Rafael Amargo sale de prisión: queda en libertad provisional sin medidas cautelares hasta que se dicte sentencia

La Sala de la Audiencia Provincial de Madrid ha dejado en libertad sin medidas cautelares a Rafael Amargo (49 años) hasta que se conozca la sentencia. El juicio contra él, el productor Eduardo de Santos y el socio del artista, Manuel Ángel Batista, acusados de integrar un grupo que vendía droga desde el domicilio del bailaor, ha terminado este viernes, 12 de abril.

Una vez acabada la sesión, a puerta cerrada, los magistrados han aceptado las peticiones de la defensa de Rafael Amargo y del productor Eduardo de Santos para que ambos quedasen en libertad, siempre hasta que se dicte la sentencia.

Este viernes, el bailaor ha declarado en la Audiencia de Madrid. Ha negado que vendiera droga desde su casa, aunque sí la consumía. Rafael Amargo ha afirmado que es "totalmente falso" el relato acusador de la Policía y de la Fiscalía.

Rafael Amargo en su juicio en Madrid en junio de 2023. Gtres

El artista estaba en prisión desde el pasado 3 de noviembre, cuando la Audiencia Provincial de Madrid decretó que ingresara en la cárcel porque no había cumplido con la obligación de firmar cada 15 días en el juzgado.

La Fiscalía pedía nueve años de prisión para el artista y para el productor por vender droga de forma persistente. Por otro lado, seis años para el tercer acusado por ser un "hombre de confianza" que entregaba la droga a los compradores.

Según EFE, Amargo ha desmentido todas las acusaciones sobre las que le ha preguntado su abogado, Marcos García Montes. El artista ha afirmado que a su domicilio "no ha ido nadie en la vida a comprar (droga)" y que no usaba mulas para mover la droga, aludiendo que "eso es totalmente incierto" o "totalmente falso".

"La estrategia era que yo dejase de trabajar, y que me declarara narcotraficante, y eso no va a pasar", ha subrayado el coreógrafo en el último día de su juicio. Amargo, por otra parte, ha destacado que él se enteró de su detención "por la prensa" y antes de que le arrestaran, previo al estreno de la obra Yerma.

Rafael Amargo en un acto en Madrid en 2022. Gtres

"Han intentado matarme con este juicio", ha insistido durante su declaración para probar su inocencia. Amargo, además, ha aclarado que no tiene necesidad "de dedicarse a otra cosa que no sea a lo que me he dedicado toda la vida, las artes escénicas". También ha explicado que la balanza que se le intervino al ser arrestado -y que se le ha mostrado durante la sesión de este viernes- la llevaba para pesar la droga que compraba para él.

Este pasado jueves, 11 de abril, la Policía explicaba que el artista y su productor querían alquilar un local para distribuir droga, camuflándolo como una lavandería. Según una conversación a la que tuvieron acceso durante la investigación, Rafael Amargo y Eduardo de Santos le dirían al dueño del local y a los vecinos "que iba a haber trasiego porque iban a venir personas de la obra con los trajes".

El padre de Amargo después de que su hijo consiguiera la libertad provisional. Europa Press

Según el bailaor, "el trasiego" de personas del que habló la Policía se debía a que ensayaba en su casa. En cuanto a la conversación sobre el alquiler de un trastero, era porque realmente necesitaban un lugar para lavar la ropa de los espectáculos.

Por su parte, Luciana Bongianino, mujer de Rafael Amargo y detenida en 2020 junto al bailaor, pero finalmente exonerada, explicó que ambos eran consumidores, pero no vendían droga.

La celebración del padre

Tras hacerse pública la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid, el padre del bailaor ha aparecido ante las cámaras. "Ahora sí creo en la justicia, se ha hecho justicia después del daño que le han hecho a mi hijo", ha asegurado. Limitándose a expresar su emoción por la libertad provisional del artista, ha confesado que "es un gran artista" y le ha pedido a los medios de comunicación que le apoyen en estos duros momentos.

"Mi hijo es muy abierto, ha ayudado a todo el mundo y los que no están aquí apoyándolo es porque tienen envidia", ha comentado el padre de Amargo. "Está totalmente libre, esta tarde va a mi casa", ha celebrado.