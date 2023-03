Hablamos con Cristina y Mariana, las sobrinas de Esperanza Aguirre: "Mi tía es fan de nuestros sombreros"

"Somos hermanas" se puede leer como introducción a la carta de presentación de su firma de ropa y accesorios, lo que ya da una idea de que para Cristina (30 años) y Mariana (26) la familia es un pilar clave. No resulta extraño que decidieran aunar moda, arte y negocios, pues proceden de un clan en el que estos elementos están muy presentes. Han desarrollado su carrera con paso firme y han convertido su marca, llamada Romualda, en un auténtico éxito y referente de fashionistas.

No quieren que su apellido acapare la atención, pero tampoco eluden la cuestión cuando se les pregunta por su tía, Esperanza Aguirre (71), expresidenta del Partido Popular, hermana de su padre, Santiago, y una de sus fieles clientas. Lo suyo no es la política, sino crear diseños originales y llenos de colorido con los que aportar un sello muy personal a cada look.

Sus sombreros pintados a manos son la pieza más conocida de la firma, aunque también tienen ropa, bañadores y bikinis y otro tipo de complementos. Cristina es licenciada en Bellas Artes y también se ha formado como ceramista, Mariana estudió Diseño de Producto y Diseño de Mobiliario e Iluminación en Art Center School of Design en Los Ángeles.

En el verano de 2019, durante un viaje familiar, se empezó a cocer su proyecto a fuego lento. Entonces, la mayor se dedicaba a la pintura y el dibujo y hacía exposiciones y su hermana ya empezaba a emprender comercializando sus diseños. Para conocer un poco más a las fundadoras de Romualda, EL ESPAÑOL ha hablado con ellas sobre sus orígenes, su pasión por la moda y su inspiración.

Las hermanas Aguirre, eligiendo diseños.

¿Cómo surgió la idea de crear esta marca?

Nos gustan mucho las cosas especiales y fuera de lo común y sentíamos que había un espacio muy grande en el que podíamos crear objetos preciosos, originales, divertidos, diferentes, delicados... Andábamos garabateando ideas y posibilidades de nombres y antes de dar con el sombrero salió el nombre del proyecto: Romualda.

El sombrero nos pareció la pieza perfecta para unir nuestras pasiones: el arte y el diseño, y con la que empezar a jugar. Durante estos años hemos expandido el universo de Romualda con colecciones de Ready to Wear, accesorios y nuestra primera colección de baño que acabamos de lanzar, y…. ¡mucho más por llegar!

¿De dónde les viene esa pasión por la moda?

Hemos tenido la suerte de tener unos padres muy viajeros y de haber crecido en un ambiente donde la cultura, el arte, la historia, la botánica, la arquitectura, el diseño y la música han sido muy importantes. Hemos viajado con ellos y hemos podido descubrir, ver los procesos y adquirir piezas y objetos maravillosos, antigüedades y artesanías de distintos lugares del mundo. Esto nos ha servido de inspiración y ha cambiado nuestra manera de ver el mundo, el diseño, el arte, el color... Si no nos llevaban con ellos de viaje, nos traían algún detalle que guardábamos como un tesoro y metíamos en el baúl de los disfraces.

Éramos muy de disfrazarnos y de jugar con los fulares y chales de nuestra madre, convirtiéndolos en vestidos con miles de formas de atar. Creo que esta idea de dobles lecturas, la versatilidad y reversibilidad de las prendas y sombreros forma una parte muy importante de la identidad de la marca y tiene su origen en estos juegos de la infancia.

¿De dónde viene el nombre de Romualda?

Romualda fue una mujer que nos inspiró mucho a las dos, era una artista holandesa que conocimos de pequeñas en el desierto de Rodalquilar (Almería), donde vivía y creaba. Este encuentro nos marcó tanto a las dos, que bautizamos nuestro proyecto con su nombre. Su casa era como una nave destartalada, donde crecían paisajes desérticos y marinos hechos de collages de papeles, arena, piedras y cortezas de árbol y otros elementos cotidianos de la naturaleza. Nuestra madre se quedó maravillada con su obra y nos llevó a conocerla.

Cristina, ¿en qué se inspira para los dibujos de los diseños de los sombreros?

