De Georgina Rodríguez a Emily Ratajkowski, así llevan las celebrities la tendencia 'body chain'

Las tendencias de moda están en continua evolución, haciendo de este un mundo completamente cíclico para revivir, una y otra vez, las tendencias del pasado con ciertas modificaciones más actuales. Entre todas las tendencias de este 2023, encontramos una que ha triunfado este verano y promete quedarse en el armario durante los próximos meses. Hablamos de la body chain, también conocida como joyas corporales.

Una tendencia que consiste en incorporar joyas como cadenas en la espalda, la cintura o sobre el pecho, por ejemplo. Destaca especialmente porque aporta un toque de sensualidad y sofisticación a cualquier estilismo y puedes llevarla de forma más o menos discreta, según prefieras. Aunque esta tendencia nació ya en los años 70, es cierto que tuvo su momento más épico en las décadas de los 90 y los 2000, las cuales ahora están muy de moda.

La hemos visto en la pasarela de Acne Studios SS22, Versace by Fendi Pre-Fall 2022 o Blumarine SS22, también en la de Chanel SS22, que ha repetido con la colección crucero 2023. La alfombra roja ha sido otro de sus escenarios, como el look de Georgina Rodríguez (29 años) en el Festival de Cine de Venecia del pasado año. También a las hermanas Kardashian, Anita Matamoros (23) sobre la cintura y combinada con un bikini morado, a Hailey Bieber (26) debajo de un crop top o Emily Ratajkowski (32) sobre una falda midi de satén. Diferentes formas de unirse a la tendencia body chain como más te guste.

Georgina en la alfombra roja del Festival de Venecia en 2022. Getty Images

Si bien es cierto que este verano hemos visto la tendencia body chain con looks de lo más frescos como bikinis, bañadores o vestidos de verano, ahora llega el momento de buscar nuevas opciones para poder seguir llevando estos brillantes accesorios más allá de la época estival. Una de las opciones es combinar una cadena a la cintura con otra de las tendencias del momento, los pantalones low-rise o de tiro bajo. También puedes llevarla como cinturón sobre cualquier falda, pantalón o incluso vestido.

No podemos negar que es una tendencia que no pasa desapercibida así que, ¿por qué no aprovechar la ocasión y llevarla con vestidos o dos piezas para salir de fiesta? Sobre la cintura, en la espalda con un top escotado, o sobre el pecho, cualquiera de las opciones es perfecta para ponerle un toque de brillo a tu look. Si por el contrario lo que quieres es llevarla a diario, haz como Hailey Bieber y llévala por debajo de tu top, de esta forma, conseguirás un estilismo diferente y en tendencia.

Cadena eslabones y perlas, de Oooh! You Are The Princess.

