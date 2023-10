Habla la mujer que ha denunciado a Juan José Ballesta: “Me hizo daño en mis partes. Fue una pesadilla”

24 horas después de que se hiciese pública la noticia de que Juan José Ballesta (35 años) había sido denunciado por cometer un presunto abuso sexual, se conocen nuevas pistas de la acusación. La víctima, de 47 años, relata dos abusos diferentes, uno cometido por el actor y otro por un amigo de éste.

"Un día en un parque allí en Parla, apareció este chico, Juanjo Ballesta. Esa noche, me hizo una agresión sexual en la calle antes de subir a casa de Raúl [amigo del actor], en el suelo", comienza relatando la víctima en el programa de TardeAR. "Juanjo cogió su mano y me hizo daño en mis partes íntimas. Abusó así de mí en la calle", continúa el relato de un episodio que supuestamente tuvo lugar en el mes de julio.

El amigo que les acompañaba, a quien nombra como Raúl, ofreció drogas al actor: "Dijo: 'Ahora esta que vaya al cajero, tú la acompañas, y que te saque de su cuenta, que tiene dinero para que puedas coger heroína para drogarte. No pasa nada". Fue en ese cajero, donde el actor supuestamente cometió la agresión sexual.

Juan José Ballesta en una imagen de archivo.

Supuestamente, y siempre según la versión de la denunciante, Ballesta tenía una cita muy importante al día siguiente en televisión y según hablaban "necesitaba heroína para ir calmado". Sin embargo, la víctima aclara uno de los puntos de los que se han estado hablando estas 24 horas: no eran amigos de la infancia ni tampoco vecinos, solo se conocían de vista. "Yo le conozco porque en Parla todos nos conocemos. Los que hemos crecido allí, pues nos conocemos de vista".

La denunciante califica este episodio como una pesadilla que ha estado afectando a su vida desde el momento en el que ocurrió: "Yo viví una pesadilla. Perdí no sé cuántos kilos. Estuve ingresada en el hospital 15 días. No duermo bien por las noches. Lloro mucho porque me parece injusto lo que han hecho conmigo. No doy crédito".

Este martes, EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con la abogada del actor, Beatriz Uriarate, para saber cómo se encontraba el protagonista de El Bola y cuál es su versión de los hechos. En la conversación, la abogada ha defendido que la denunciante "tiene un trastorno de esquizofrenia paranoide" y que en los informes "consta que tiene alucinaciones auditivas".

Sin embargo, en la versión difundida por el programa de televisión afirman que sí que está diagnosticada con esquizofrenia paranoide, pero que "está estable". "Poco tiempo antes le rebajaron la medicación porque la veían bien", explica la periodista, afirmando a su vez que la víctima "recuerda todo como una nebulosa" y que tiene miedo de "que no la tomen en serio".

Ballesta tendrá que acudir a declarar el próximo día 7 de noviembre en calidad de investigado a los Juzgados de Parla. "Iremos, declararemos y diremos que no tenemos ni idea de quién es la mujer, no la conocemos de nada", ha explicado la abogada a este periódico. Y ha añadido: "Él lo que me ha dicho es: 'Beatriz, ¿qué quieres que te diga? No sé quién es. El día 7 iré y ella no puede tener nada contra mí porque no la conozco'".

La otra denuncia

A su vez, la víctima ha asegurado que un amigo de Ballesta, El Pasti, le puso algún tipo de droga en su bebida días antes y que, a partir de ahí, no recuerda nada. "Me pilló a traición, me tiró contra el sofá y me violó", explica la denunciante. Además, recuerda cómo estuvo cuatro días secuestrada por este hombre y cómo le obligó a prostituirse contra su voluntad, ya que estaba drogada: "Él me prostituía con hombres, y esos hombres hacían allí conmigo lo que querían. Conseguí escaparme".

