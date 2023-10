El espectacular vestido de encaje que Cristina Pedroche ha agotado en todas las tallas

Cristina Pedroche (34 años) regresaba a la rutina de la televisión en jornada completa el pasado 10 de octubre, tres meses después de nacer su hija, Laia, fruto de su relación con el chef David Muñoz (43). Desde que dio a luz, la presentadora y habitual colaboradora de Zapeando, programa de La Sexta, ha asegurado en innumerables ocasiones que su posparto está siendo muy complicado e intenso, con muchos cambios de humor y de emociones. Su regreso a los platós supuso para ella un duro revés ya que significaba apartarse de su primogénita durante unas horas. "Me voy con el corazón en un puño. "Me siento vacía y me duele el pecho. Sé que estará muy bien cuidada y mimada por mi madre, pero eso no quita que me duela mucho", se lamentaba.

Sin embargo, ha tenido que hacer de tripas corazón para no sumirse en la tristeza e intenta centrarse de lleno en su profesión. Este pasado 18 de octubre, Pedroche compartía con sus tres millones de seguidores que parecía estar "mejor", pero que "ha sido empezar el programa y se me han saltado las lágrimas porque me ha dicho mi madre que me estaban viendo desde el sofá y me he venido abajo". También aseguraba que "lo peor de todo" es que "se me coge la emoción a la garganta y no puedo ni hablar. Pero en unos minutos me he recompuesto y después ya ha ido mejor. Bueno, poco a poco", añadía.

Este texto iba acompañado de cinco fotos de su look, compuesto de unas botas cowboy marrones y un vestido blanco corto de encaje. Muchos de sus followers han intentado animarla, otros la han criticado, algunos se han fijado en su outfit.

En concreto, se han fijado en su vestido. Es de la firma Capriche, de la colección otoño-invierno 2023 y 2024 y recibe el nombre de Laia, en honor a la hija de Cristina. "Dulce, femenino, elegante… Y con uno de nuestros nombres favoritos", señala la marca.

Es blanco, corto, de manga larga, de encaje, con escote, posee volantes tanto en la parte superior como en la inferior de la prenda y cuesta 119 euros. Sin embargo, después de que la presentadora compartiera la imagen con la pieza, se agotó en todas las tallas. "Me pillé el vestido y creo que era el ultimísimo", apuntaba una de sus seguidoras.

Las botas son de la misma boutique y son las Soho Camaleónica. De esta, por suerte, sí que hay stock. Cuentan con un ligero tacón, llegan hasta la mitad de la pierna y cuestan 149,90 euros. Por el momento, queda la talla 37, 38, 39 y 41, así que, si eres una de las afortunadas que tiene ese número, aprovecha antes de que también se queden sin existencias.

En cuanto al peinado, optó por la clásica melena lisa suelta que nunca falla y, para el maquillaje, algo sencillo: base, colorete, rimmel y sombra de ojos.