La naturaleza es una fuente de inspiración infinita. Me suelo inspirar en los colores y composiciones de las flores, caracolas, plantas y otros elementos, pero también soy una amante del juego. Para mí es fundamental en ocasiones pintar dejándome llevar por el pincel y los colores, sin una idea preconcebida y un poco a lo loco. Hay dos grandes bloques en la pintura de los sombreros. Unos están pintados sobre un lienzo grande que más tarde se corta y confecciona y hay otros que se pintan sobre el patrón ya cortado. En los primeros, el resultado es sorprendente porque no sabes exactamente cómo va a quedar. En el segundo caso, puedes jugar directamente con los diseños, dándoles una dirección clara y una intención en cada pieza. Siempre es sorprendente el resultado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Romualda (@romu.alda)

¿Tienen muchas clientas conocidas?

La verdad es que estamos muy orgullosas de haber tenido la suerte de que nuestros sombreros y prendas hayan sido bien acogidas por muchas personas creativas y relevantes a las que admiramos, en España e internacionalmente. Justo el otro día vimos una entrevista a la actriz Sarah Paulson (48) -conocida por series como American Horror Story- en la que tenía nuestro sombrero presidiendo su vestidor. Ni sabíamos que tenía, nos hizo mucha ilusión.

Muchas de nuestras prendas y sombreros ya han vestido y guardado del sol a perfiles que veíamos en revistas, películas, series, anuncios o desfiles, con las que ahora tenemos una relación personal y llevan alegremente nuestras piezas en su día a día y a sus viajes. Estamos conociendo a muchas personas que están desarrollando proyectos increíbles, que valoran y siguen lo que hacemos, llevando un trocito de Romualda con ellas.

En pocos años han logrado una gran expansión.

Sí, hemos crecido mucho y tenemos casi 200 puntos de venta por todo el mundo, especialmente en Estados Unidos, Australia, Japón y Europ. En nuestra primera etapa, en la que cada sombrero era único, tenía controlado quién tenía qué sombrero, creo que me sigo acordando. Ya no tenemos tanto control sobre nuestros clientes directos, pero nos hace mucha ilusión que nuestros amigos nos envíen fotos de escaparates en las que somos protagonistas, desde Tokyo, Los Angeles o Nueva York hasta St. Tropez, Biarritz, Menorca o Hydra.

Vienen de una familia donde está presente el arte, los negocios y también política. ¿Cómo es su relación con su tía, Esperanza Aguirre?

Como en toda gran familia, hay un poco de todo. Creo que en general somos muy apasionados del arte, la historia, la música, el humor, la comida… Nuestra tía Esperanza valora mucho la creatividad y el arte. Es gran fan de la marca y lleva nuestros sombreros con muchísimo estilo. También tenemos otros familiares con una gran sensibilidad, que han sido quizás más mediáticos en el mundo creativo que sentimos más cercanos a nuestro ámbito de trabajo como el escritor Jaime Gil de Biedma y la talentosísima fotógrafa Barbara Allende (Ouka Leele) que han sido una referencia para nosotras.

En nuestra familia nos apoyamos mucho los unos a los otros. Además, a todos les encanta Romualda. Todas nuestras tías y primas llevan nuestros sombreros, pañuelos y prendas. Esperanza tiene varios, unos más elegantes con forros de seda para eventos especiales, otros de forro de algodón para la playa o el golf y también tiene de lluvia. Lo que aún no tienen son los trajes de baños y bikinis nuevos. Pero en cuanto los vean seguro que los necesitan ¡con urgencia! Y los chicos de la familia, ya se van preparando, porque próximamente vamos a lanzar unas camisas maravillosas de hombre para este verano.

Si tuvieran que diseñar un sombrero para alguna royal tipo la reina Letizia o Kate Middleton, ¿qué tipo de diseño harían?

Bueno, hacemos sombreros personalizados por encargo donde puedes elegir el tamaño del ala, el colorido, el tipo de dibujo, el material y colorido del reverso del sombrero, creo que quizás esto sería una buena opción para las royal. En inglés decimos: 'We can make your hat dreams come true', podemos hacer tus sueños sombrereros realidad, y es totalmente así. Nos divierten muchísimo estos encargos para clientas que buscan un sombrero que le vaya con un vestido para un evento especial o tienen una idea determinada para un sombrero. Hacemos muchos sombreros también para novias, aportando ese toque diferenciador, saliendo de los estandares establecidos. En fin, estamos abiertos a toda clase de ideas, cuanto más locas mejor.