El original 'total black look' de mini falda, chaleco y botas altas de Paula Echevarría que te enamorará al instante

El original 'black total look' de mini falda, chaleco y botas altas de Paula Echevarría que te enamorará al instante

Paula Echevarría (46 años) es de profesión actriz y modelo, pero también influencer, y sus más de 3,6 millones de seguidores así lo reflejan. Sus looks siempre llaman la atención y sirven de ejemplo para sus fans.

El último de sus outfits ha vuelto a revolucionar a los usuarios de las redes sociales por su originalidad. "Me encanta, estás guapísima como siempre", "Flipantes las botas", "Look perfect", "No te cansas de arrasar", son sólo algunos de los comentarios que se observan en la publicación que ha colgado Paula en Instagram hace varias horas. Así, la exmujer de David Bustamante (41) ha dejado claro una vez más que es única en elegir prendas de rabiosa tendencia.

Su estilismo está formado por un total black look que, al igual que a sus fieles seguidores, a ti también te enamorará al instante. Cada una de las prendas que ha lucido es de Mango.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ᴘᴀᴜʟᴀ ᴇᴄʜᴇᴠᴀʀʀɪᴀ (@pau_eche)

La mini falda fluida de tablas cuenta con un diseño recto de tiro medio ideal para ir a la oficina. Hay desde la talla XS hasta la XL, aunque de esta última quedan pocas unidades, y tiene un precio de 35,95 euros. Es la joya del look.

La americana estructurada con solapas posee un diseño recto y cuello a pico con dos bolsillos de solapa en la parte delantera y otro de ribete en la parte delantera que va a juego con la falda. Esta prenda vale tanto para las mujeres que usen una XXS como las que usen una XXL y cuesta 59,99 euros.

Debajo de la blazer luce un chaleco de lana slim fit con el cuello a pico, dos bolsillos de ribete en la parte delantera y un cierre delantero con botones. "Una selección de prendas que te acompañará durante la vuelta a la oficina. Confeccionada con materiales de calidad para construir un fondo de armario femenino y contemporáneo para tu día a día", escriben desde la página web.

Si te ha conquistado tanto como a la creadora de contenido date prisa, ya que sólo quedan la talla XS, S y M. Para el resto, no os preocupéis: podéis enviar vuestro correo electrónico y ser las primeras en saber cuándo habrá de nuevo stock del resto de tallas. Tiene un coste de 39,99 euros.

Finalmente, Paula ha decidido combinarlo con unas botas altas negras hechas con piel de bovino de estilo flat, punta redonda, caña alta, sin cierre y con una hebilla decorativa con detalles dorados. Hay tallas desde la 35 a la 42 y cuestan 129,99 euros.

