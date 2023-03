El día que Georgina Rodríguez cumplió su sueño y 'ocupó' el sitio de Isabel II en la Royal Opera House

La danza es para Georgina Rodríguez (29 años) su refugio y maestría. Aunque ya no se dedica al ballet, sigue siendo su pasión y uno de sus más grandes hobbies. Por ello, conocer la Royal Opera House, el teatro sede de la Compañía Real de Ópera y el Ballet Real de Inglaterra al que muchas veces acudió la reina Isabel II, fue un sueño cumplido. Así lo confirma en el quinto capítulo de la segunda parte del reality Soy Georgina, donde comparte todos los detalles de su visita a este célebre espacio.

Con una enorme sonrisa en el rostro, en una fría mañana londinense -a juzgar por su vestimenta-, Georgina llegó a la Royal Opera House, siendo recibida por Marianela Núñez, bailarina principal del Royal Ballet desde hace 25 años y quien ejerció de guía turística.

"¡Qué bonito!", fueron las primeras palabras que pronunció Georgina Rodríguez nada más entrar al lugar. Aunque ya había asistido cuatro años antes, viendo a la mencionada bailarina actuar en el ballet La Bayadera después de que Cristiano Ronaldo (37) le regalara la entrada, la modelo no había tenido la oportunidad de conocer con detalle los rincones más memorables del teatro. Entre ellos, el palco reservado para la reina Isabel II.

Tras asomarse al escenario, la novia del futbolista portugués subió al espacio que estuvo destinado a la soberana británica, quien falleció el 8 de septiembre de 2022. "Dejamos este lugar especial, que es el palco de la Reina", le cuenta la bailarina a Georgina Rodríguez. Ella, maravillada, confirma que es "increíble", se asoma a los rincones que hay a su alrededor y pregunta: "¿Desde el escenario la podías ver?"

Marianela responde de manera afirmativa y la influencer prosigue con la conversación. "Y la iluminación llega hasta aquí...", dice Georgina, conocedora del tema. "Exacto. Y nos avisan si hay una visita real, entonces cuando tomamos el saludo, nos aseguramos de dirigirlos hacia aquí", cuenta la bailarina.

Pero conocer el palco en el que tantas veces fue vista la reina Isabel II, sólo fue una de las experiencias que vivió Georgina aquella jornada y que quedó pantentada gracias al reality y la cámara de su propio móvil.

La reina Isabel II en la Royal Opera House, durante su Jubileo de Oro. Gtres

El quinto capítulo, titulado Los sueños se cumplen, deja ver a la Georgina más realista e ilusionada con los pequeños detalles, dejando a un lado el lujo y la opulencia presente en la mayor parte del documental. "Hoy es el primer día que estoy donde soñé de pequeña", dice la de Jaca mientras continúa con el tour por la Royal Opera House.

Para Georgina Rodríguez, conocer el camerino de una bailarina de este célebre teatro, lleno de tutús y zapatillas, era como estar en una de las joyerías de lujo que frecuenta. "Para mí esto es más importante que un museo. Esto es arte para mí", asegura. "A veces pienso: 'si me hubiese guardado todas mis puntas, las pondría en mi vestidor en una pared entera'. Pero sólo me guardé dos, tres..." Acto seguido, Marianela le regala unas suyas, como agradecimiento. "Las voy a poner en una vitrina con unas mías que tengo", revela la influencer.

En pleno recorrido, ambas visitan un salón de ballet y la bailarina no duda en invitar a Georgina a hacer un calentamiento juntas. La modelo no se resiste y demuestra que sigue recordando a la perfección cada movimiento. Después, admirada, prefiere disfrutar del talento de Marianela.

Georgina bailando ballet durante su infancia. Instagram

"Para la disciplina y el alma yo creo que es lo mejor", comenta Georgina, abriendo su corazón. "A mí el ballet de pequeña me ayudó mucho. En mi infancia fue la clave, mi vía de escape. Me ayudó a evadirme de muchas cosas", continúa. La modelo prosigue con todo lo bueno que le dejó esta experiencia, que también quiere que vivan sus hijas. "Sin duda la maestra de mi vida fue la danza. Te enseña a saber que te enseñen, a saber compartir, a que nadie te regala nada. Para mí el baile significa todo. Sé que soy lo que soy gracias al ballet. En momentos oscuros me iluminó, fue la luz de mi vida, así que le agradezco muchísimo a mi madre por haberme apuntado", reflexiona.

El momento más especial para Georgina llega al bailar sobre el escenario de la Royal Opera House, instante que también está reseñado en su perfil de Instagram desde septiembre de 2022. "Un sueño hecho realidad", decía entonces la modelo.

Aquella jornada, sin duda, permanecerá para siempre en la memoria de Georgina Rodríguez. La danza, además de ser un refugio, la convirtió en la persona que es ahora. "Siempre tuve el coraje de conseguir lo que me proponía, sin poner límites y con mucho esfuerzo. El ballet me ha hecho ser lo que soy y estoy eternamente agradecida", sentencia en el quinto episodio de su documental.

