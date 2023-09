Tamara Falcó, sobre su proceso de fertilidad: "Es por adelantar. No hay problemas para quedarme embarazada"

Tamara Falcó (41 años) quiere ser madre. Lo desea, y así lo ha confirmado ella. Después de ser pillada junto a su marido, Íñigo Onieva (34), en una clínica de fertilidad especializada en naprotecnología para acelerar los procesos de fertilización y quedarse embarazada cuanto antes, la marquesa de Griñón ha gritado a voces lo que ya se sabía.

"Me encantaría ser madre. Me están haciendo un seguimiento, se llama naprotecnología, y estoy súper contenta. Por ahora todo bien y, como soy muy creyente, será lo que Dios quiera", desvelaba a Europa Press en el desfile de Pedro del Hierro en la Semana de la Moda de Madrid, al que ha asistido con un traje sastre rojo de propia colección, TFP by Tamara Falcó.

Pese a seguir este tratamiento, la colaboradora de El Hormiguero ha aclarado que no sufre ninguna dificultad para quedarse embarazada, sino que lo hace para que ocurra lo más pronto posible. "Era justo para ir adelantando porque tengo otra amiga que lo hizo, pero al ser un tratamiento natural, pues tarda mucho más tiempo".

[Tamara Falcó e Íñigo Onieva reaparecen en la gran boda de Luisa Bergel, la amiga que los presentó]

Tamara Falcó en el desfile. Gtres

La socialité ha evitado desvelar, entre risas, si le gustaría tener niño o niña. "Imagínate que después digo niño y nace niña. Oye, traumatizada el resto de su vida porque quería niño. Es una pregunta horrible. En mi familia querían niño y mis hermanos estaban desesperados cuando yo nací y a la semana de tenerme en casa le dijeron mis padres 'oye, nos han llamado del hospital que la podéis cambiar', y ya me habían cogido cariño y se quedaron conmigo". Aunque ha admitido que "una chica estaría bien". En cuanto a los nombres, todavía no los ha pensado, porque lo primero es que "ojalá me quede embarazada", concluía sobre este tema.

La luna de miel

Sobre su luna de miel en Sudáfrica, Tahití y Bora Bora después de dar el 'sí, quiero' a Onieva, ha explicado que fue un viaje muy "feliz" en el que estuvo "contenta y muy relajada". Tamara hizo una de las cosas que más miedo le daba, pero que su marido le animó a hacer, fue nadar con tiburones.

Tamara e Íñigo.

"Han sido unas vacaciones maravillosas. Me empuja a hacer cosas que yo no haría. Ya había nadado con los tiburones, pero esta vez los he tenido mucho más cerca. La verdad es que son muy monos. Bueno, muy monos no porque tienen cara de tiburón, pero bien. Yo por amor lo hago, pero cuando ya lo he hecho me alegro. No es lo típico que se me ocurriría de buenas a primeras", subrayaba.

Sin embargo, hay algo que no se atrevió a hacer: puenting con Íñigo. "Me negué a acompañarse porque fue como '¿cómo se te ocurre?' Me voy a quedar viuda en la primera semana", bromeaba.

Isabel Preysler, "soltera"

Su madre, Isabel Preysler (72), rompía su relación el pasado mes de diciembre con Mario Vargas Llosa. Ahora que está soltera, Tamara ha sido rotunda sobre su situación amorosa: "Es su primer verano soltera desde los 18 años. Está encantada y está haciendo su plan, está a su ritmo. De hecho, ahora cuando le decimos 'oye, mami, que es tardísimo', dice 'no me agobiéis, que por una vez que puedo decidir yo'".

[El milagro de la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva: todos los contratiempos hasta llegar al gran día]

Isabel Preysler y Tamara Falcó. Instagram

En cuanto a la larga reforma de su exclusivo ático en Puerta de Hierro, Falcó ha explicado que ya está listo y que la mudanza se producirá en las próximas semanas. Aún faltan cositas pero estamos en ello. Todavía no sabemos nada. Ya tenemos las llaves desde antes y, nada, faltan un par de cositas y ya".

Finalmente ha lanzado un mensaje a su tío, Julio Iglesias (79), que el próximo 23 de septiembre cumple 80 años. "Tío Julio, te deseo todo lo mejor. Eres un campeón y, de verdad, todo lo mejor. Un beso muy fuerte".

Sigue los temas que te interesan