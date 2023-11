Joaquín Torres destapa intimidades de Penélope Cruz y Javier Bardem y ellos responden con un burofax

El prestigioso arquitecto Joaquín Torres (53 años) se ha convertido, en las últimas semanas, en el colaborador más aguerrido y lenguaraz de la nueva temporada de Espejo Público, en Antena 3.

No hay semana en que el fundador del estudio A-cero, y diseñador de la exclusiva urbanización madrileña La Finca, no se enzarce en alguna polémica, como la que vivió hace unos días con la presentadora Cristina Tárrega (56), a la que acusó de practicarle magia negra.

Por este motivo, su compañera de cadena Carmen Lomana (75) le ha afeado en el programa matutino de Atresmedia su perfil combatiente, algo que Joaquín ha replicado de la siguiente forma: "Soy comentarista. Hace tiempo que retiré el poder a la gente que quiere hacerme daño".

[Joaquín Torres acusa a Cristina Tárrega en ‘EP’ de hacerle magia negra: “Es una hija de su madre”]

Joaquín Torres junto a su marido, Raúl Prieto, el día de su boda, en Sevilla, en mayo de 2023. Gtres

En medio de este cruce de palabras y veladas acusaciones, han salido a relucir este jueves, 2 de noviembre, dos nombres propios: Penélope Cruz (49) y Javier Bardem (54). No en vano, hace unos días, Joaquín habló en televisión de lo que le supuso diseñar la vivienda que el oscarizado matrimonio tiene en Madrid.

Se trata de una villa prefabricada que posee la dupla en San Agustín de Guadalix, en la sierra de Madrid. Concretamente, en la urbanización de Valdelagua. Esta indiscreción de Torres -entendida por la otra parte-, no sentó nada bien a Cruz y a su esposo.

"He recibido esta semana un burofax de Penélope Cruz y Javier Bardem. ¿Yo qué he dicho que sea ofensivo? Tengo un contrato de confidencialidad con mis clientes, que aunque no lo tuviera no hablaría de la casa de mis clientes. Me dice que me abstenga de hablar de ellos. No cuento nada porque son muy discretos", ha asegurado el arquitecto.

El colaborador ha confesado que no tiene ningún miedo de seguir hablando de la pareja, y ha admitido que lo pasó tan mal en aquella época que decidió no terminar la obra de la casa. "No es que fueran exigentes, porque exigentes son todos los clientes. Ellos me responsabilizaban a mí de lo que salía en la prensa de ellos: de chivar", ha apuntado el bautizado como arquitecto de los famosos.

El oscarizado matrimonio en una instantánea tomada en Estados Unidos. Gtres

Además, ha desvelado en su descargue que un día Cruz y Bardem le contactaron a las cinco de la madrugada, recriminándole haber filtrado informaciones de carácter privado y confidencial, cuando él ni siquiera las había vivido. "Es imposible trabajar con alguien en el que no confías", ha reflexionado el marido del director de programas Raúl Prieto (47).

"Nadie podía verlos"

Días antes de este burofax, Torres departió sobre la suerte de exigencias que Penélope y Javier impusieron en aquellos días de construcción: "Habían escogido una madera de 30 centímetros de Porcelanosa. El tono era blanco, mate, roto. Cuando estaba todo puesto, no les pareció bien y yo les dije que era el tono que se había elegido. Se tuvo que cambiar toda la madera de la casa para poner otra. Yo soy el de Porcelanosa y les digo que nanai, que esto es lo que hay".

En esa línea, profundizó en sus explicaciones: "Había que vaciar la casa para que nadie pudiera verles. (...) No puedes ser los actores oscarizados de este país y que no salgas en ningún lado (...) Las visitas de obra eran terribles, tenían que vaciar la casa para que no les viera nadie".

Unas palabras que ahora han tenido una contundente respuesta legal por parte de Penélope y Javier. No es la primera vez que Joaquín Torres habla de cómo fue trabajar bajo las órdenes de Cruz. En 2011, ya aseveró lo que sigue: "Penélope Cruz me ha hecho firmar una cláusula de confidencialidad. Yo no niego nunca la autoría de mis proyectos pero no hablo de ellos (...) Quedaron muy satisfechos de su casa pero no de mi notoriedad".

