Marta Lozano tiene el vestido de flecos (de inspiración mediterránea) que querrás llevar en tu próximo evento

De todos es sabido que un buen wrap dress hace las delicias de cualquier amante de la moda. Cómodo, versátil y que sienta como un guante, esta ya clásica silueta lleva décadas en el armario de las insiders, incluido el de la influencer Marta Lozano. Prueba de ello ha sido uno de sus últimos estilismos, en el que Lozano se ha decantado por un modelo de nueva colección de la firma barcelonesa Simorra.

Un vestido blanco midi con cuello camisero y mangas ligeramente abullonadas de silueta envolvente que realza la figura de la influencer. Sin embargo, lo más llamativo del diseño es la gran lazada y el cuidado enrejado de los flecos que rematan el bajo del vestido y que son, precisamente, la seña de identidad de la colección. De estilo elegante combinado con unos bonitos mules de punta con detalles glitter, Lozano le dio ese toque más casual luciendo su ya habitual maquillaje natural en tonos nude y melena suelta con ligeras ondas.

Esta maravillosa prenda que, sin duda, se ha colado ya en nuestra lista de deseos, pertenece a la colección de diseño que Simorra presentó el pasado septiembre cuando debutó en la pasarela MBFWM con su colección SS24, Ancestral Weaving. Una colección en la que los tejidos conectan entre sí a través de una trama para dar lugar a piezas que confluyen entre la sofisticación y la diversidad. Prendas que se entrelazan como historias en diseños puros y elegantes gracias a tejidos como el algodón bordado y troquelado, el crochet o el guipur, propuestas que permiten el uso de técnicas ancestrales y artesanales como el trenzado, el anudado o entrelazado.

Ni que decir tiene que nosotros ya nos hemos enamorado de esta propuesta de la marca para la próxima temporada. Y no nos cabe que duda, que más de una bride to be lo tendrá en su radar como posible vestido de pedida o, incluso, como segúnda opción para poder disfrutar de la fiesta de su gran día de forma más cómoda pero sin perder ni un ápice de elegancia.

