de 2021, y emprender ambos una nueva vida por separado, Sara Carbonero (40 años) e Iker Casillas (43) han vuelto a demostrar, en los últimos días, que están completamente volcados en la educación y crianza de sus hijos, Martín y Lucas.

Por ellos, sus vástagos, la expareja mantiene una buena y cordial relación. En esta ocasión, ambos han acudido, por separado, a un torneo de fútbol en el que su hijo Martín participaba como portero alevín de la categoría inferior del Real Madrid. A pesar de coincidir en el mismo lugar, Sara e Iker evitaron compartir su tiempo juntos.

Hay que recordar que la última vez que Sara e Iker se dejaron ver juntos fue en la celebración del 40 cumpleaños de la periodista, el pasado mes de febrero. En esta ocasión, el día del torneo, Iker preferió mantenerse completamente alejado del resto de padres, mientras que Sara se mostraba completamente integrada con los progenitores de los compañeros de su hijo.

Iker y Sara, en dos momentos del torneo de fútbol de su hijo. Europa Press

Carbonero vivió y celebró especialmente cada una de las jugadas del equipo. EL ESPAÑOL ha podido conocer que, pese a no estar físicamente juntos en el torneo, y ver el partido cada uno en un punto del campo, Sara e Iker se llevan "bien, como siempre". Nada ha cambiado entre ellos y existe la relación "típica" de dos ex con hijos en común y una responsabilidad de por vida.

Nunca hubo problema alguno entre ellos. Si Iker optó, en el torneo, por verlo desde un segundo plano se debió a que no quiso "robar el protagonismo" a los jóvenes que estaban jugando. De haberse enterado los allí presentes que estaba Casillas, se habría creado una expectación que el exportero siempre ha procurado evitar.

En otro orden de cosas, aunque Sara y su pareja actual, Nacho Taboada, están viviendo una de las etapas más bonitas en su relación, lo cierto es que el músico fue el gran ausente en la cita, debido a que estaba cumpliendo con otros compromisos profesionales que tenía sobre los escenarios en las ciudades de Barcelona y Huesca.

Explican a este periódico que, en efecto, la relación de Sara y Nacho es estupenda y tienen un proyecto de futuro en común, pero se matiza que en cuestiones "de familia" -como es este torneo de Martín- él no suele estar, porque comprende que no es su lugar. Con el estilo que le caracteriza, Sara eligió para la ocasión un look de lo más cómodo en el que lució una original sudadera en la que se podía leer el mensaje: Not Just a Mum.

El valiente mensaje de Sara

Hace unos días, y rompiendo con su total discreción, Sara Carbonero quiso compartir con sus seguidores los estragos físicos y estéticos que le dejó la quimioterapia a la que se sometió para combatir el cáncer de ovario que sufrió.

"Por causas de la vida, ya he transitado épocas en las que huía de ellos -de los espejos- porque no reconocía a la persona que me mostraba el reflejo, llegué incluso a pasar tres o cuatro meses sin mirarme en uno. En una de esas, al acabar el sexto y último ciclo de quimioterapia, yo estaba en la cama, sin poder moverme y mi hijo mayor se tumbó conmigo", comenzó su post.

"Después de mirarme detenidamente, muy raro, soltó: 'Mamá, es que tienes las cejas grises y no pareces tú'. Yo por entonces, precisamente por no mirarme ignoraba que había perdido todo el pelo de las cejas, que son las que enmarcan la mirada y dan personalidad al rostro", cuenta la periodista.

"No sabía muy bien cómo salir de ahí y se me ocurrió decirle: ¿Y pestañas? ¿Has visto que me queda una única superviviente? ¡Una! ¡La más valiente! Intentó arrancármela, por supuesto, muerto de risa y empezamos una guerra de almohadas y después, a otra cosa. Tengo esa conversación grabada como muchas otras incómodas, en las que gracias a su capacidad de adaptación fue todo menos traumático", agrega la íntima amiga de Isabel Jiménez (42).

"A día de hoy, cuentan orgullosos a sus amigos cuando mamá tenía el pelo 'como un chico'. El día que me vieron así por primera vez, les llevé unos puzzles para desviar su atención, como me dijo la psicóloga. Pero no resultó, como dice la canción: No quitaron sus ojos de mí, corriendo incluso alguna tímida lágrima por sus mejillas. Luego, empezamos a buscar fotos de actrices y cantantes monísimas con pelo corto y nos pusimos con el puzzle", concluye la comunicadora.