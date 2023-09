Qué fue de Rafa López, el cura de 'Gran Hermano 4' que desveló su homosexualidad y colgó los hábitos

El 6 de octubre de 2002, Rafa López se atrevió a dar el paso definitivo. Abandonó el convento donde vivía e ingresaba en la casa más famosa de la televisión española, Guadalix, en el marco del reality show Gran Hermano. Rafa, cura de profesión, se enroló en esta aventura loca de la tele y, sin saberlo a priori, le cambió la vida para siempre.

Compartió protagonismo dentro de la casa con rostros de la talla de Sonia Arenas (44), el argentino Matías Fernández, y la pareja formada por Inma González y Pedro Oliva. Este último se convirtió en el ganador de la edición. El protagonista de este Qué fue también marcó a los espectadores del concurso estrella de Mediaset España. Este zamorano de nacimiento convivió durante 102 días y quedó tercer finalista.

El concursante ingresó en Guadalix con un mensaje sorprendente y que marcó sus intenciones, en su vídeo de presentación: "Desde muy pequeño siempre he tenido devoción por la vida sacerdotal y a los once años decidí ingresar en un seminario". Rafa llegó a la televisión con su futuro tambaleándose y sin nada claro: se debatía entre seguir formándose como cura o darle un giro de 180 grados a su vida.

La decisión que tomó fue clara: colgar los hábitos y vivir libremente su sexualidad. Rafa descubrió su homosexualidad tiempo antes de ingresar en Guadalix. Así lo contó en una entrevista que concedió en 2018 al espacio de Telecinco Outdoor.

Además de hacer un balance por su paso por la casa, también abordó en esa interviú la hipocresía que existe, en su opinión, dentro de la Iglesia, y la "gente mala" que habita en ella.

"Mi idea era salir de GH y volver a entrar en el convento. Fíjate qué ingenuo era… Pensaba que iba a ser así. Creo que mi paso por el programa podría haber sido positivo porque la Iglesia tiene que cambiar en muchos, muchísimos aspectos. Y en el tema de la homosexualidad, ni te cuento. Lo que se vive allí dentro es la leche", contó en el citado medio.

Rafa López reflexionó entonces: "En mi opinión, la Iglesia llegaría mucho más si, en ciertos temas importantes de la vida social, se mostrasen desde un punto de vista distinto. Te hablo desde el matrimonio en los curas, del sacerdocio en las mujeres… De los temas homosexuales, decir que es algo normal".

En un momento de la charla, el periodista Antonio Diéguez fue directo, y le interpeló: "Hay quien piensa que algunos curas y otras personas dentro de las instituciones religiosas son gays reprimidos. ¿Crees que es así? ¿Hay gays reprimidos dentro?".

Rafa respondió: "Sí. Muchísimos. Te podría poner hasta ejemplos y cosas que me he encontrado de cara. Claro que sí. Y no sólo reprimidos, sino gente mala, que, aun siéndolo, hace la vida imposible a otros que lo son".

La vida de Rafa, pues, cambió y pudo vivir como siempre quiso. En 2014, visitó el extinto programa Sálvame y allí habló de la felicidad en su vida. Además, está felizmente casado con un hombre y disfruta mucho de la vida laica que lleva en la actualidad. Su marido y razón de amor se llama Ramón y es muy discreto con su vida privada.

En los últimos años, Rafa ha regentado un local en el centro de Madrid. Se llama Café Farmacia, en la zona de Malasaña. "Es muy conocido por su fachada, porque era la antigua farmacia Juanse y la fachada sigue teniendo los azulejos de 1940", explicó para Outdoor. Añadió: "Yo hago de todo: pastelero, camarero… De todo".

Y añadió: "Trabajamos mucho los fines de semana y no me reconocen. Por suerte. Bueno, me da igual y no importa, pero GH es una etapa de mi vida divertida de hace años. Ahora estoy con este proyecto. Lo cogimos desde muy, muy abajo y el sitio es muy peculiar".

Rafa López se marchó de Erasmus a Italia en el año 2011 y cuando volvió decidió hacer un master de Marketing Digital, según él mismo dijo en Outdoor. Tras esto, decidió dejar a un lado la comunicación y centrarse en el marketing, profesión que ejerce ahora en una consultaría, en una agencia de comunicación y también es digital manager para un coach.

Según reza su Twitter, Rafa López opinó abiertamente sobre la homosexualidad de Kiko Hernández (47), el pasado mes de junio. Todo surgió a raíz del siguiente post de Amor Romeira: "Me encanta que Kiko Hernandez viva su amor de manera libre y que sea muy feliz. Pero mi mente me lleva a pensar en esas personas a las que Kiko humilló, señaló y ridiculizó por ser homosexuales. Uno de ellos, Rafa 'El cura' de GH. ¿Qué pensarán esas personas ahora? ¿Pedirá perdón Kiko?".

Rafa no dudó en replicar: "¡Aquí el susodicho! Sin rencor, ni acritud, no humilla quien quiere sino quien puede. La experiencia vivida hace 20 años hace que hoy me alegre por él; merecería vivir lo que yo sufrí. Por suerte la sociedad ha avanzado y esto ya no es noticia. Pero los recuerdos duelen mucho".

