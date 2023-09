El futuro del servicio doméstico de María Teresa Campos y el desacuerdo de sus hijas por una venta

El 5 de septiembre de 2023 perdía la vida, a los 82 años, una leyenda de la comunicación, una persona que escribió una página en la historia reciente de la televisión española: María Teresa Campos. Una honda e imborrable pérdida para su querido público, pero también para sus amigos y familiares más cercanos.

Sus hijas, Terelu Campos (58 años) y Carmen Borrego (56), ya lo han manifestado en más de una ocasión: "Para vosotros ha fallecido María Teresa Campos, para nosotras se ha ido nuestra madre". María Teresa fue una mujer generosa que dio trabajo a muchas personas a su alrededor. No sólo en la televisión, también en su plano más doméstico y familiar.

Las personas de servicio que han trabajado con Campos en su casa -algunas, durante décadas- saben de su carácter desprendido y de su benevolencia en muchos aspectos. Quedó más que patente este extremo en el reality que grabó la familia, Las Campos. La que fue su asistenta más fiel, María -ésta terminó despidiéndose sin previo aviso-, adquirió cierta fama y Teresa le dedicó en televisión emotivas palabras.

María Teresa Campos en una fotografía tomada en Málaga, en septiembre de 2017. Gtres

No es el único personal doméstico que contrató la que fue bautizada como la reina de las mañanas. En los últimos tiempos -máxime desde que cayó enferma-, María Teresa ha contado en casa con mayor servicio y ayuda, incluido profesional cualificado dado su grave problema cognitivo.

Tal y como detalló EL ESPAÑOL, en los últimos meses Teresa contó con cuatro asistentas -entre semana y fin de semana- que se turnaron en su afán de cuidado. Mención aparte se merece la fiel Leo, la mujer que la cuidó "casi las 24 horas del día", su persona de mayor confianza que vivía y dormía con ella.

Leo entró a trabajar con Teresa hace bastantes años, en la época en que Campos vivía en Molino de la Hoz, en Las Rozas. Es la profesional más veterana que tuvo la malagueña de adopción hasta el final de sus días. Este periódico recogió hace unos días el inmenso dolor de Leo en el tanatorio donde se velaron los restos de María Teresa.

Para Terelu y Carmen estas pesonas son como de la familia -"cómo también lo fue Gustavo, por mucho que ahora digan"-. Por este motivo, y de acuerdo a la información que se traslada a este medio, las hermanas han tranquilizado al servicio doméstico de su madre de cara a su futuro profesional. Se les ha prometido -a Leo, principalmente-, que "harán lo posible" por buscarles una nueva ocupación. De entrada, contarán con excelentes referencias por su parte.

En otro orden de cosas, el informante sostiene a EL ESPAÑOL que existe un desacuerdo entre Terelu y Carmen por la venta de la casa de Málaga que su madre les ha legado. Se trata del bien inmueble que Campos compró en 1981, situado en el barrio de Pedregalejo. Hace unos días, EL ESPAÑOL informó de que las hermanas Campos iban a disponer de la casa, como únicas herederas legítimas, al cincuenta por ciento.

No obstante, ha existido una conversación entre ellas, según le consta a este medio, en relación al futuro de ese domicilio. Una de las hermanas desea venderlo -se entiende, para ganar liquidez-, y la otra tiene la intención de conservarlo y disfrutarlo, en honor a su madre. Ahí está el gran desacuerdo entre ellas. De momento, aún no se ha tomado ninguna decisión al respecto.

Misa funeral en Madrid

Terelu Campos y Carmen Borrego en la misa funeral que se celebró en Málaga. Gtres

Tras el homenaje que se le realizó a Teresa Campos en Málaga, en la Parroquia de San Pablo, hace unos días, a este periódico se trasladó que el funeral de María Teresa en Madrid será el próximo lunes 25 de septiembre a las 21 horas en la iglesia de Santa María de Caná, en Pozuelo de Alarcón.

Será una misa muy emotiva, como cabe esperar, en la que familiares y amigos que no pudieron desplazarse a Málaga le podrán dar el último adiós a Campos como se merece. Habrá, según le consta a este medio, música en directo, y se espera la actuación de artistas de la talla de Miguel Poveda (50).

Una vez que la familia Campos celebre esta misa por fin podrá digerir y asimilar, en la intimidad y en el día a día, el duelo por la pérdida no sólo de la estrella de la televisión, sino de su madre y pilar y guía en la vida.

"Si mi madre ha sido grande como profesional, ha sido inmensa como madre. Ha sido madre de mucha gente, madre de su familia, de sus amigos. Todos sienten ese vacío. Ser como ha sido ella es muy difícil. Ser como ella es un reto. A ella le importaba el dolor de todos, incluso de desconocidos", reconoció Carmen Borrego este miércoles día 20 en su debut como colaboradora en Así es la vida.

Terelu Campos, emocionada, durante el discurso que entonó en Málaga. Gtres

Y apostilló la benjamina del clan: "La palabra huérfana es una palabra fea, pero sentirte así es como estar al borde del precipicio, por arriba no hay nada, hay que acostumbrarse a eso y lo vamos a pasar mal".

Las hijas de María Teresa, poco a poco, están retomando su vida tras el rasgón más duro al que se han enfrentado. Todavía quedan muchos flecos por cerrar del fallecimiento de su progenitora. El más inmediato: desalojar la casa en la que vivió Teresa sus últimos años, en Aravaca, en régimen de alquiler.

"Ese momento no ha llegado, tiene que llegar, pero es que no hemos tenido tiempo. No sé cómo lo voy a enfrentar, pensar 'tengo que ir a su casa'", ha explicado Borrego en su primera entrevista en televisión.

