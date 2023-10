La nueva vida de José María, el hermano de David Bisbal, tras su desaparición: su día a día y un amor convulso

La vida de los Bisbal Ferre sufrió un gran seísmo el pasado 4 de abril de 2023. Ese día, aparentemente rutinario y sin nada extraordinario a destacar, todos los miembros de la familia de David Bisbal (44 años) quedaron con el corazón en un puño. La angustia y la desazón se apoderaron de ellos. José María Bisbal Ferre (54), hermano mayor del artista, desaparecía en su Almería natal de forma totalmente sorpresiva.

La noticia, como no podía ser de otro modo, adquirió alcance nacional en cuestión de minutos. Prensa, radio y televisión cubrieron el delicado suceso. La desaparición fue denunciada en una comisaría de Roquetas de Mar, en Almería. Se inició el protocolo habitual en casos de desaparecidos, y se barajaron todas las líneas posibles de investigación. Incluida el suicidio.

Se buscó a Josemari -como lo conoce su entorno más próximo- por tierra, mar y aire. Tras horas de incesante y desesperada búsqueda, la Guardia Civil localizó, con vida, a José María en un descampado. El hermano mayor de Bisbal sostuvo entonces que no se encontraba bien y que llamasen a una ambulancia.

David Bisbal junto a su padre, José, y sus hermanos, María del Mar y José María. Redes Sociales

Tal y como pudo conocer entonces EL ESPAÑOL, el hombre transitaba por un momento complicado, tanto a nivel personal como profesional. Los acontecimientos en su vida se habían precipitado: un reproche público y enfado con su flamante mujer, Lupe -con la que se casó el 7 de enero-, y un malestar en su trabajo como administrativo en el Hospital Universitario Poniente de El Ejido.

Todo ello podría haber influido en esa desaparición, que acabó siendo sólo temporal. Todo aquello, hoy, seis meses después, ha quedado olvidado y en el pasado más remoto. José María supo reconducir su vida y hoy se encuentra "bien" y disfrutando de una estabilidad. Su estado anímico vuelve a ser el de siempre: un hombre vitalista, enérgico y "muy simpático", como lo define la persona con la que contacta EL ESPAÑOL.

Un hombre de gustos sencillos, con una gran cartera de amigos y muy "emocional". También tremendamente familiar. Cualidad que, en realidad, define a todos los miembros de la familia. A nivel profesional, José María está feliz con su trabajo. Aquella mala racha quedó superada.

Cabe recordar que en aquel convulso tiempo José María estuvo "pasándolo mal" en el Hospital Universitario Poniente. Todoe ello se habría debido a las consecuencias de la larga excedencia que se tomó como administrativo para ejercer de road manager de su famoso hermano pequeño.

El cartel con el que se alertó de la desaparición temporal del hermano de David Bisbal.

Tal paréntesis le ocasionó cierta inestabilidad laboral a su regreso al centro hospitalario, según explicaron algunos de sus compañeros a este medio el pasado mes de abril: "Tú puedes tener una excedencia durante cinco años en cualquier administración pública, pero José María ha perdido su plaza porque ha sobrepasado ese periodo y ha vuelto como personal eventual".

Entonces, se explicó la inestabilidad laboral a la que se enfrentó Bisbal Ferre: "El hospital se encuentra en un proceso de integración dentro del Servicio Andaluz de Salud, teníamos nuestras propias bolsas de empleo, pero ahora estamos en la bolsa del SAS y eso es un cambio importante que afecta a muchos profesionales porque tienen más competencia y deben adaptar su currículum".

En el plano sentimental, existe mayor ambigüedad. EL ESPAÑOL no ha podido confirmar que la crisis con Lupe, su última mujer, esté vencida con éxito hoy. "Ahora mismo no te sé decir cómo están, en una relación sólo lo saben ellos, pero veo a Josemari bien. Él ha estado muy enamorado de ella y la quiere con locura", confía el informante.

El desencuentro entre ellos se tradujo en un mensaje de Instagram que publicó José María antes de desaparecer, a modo de reproche. "Me has decepcionado, Lupe. Cuando tú venías desesperada y llorando del trabajo por los malos tratos de tu jefa, yo te escuchaba y te comprendía. No sólo eso, sino que te busqué un trabajo alternativo. Ahora soy yo el que está pasándolo mal en el trabajo y lo único que me dices es que mañana cada uno su camino, pues cada uno su camino…", posteó el hermano del autor de Ave María.

David Bisbal junto a su madre, María Ferre, en una imagen de sus redes sociales.

Un aciago trance entre la pareja, la cual se casó el 7 de enero en una ceremonia civil que tuvo lugar en el Castillo de Santa Ana de Roquetas de Mar. Antes de encontrar el amor de la mano de esta mujer, profesional del sector de la estética, el hermano de David Bisbal estuvo casado con otra mujer, con la que tuvo una hija y de la que se divorció.

Lo cierto es que la familia de David Bisbal siempre se ha caracterizado por su gran discreción pública. Cabe puntualizar que José María ejerció de mánager durante un tiempo de su hermano David. El artista también tiene otra hermana, María del Mar.

En alguna entrevista, David Bisbal ha hablado de la importancia que ha tenido la figura de su hermano en su trayectoria musical. En sus propias palabras, José María le ha "ayudado a mantener y desarrollar muchos valores que hoy día comparto con otros amigos y familiares", además de haberle "cuidado como un padre".

La salud del padre, José

Bisbal, sus hermanos y la madre de éstos, María Ferre, tienen una gran prioridad en estos momentos: cuidar y velar y proteger al patriarca de la saga, José, Pepe para la familia. Del alzhéimer que padece el progenitor de David habla éste en su documental, Bisbal, emitido en Movistar Plus+ y en colaboración con Dadá Films & Entertainment y Universal Music Spain.

Este especial se estrenó el pasado 17 de octubre, y en él se hace un repaso de la vida personal y profesional del intérprete almeriense. Cuenta David que su padre apenas si lo recuerda, ni a él ni a casi nadie de su familia. "Te quiero mucho", sostiene Bisbal que le dice con frecuencia a su padre. "Para mí lo más importante, por encima de la música y de mi carrera, es mi familia", añade.

En febrero de este año, el intérprete de Bulería recibía el título de hijo predilecto de su Almería natal. Fue entonces cuando habló de la enfermedad de su padre y quiso darle las gracias. "El primer agradecimiento probablemente sea para mi padre que, desgraciadamente, hace un tiempo que, aunque siga estando presente, ya no está. Está en otro mundo completamente diferente, en el cual ya no nos reconoce a ninguno".

