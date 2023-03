2 de 10

La exmujer de Cayetano Rivera ha derretido las redes presentando a su hermana, María, con la que guarda un gran parecido y que es una de las personas más importantes de su vida. Siempre alejada de los medios, salvo contadas apariciones públicas, ahora se convierte en la estrella del Instagram de Eva González. ¿El motivo? Felicitarla por su cumpleaños con este precioso mensaje: "Ella. La que me complementa, sin la que no sé vivir, a la que siento como mi propio cuerpo. La que me sostiene, la más fuerte, la más cariñosa, la que sabe qué decir en cada momento y cuando su silencio es necesario. Mi hermana. Mi mitad. Mi niña de la sonrisa perfecta. Feliz cumpleaños. Quererte mas no puedo".