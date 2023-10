Alba Díaz, sobre su abuelo Manuel Benítez: "No sabía lo que lo necesitaba hasta que ha aparecido en mi vida"

El pasado domingo, 15 de octubre, fue un día histórico, imborrable e indeleble para el diestro Manuel Díaz 'El Cordobés' (55 años) y su familia. Ese domingo, en la Plaza de Toros de Jaén, y arropado por sus hijos, su mujer, Virginia Troconis (43), y, sobre todo, por su padre, el legendario Manuel Benítez (87), El Cordobés hijo se despidió de los toros.

Como se dice en la jerga taurina, Manuel se cortó la coleta. En concreto, se la cortó su progenitor, en una estampa fotográfica para la posteridad de familia reestructurada y unida y fortalecida. Atrás quedaron los reclamos de reconocimiento de paternidad y de afecto y de amor. Hoy, Manuel hijo ha recuperado un padre, y sus tres hijos, un abuelo.

Manuel Benítez, pese a su ausencia de años y décadas, siempre ha estado presente para Manuel Díaz y su familia. Hoy es hora, apremiante, de recuperar el tiempo perdido. O al menos, de no perderlo más. La familia está feliz y emocionada. Así lo dejó patente este pasado martes, 17 de octubre, Alba Díaz (23), la única hija en común entre la diseñadora Vicky Martín Berrocal (50) y Manuel Díaz.

[De la emoción de su padre a la carta de Vicky Martín Berrocal: así fue el gran adiós a los toros de Manuel Díaz 'El Cordobés']

Alba Díaz Martín posando ante los medios el pasado martes, 17, en el Teatro Real. Gtres

Alba ha sido una de las invitadas a la gala benéfica ELLE Cáncer Ball, organizada en el marco de su III edición con el objetivo de reunir fondos para la Asociación Española Contra el Cáncer. La joven está muy concienciada con esta enfermedad, máxime desde que la vive de cerca en su familia.

Ha subrayado en su encuentro con EL ESPAÑOL la importancia de la investigación y de cuidar la salud mental. La influencer ha departido amablemente con este periódico no sólo de esta encomiable lucha contra el cáncer, también de familia y trabajo. De lazos de sangre y, cómo no, de la despedida taurina de su padre.

A su abuelo paterno, Manuel Benítez, le ha dedicado unas emotivas palabras, al tiempo que reconoce -con gran sentido del humor- que los Díaz Martín son una familia "diferente" y peculiar. En el plano profesional, la joven está imparable. El amor es otro cantar.

Alba Díaz, ha llegado la primera al evento. Importante e ineludible cita, ¿verdad?

Claro que sí, es por lo que estamos aquí, para apoyar esta causa. Realmente, lo vivo de cerquita desde hace bastante tiempo. La mejor amiga de mi tita, que es como nuestra tita, vive con esto. Es una luchadora. Es bastante importante apoyarlo, ya no sólo por la gente que lo tenga cerca, sino por todo el mundo. Es algo que le puede pasar a cualquiera.

Hay que prevenir y hacerse chequeos. Se tenga la edad que se tenga.

Se tenga la edad que se tenga. Es importante para todos y para todo.

Alba, estos días pasados han sido muy emotivos. El domingo, un día histórico para su padre. ¿Cómo lo vivió?

Muchas gracias. Os lo agradezco mucho, el cariño que me dais. Bueno, lo viví como cualquier hija cuando a algún familiar le va algo bien o toma una decisión que implica un antes o un después en su vida. Siempre que sea para bien, o incluso para mal, vamos a apoyar y a estar siempre juntos.

Hubo muchas palabras emotivas y su madre, Vicky, le dedicó unas líneas a su padre en redes. ¿Echó de menos a su abuelo materno?

Al final somos una familia que nos apoyamos mucho. Somos así muy piña. Para todo. Somos diferentes. Dentro de esa rareza, hay una normalidad. Para nosotros lo normal es cuidarnos y apoyarnos. Siempre se echa de menos a familiares cuando hay días así.

Alba Díaz, sonriente, minutos antes de atender a EL ESPAÑOL en el Real. Gtres

¿Qué conversación mantuvo con su abuelo viendo a su padre torear?

Como cualquier nieta con su abuelo cuando hay una situación así bonita. Yo no sabía lo que lo necesitaba hasta que ha aparecido en mi vida. Todo lo que nos pasa y todo lo que hemos vivido lo disfrutamos como si fuera la primera vez. ¡Y en esta ocasión es la primera vez! (Risas)

Imagino que la retirada de su padre deja una gran tranquilidad en la familia.

Yo te hablo por mí. Y te digo que para mí es tranquilidad. Es algo muy bueno.

Enhorabuena por la nueva etapa laboral que está viviendo. Es una nueva Alba cargada de proyectos profesionales. Con esfuerzo y tesón.

Muchas gracias. Estoy encontrándome. Soy una mujer joven, estoy descubriendo lo que me gusta, lo que me inspira, lo que me remueve y transmite. En lo profesional, gracias a Dios, pues he encontrado mi sitio en las redes sociales. Estoy muy contenta, la verdad.

El emotivo momento en que Manuel Díaz se abraza a su padre en su gran despedida, ante la atenta mirada de su familia. Gtres

Su gran momento.

Sí, se puede decir así. Empecé un nuevo libro realmente. Como todo niño cuando crece, hay momentos mejores o peores, que no te ubicas, estás más desequilibrado y cojeas un poco. Pero, bueno, ya poco a poco, bien encaminada y con terapia, vamos mejor.

Es importante lo de la terapia, aún estando bien.

Sí, aunque es muy complicado hoy en día. Te dan cita para mucho. Entonces, está claro que no todo el mundo puede hacerlo. Me siento muy privilegiada por poder ir. Por esa razón, doy estos mensajes en redes, para esas personas que no pueden y no están pasando un buen momento. Intento hacerlo lo mejor posible.

El desamor de Alba

Fue en mayo de este presente año, 2023, cuando la joven Alba Díaz rompió su relación sentimental con el futbolista Alberto García Delgado. Alba y el deportista llevaban tres meses de relación. Un romance que descubrió EL ESPAÑOL el pasado 10 de enero.

No obstante, sus caminos se separaron. Así lo dejó patente la it-girl cuando un seguidor le preguntó si continuaba en relaciones con el militante del fútbol sala ElPozo Murcia Costa Cálida FS. "Esta es la pregunta que más se ha repetido. No, Alberto y yo ya no estamos juntos. Es una persona maravillosa, a la que respetaré y acompañaré siempre, pero desde otro lugar", desveló Alba Díaz su explicación 2.0.

Alba Díaz y Alberto García en una fotografía tomada en una corrida de toros en Navalcarnero, en Madrid, en marzo de 2023. Gtres

En esa línea, Alba añadió: "Somos jóvenes y como cualquiera de vosotras, pues vas descubriendo el amor que unas veces sale bien y otras no tanto. Siento deciros que no hay mucho salseo, simplemente nuestros caminos iban a diferentes lugares. Son cosas que suelen pasar y no tienen nada de mano, es parte del proceso y de la vida. Gracias por tantos y tantos mensajes de las que ya os lo olíais desde hace un tiempo. ¡Sois medio brujas! A veces me conocéis mejor que personas que llevan en mi vida años y años".

Antes de este infructuoso romance, la única relación conocida de Alba Díaz Martín, desde que cumpliera su mayoría de edad, hace ya cinco años, fue la que mantuvo con el empresario Javier Calle Mora (36). Un romance un tanto turbulento por el que ella apostó sobremanera.

Sigue los temas que te interesan