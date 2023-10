Gabriela Guillén explota: "Bertín Osborne no se ha preocupado ni ha estado presente en el embarazo"

Gabriela Guillén (36 años) no puede más. Se encuentra en la recta final de su embarazo y, después de todos los rumores y escándalos que rodean a Bertín Osborne (68) desde que pusiera fin a su relación con Fabiola Martínez (30), la futura madre de su séptimo hijo ha estallado y ha desvelado cuál es su verdadera relación con el presentador.

"Me encantaría contaros mi historia, porque si la sabéis os vais a quedar calladitos todos", comienza la joven en sus redes sociales. Hace una semana, y poco antes de que Gabriela acudiera de urgencia al hospital por un problema de salud, la revista Diez Minutos desvelaba que ambos habían mantenido una "cita secreta" en el domicilio del cantante en Madrid. Sin embargo, ella lo ha desmentido. "Yo no he visto a Bertín desde la fiesta del Turronero, el pasado 1 de julio. Estuve con él en la finca, me quedé a dormir con él y después me vine a Madrid. Desde entonces, no le he vuelto a ver", revela la joven.

Después de aquel duro golpe por el que tuvo que ser atendida en un centro médico, Gabriela llamó a Bertín para contarle "qué tal se encuentra el bebé". "No recibí ninguna noticia de él, no sé qué le está pasando, pero no tengo contacto con él. Quiero aclarar que Bertín no se ha preocupado ni ha estado pendiente en el embarazo", se lamenta.

Bertín Osborne y Gabriela Guillén.

Ni una visita, ni una llamada, ni un mensaje para saber si el séptimo hijo que espera está bien, nada. La modelo mientras continúa con su vida, centrándose en su hijo y en que "todo lo que está sufriendo" no le afecte. Asegura que se siente "bastante decepcionada y dolida" con las declaraciones que está dando Bertín y que no están siendo "nada coherentes" porque ella se había "creído todo lo que me había dicho".

Desde un primer momento, el conductor de Mi casa es la tuya clarificó que la colombiana sólo era una "amiga especial". "Claro que he salido con ella, pero no es verdad que sea mi pareja", decía a EL ESPAÑOL. "Gaby es una amiga especial como tengo otras muchas amigas especiales. Es encantadora, simpática y muy guapa. La he visto 8 o 10 veces", contaba en la revista ¡HOLA!

Ahora, la colombiana considera que su relación "quizás no era una relación convencional, pero no soy cualquiera, ni una más, ni una amiga especial, ni una amante, ni un rollete. Me he quedado embarazada de una persona con la que he estado mucho tiempo, pido respeto, porque mi bebé percibe todo lo que yo sufro, y es lo que más me duele".

También ha querido destacar que hace unos días, se fue a Sevilla para recoger "cosas de bebés de una amiga que podrían venirme bien" después de habérselas pedido a Bertín y no obtener respuesta. "Se lo pedí a Bertín, pero me dijo que cuando viniera a Madrid me lo traía, y no lo ha hecho, así que fui yo porque no quería pedirle más un favor. Me vine con toda la carga y con mucha dificultad para llegar a casa".

Gabriela Guillén.

Ha sentenciado que "es la primera vez" en su vida que experimenta "una cosa semejante. Mira que he pasado cosas muy duras en mi vida, pero esto sobrepasa todos los niveles". Sus declaraciones contradicen las del intérprete de Amor mediterráneo, quien siempre manifestó que se haría cargo del bebé, que está previsto que nazca el 31 de diciembre.

Este sería el séptimo bebé de Bertín. Con Sandra Domecq, su primer amor que falleció en 2004 a causa de una leucemia muy agresiva, tuvo a Cristian, Alejandra (45), Eugenia (37) y Claudia (34) -quien también está embarazada-. El primero falleció a los 20 días de nacer en el Hospital de la Paz por una malformación en el hígado.

No fue hasta 2006 cuando dio el 'sí, quiero' a Fabiola, y tuvieron dos hijos: Kike (16), quien nació con una lesión cerebral, y Carlos (15). Ahora, con este nuevo hijo junto a Guillén, la lista ascendería a un total de siete, aunque si ejercerá su papel como padre sigue en duda.

