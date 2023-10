Así ha sido el primer año de casadas de María del Monte e Inma Casal: del susto de sus vidas a sus nuevos proyectos

Este lunes, 23 de octubre, se cumple un año desde que María del Monte (61 años) e Inma Casal (59) celebraran su boda en Sevilla, rodeadas de su familia y amigos. No fue su boda oficial, ya que esta se celebró en julio de 2022, tres meses antes. Aún así, lo hicieron en la más estricta intimidad y en una discreta celebración de la que 12 meses después no se conocen apenas detalles.

Este último año y medio ha sido como una montaña rusa de emociones para la pareja. Juntas desde hace 24 años, anunciaron su relación durante el pregón del Orgullo LGTBI de Sevilla en 2022. Su intención siempre ha sido intentar mantener en privado su relación, pero no ocultarse al mundo.

EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con la admirada presentadora andaluza para conocer de primera mano cómo ha sido este primer año como casadas, pero ha preferido no desvelar nada de su vida privada: "Nunca lo he ocultado, pero no voy a hablar. Son cosas íntimas y personales".

María del Monte e Inmaculada Casal, en Sevilla.

En lo profesional, ambas están en un momento muy dulce de su carrera. Hace apenas unas semanas, la comunicadora anunció su nuevo proyecto con el que se va a volver a poner al frente de un programa de televisión. No se conoce por el momento cuando será la fecha de estreno, pero sí que es un proyecto que le ilusiona mucho. Se convertirá en la presentadora de Andalucía de Tarde, un programa que se emitirá los domingos. "Actualidad, crónica social, música en directo y los lugares con encanto de mi tierra. Un programa en andaluz hecho por periodistas andaluces", explicó Casal en sus redes sociales.

Por su parte, María del Monte se encuentra ahora mismo participando en el programa de TVE, Dúos Increíbles, a la vez que continúa su gira. En 2022, la cantante publicó su último trabajo, Todo Vuelve, con el que regresaba tras 11 años en los que no había lanzado música nueva.

El susto de sus vidas

No ha sido un verano fácil para María e Inmaculada. A finales del mes de agosto, cinco encapuchados asaltaron su casa situada en la localidad sevillana de Gines. Ambas se encontraban en el interior, durmiendo, cuando los ladrones accedieron al domicilio. "Estamos en shock, estamos horrorizadas, no dormimos. Han atacado mi casa, mi intimidad, mi habitación. Nos han dejado sin nada, se han llevado toda nuestra vida", relataba Inmaculada ante los micrófonos de los medios de comunicación días después.

Desde aquel momento, no se ha vuelto a saber más sobre el robo. Ellas en ningún momento quisieron que la información se hiciese pública, ya que querían evitar situarse en el centro del foco mediático.

Su presentación pública

Su relación se hizo pública durante el pregón del Orgullo en 2022: "Quiero que sepáis, antes de bajarme de aquí, que soy una persona más de todos los que estamos aquí y de todos los que forman parte del mundo", afirmó María del Monte.

María del Monte e Inmaculada Casal en 2022.

La intérprete de Cántame aseguró que nunca se había ocultado y que lo único que había hecho era proteger a su familia y también a su pareja, la periodista de Canal Sur. "¿Qué pensáis, que soy un robot y no he formado mi familia? Claro que la tengo, desde hace 23 años. Pero simple y llanamente es mía, y hoy reivindico una vez más el derecho a que siga siendo mía. Jamás en mi vida me he escondido de nadie ni lo voy a hacer nunca", declaró mientras ondeaba el símbolo del colectivo. "Por supuesto que tengo al amor de mi vida, he tenido la suerte de dar con el amor de mi vida".

El momento álgido llegó cuando se refirió directamente a ella: "Por supuesto, mi pareja está aquí. He empezado hablando de libertad y voy a respetar su libertad. Si quiere subir, que suba, y si no, que no. La voy a seguir queriendo". Finalmente, la periodista subió al escenario, confirmando así su relación.

