Rodolfo Sancho desvela las condiciones en las que vive su hijo en la cárcel y se descubre por qué grabó el documental

Este miércoles, 10 de abril, se ha celebrado en Tailandia la segunda sesión del juicio contra Daniel Sancho (29 años) por el supuesto asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta. El actor Rodolfo Sancho (49), a su llegada al tribunal, ha pedido "respeto" a los medios de comunicación.

"Yo os trato con educación y respeto y espero lo mismo de vosotros, así que, por favor, no me cerréis el paso, dejadme pasar, no me empujéis, no me pongáis zancadillas...", ha asegurado el actor. En esa línea, ha implorado a los presentes que no lo "persigan" por la isla, y advierte: "En este país está prohibido grabar a la gente en público y hacerle fotografías. No tengamos un problema".

En medio de este delicado momento, de forma paralela, se ha estrenado en España el capítulo cero del documental El caso Sancho, que ha estrenado HBO Max, este pasado martes, día 9. En el material audiovisual, Rodolfo defiende la inocencia de su hijo y relata cómo se enteró del presunto asesinato. No sólo esto, también ha desvelado Sancho detalles inéditos de cómo es el día a día de su hijo en la prisión de Koh Samui.

Rodolfo Sancho durante la grabación del documental de HBO Max.

La suerte de docuserie constará de varios capítulos más que se emitirán una vez se dicte sentencia. En el especial, Rodolfo arroja detalles de cómo es la vida de su hijo entre rejas, privado de libertad. "Duermen en el suelo, bueno en una especie de colchonetas pero es porque los tailandeses duermen en el suelo... eso es cultural", comienza detallando el intérprete de El ministerio del tiempo.

Admite Sancho que su hijo vive en "hacinamiento": "Sí que hay hacinamiento, hay mucha gente... A mí que no haya violencia me parece muy importante, porque en un principio pensaba: 'Ostras, a ver qué puede pasar ahí dentro' y para nada". Añade el actor español: "Esta cárcel en concreto es una cárcel que llaman 'muy amable'. Por eso, esa tranquilidad la tuve desde el principio la verdad".

Rodolfo Sancho, este miércoles, día 10, saliendo de los juzgados de Koh Samui. Gtres

En las últimas horas, mucho se ha hablado acerca del motivo que habría impulsado a Rodolfo a participar en este documental, a romper su silencio por primera vez. ¿Qué se esconde tras su decisión? En el programa Y ahora Sonsoles han ahondado más en la cuestión económica y Carmen Balfagón, abogada del actor, ha despejado toda duda.

"Esto se debe a una sola cuestión: cubrir la necesidad económica que tiene un padre para salvar la vida de su hijo. Se ha hecho nada más que por dinero, que es por lo único que alguien puede hacer esto", ha desvelado.

Para añadir: "Tailandia es un pozo sin fondo. Hay que pagar la comida de Daniel y como él no puede comer algo mejor que los compañeros, hay que llevar para los demás compañeros. Traductores, legalizaciones, viajes, alojamientos, asistentes… Es un pozo sin fondo y esto lo ha hecho por dinero, porque necesitaba financiación". Además, Balfagón ha matizado que la grabación no se hizo en el propio hogar de Sancho ya que "su casa es sagrada".

"Hay dos víctimas"

En el documental de HBO Max, el actor afirma que "hay dos víctimas" y que confía en que "salga la verdad", dentro de una grabación realizada hace aproximadamente un mes que forma parte del documental El caso Sancho, de cuatro capítulos, con la emisión del resto programada para después de que el juez dicte sentencia.

"Hay dos víctimas, uno de ellos ha fallecido y es terrible, pero quiero que salga la verdad y a partir de ahí todos tendremos que manejar nuestros sentimientos", declara Sancho.

La Fiscalía acusa a Daniel Sancho del asesinato premeditado de Arrieta y otros dos delitos, el de ocultación del cadáver y destrucción de documentación ajena, por el pasaporte del colombiano.

Daniel Sancho, quien inicialmente confesó el crimen, se declaró después ante el juez en la fase preliminar del juicio no culpable y mantiene que el cirujano colombiano murió durante una pelea.