Qué fue de Lorena Bernal, la Miss España que trabajó en reconocidas series y en 2010 se retiró de la vida pública

Poco podía imaginar Lorena Raquel Bernal Pascual (42 años), más conocida mediáticamente en España como Lorena Bernal, cuando nació en 1981 en San Miguel de Tucumán, en Argentina, que se convertiría en un rostro reconocido y célebre en España.

Modelo, actriz y presentadora de televisión, cuando tan sólo contaba con 17 años tomó la decisión que cambió su vida: presentarse al concurso de belleza Miss España, en 1999, en representación de Gipuzkoa.

Terminó ganando el certamen y ahí comenzó una prometedora carrera en televisión en el inicio de la década de 2000. Su edad le impidió ir al certamen de Miss Universo, al no estar admitidas participantes menores de 18 años, aunque sí que participó en Miss Mundo y quedó en décima posición.

Lorena Bernal en una imagen del rodaje de 'CSI Miami', donde participó.

Su nombre comenzó a sonar con fuerza y la interpretación llegó a su vida de la mano de series tan célebres y reconocidas como El Comisario o CSI Miami. El mismo año de su coronación como Miss, 1999, consiguió dos papeles: participó en la cinta Menos es más y en un capítulo de la serie de ETB-2 El señorío de Larrea.

Asimismo, a principios de los 2000, Lorena Bernal hizo apariciones en series como ¡Ala…Dina!, Luna Negra, ¿Se puede?, La sopa boba, Aída o El pasado es mañana. Se puede decir que esta guipuzcoana ha conocido el éxito, y lo ha tocado con la yema de sus dedos. Nada se le resistía a Bernal y todas las cadenas querían tenerla.

No había evento social o alfombra roja a la que no acudiese Lorena Bernal. Era el reclamo del momento. Llegó a formar parte también del emblemático spot de Navidad de una celebérrima marca de cava. También protagonizó anuncios para marcas de renombre como Louis o Pepe Jeans.

En la actualidad, Lorena está centrada en la solidaridad, vive en Reino Unido junto a su razón de amor, el entrenador del Arsenal Mikel Arteta (41), y es madre de tres hijos: Gabriel, Daniel y Oliver. Tras varios años, una década, enlazando un proyecto con otro tanto en cine como en televisión, en 2010 la vida de Lorena Bernal cambió para siempre. Por decisión propia, optó por volver a colocarse en una segunda línea mediática.

Ese año contrajo matrimonio con Mikel, y la maternidad zarandeó su vida y también sus esquemas y prioridades. "Hace unos años, tras nacer Gabriel, decidí darle prioridad a mi condición de madre y esposa. No quiero compaginar un trabajo constante con una vida familiar. Por eso, selecciono trabajos con los que me sienta identificada y que no me quiten mucho tiempo", admitió en una entrevista.

Arteta es el actual entrenador del Arsenal y la modelo se convirtió en la primera dama de la Premier League. El matrimonio vive afincado en Reino Unido con sus tres hijos. Eso sí, esta vida de recogimiento volcada en la maternidad no le ha impedido en modo alguno a Lorena realizar una de sus grandes pasiones: la solidaridad.

Lorena Bernal y su marido en un acto público en Londres, en enero de 2018. Gtres

De hecho, en los últimos años su nombre está relacionado, a nivel público, con esta encomiable labor. Es embajadora de Global Gift, la ONG de la actriz Eva Longoria (48).

También se ha dejado ver en nuestro país participando en programas de televisión, como Pasapalabra o Tu cara me suena. Lorena, a pesar de vivir en Londres, sigue amando España, donde es habitual verla, no sólo por temas profesionales, sino de vacaciones.

En una de sus últimas publicaciones en Instagram aparece junto a su amiga, Andrea Rajacic, en Palma de Mallorca, a bordo de un barco y con un mensaje al lado: "Disfrutando de los últimos días de verano. Agua increíble, conversaciones, diversión... @andrearajacic #lorebabernal #summer #verano #mallorca".

"Conocí la isla antes que él e hice muchos amigos, por lo que cualquier trabajo que surgía aquí decía que sí. Traje a Mikel y es uno de los lugares fijos que tenemos como familia. Venimos todos los años", explicó Bernal este pasado verano, para El diario de Mallorca.

Lorena Bernal en una fotografía en Mallorca, este pasado verano. Gtres

Lorena Bernal quiere volver. Así lo manifestó durante una entrevista en un medio inglés. Lorena reconocía que Londres era una ciudad llena de oportunidades, y que tenía intención de comenzar a trabajar en un futuro próximo. "Luego intentaría dar el salto a Francia y a España", advertía.

En el año de la pandemia de Covid-19, el marido de Lorena Bernal dio positivo, y así de preocupada se mostró la exactriz: "Hasta ese momento oíamos las consecuencias del virus y las estadísticas como algo más lejano. Pero cuando nos comunican que había dado positivo, fue como si de repente, eso que solo escuchábamos en televisión o en las noticias, se convertía en nuestra realidad", conoció para LOC.

Y añadió: "Hubo un momento de miedo, sobre todo, por la alarma que se creó al hacerlo público. En ese instante, tampoco sabíamos tanto sobre el virus como ahora y el enfrentarte a algo tan grande y desconocido da un poco de sensación de vértigo, especialmente, cuando la salud de tus seres queridos está en riesgo".

