Gabriela Guillén, la expareja de Bertín Osborne embarazada de seis meses, acude de urgencia al hospital

Gabriela Guillén (36 años) vuelve a ocupar titulares en la prensa. La madre del futuro hijo de Bertín Osborne (68) ha tenido que acudir de urgencia al hospital por un problema de salud. La joven se encuentra en su sexto mes de embarazo y, ya en el primer trimestre, confesó sentir varias molestias respecto al mismo, por lo que tuvo que pedirse la baja médica.

"Me voy a urgencias, no estoy bien", declaraba desolada este pasado miércoles 27 de septiembre en las inmediaciones de su domicilio a Europa Press. Fue entonces cuando la fisioterapeuta decidió irse al centro Quironsalud San José, en Madrid, y averiguar qué le estaba pasando. "Por favor, no me grabéis. En serio, de verdad", continuaba.

La modelo no estaba sola, una amiga la acompañó durante esos duros momentos, dándole un abrazo en mitad de la calle mientras llegaba el vehículo en el que, posteriormente, se subía para dirigirse al hospital y hacerse las pruebas pertinentes.

[Así es Gabriela Guillén, la colombiana madre del futuro hijo de Bertín Osborne, de la que todo el mundo habla]

Gabriela Guillén.

Horas más tarde, Gabriela Guillén salía del hospital y regresaba a su casa. ¿El motivo de su visita? Decía que una "bajada de tensión". "Ya estoy bien", sentenció. Esta visita ocurría sin la compañía del futuro padre, Bertín.

Sin embargo, todas las alarmas han saltado este mismo jueves, 28 de septiembre, cuando la expareja de Osborne ha confesado en sus redes sociales: "La depresión es una enfermedad muy grave, seamos más empáticos con las personas, cada una tenemos nuestros problemas y muchas veces creemos que no somos capaces de superar. Con una palabra puedes ayudar o destruir a alguien", apuntaba junto a un emoticono de una paloma blanca, un corazón rojo y la inicial "A".

Gabriela Guillén sufre un malestar que la obliga a ir a Urgencias JALEOS

Esto ha ocurrido tras los rumores de reconciliación entre ambos. La última noticia que se ha podido conocer de su relación fue la "cita secreta" que mantuvieron en el domicilio madrileño de él y que ha generado todo tipo de rumores respecto a una posible reconciliación. Cabe recordar que el artista de Amor mediterráneo la denominaba como "amiga especial" y que tenía "otras 25 amigas especiales, pero no tengo relación de pareja con nadie, ni con Gabi tampoco. Insisto, ni es mi novia ni estoy enamorado", decía a la revista ¡HOLA!

Pese a que se desconoce si ambos pasarán de ser "amigos especiales" a ser algo más que eso, el presentador siempre ha aclarado que se hará cargo del futuro bebé, que está previsto que nazca el 31 de diciembre, explicaba ella hace apenas una semana en Y ahora Sonsoles después de permanecer varios meses alejada del foco mediático. "Si está el padre, yo voy a estar encantada de que esté. Pero él tiene que decidir eso. Yo jamás le voy a poner contra la pared. ¿Cómo no le voy a querer si me ha dado lo más importante de mi vida, que es mi hijo?", manifestaba.

Escándalos

Bertín Osborne y Gabriela Guillén. Redes sociales

En los últimos meses, varios escándalos han salpicado a Bertín Osborne. Tras anunciar su ruptura con Fabiola Martínez (50) llegó el bombazo de su nueva paternidad junto a una mujer 32 años menor que él, después apareció Chabeli Navarro, quien también aseguró no sólo haber mantenido una relación con él, sino también haberse quedado embarazada y haber abortado. Y ahora se ha unido Encarna Navarro, exconcursante de Operación Triunfo, afirmando que ambos han tenido un romance durante más de 15 años, una relación paralela a la de Fabiola.

[La intensa vida amorosa de Bertín Osborne: relaciones fugaces, dos matrimonios y un último romance polémico]

Él lo ha desmentido, pero las declaraciones de esta última mujer en Espejo Público, donde compareció indignada, pese a que a la negativa de Bertín. "Me niega ahora, como si no me hubiera visto nunca", y las imágenes publicadas por Semana en las que se les ve tomando algo juntos, han bastado para aclarar el asunto.

Sigue los temas que te interesan