Felipe VI tocando el cajón y Letizia le acompaña a las palmas: la anécdota viral de los Reyes en Cádiz

Es el vídeo más comentado y uno de los momentos reales que seguro pasarán a la historia. Felipe VI (55 años) y Letizia (50) se han saltado el protocolo para protagonizar una escena inédita durante su visita a Cádiz. Sucedió en la tarde del lunes 27 de marzo cuando los Reyes llegaban al Gran Teatro Falla de la ciudad para asistir al concierto Tiempo de Luz, con los artistas Carmen Linares, Marina Heredia y Arcángel como protagonistas.

En la plaza Fragela, justo enfrente del teatro, se había organizado una cajoneada para conmemorar el origen del cajón flamenco, descubierto por Paco de Lucía en 1977 durante un viaje a Perú. Al ver llegar a la pareja real, alguien grita: "Tenemos dos cajones libres" y él, sonriendo y con cierta timidez, se acerca y sorprende sentándose en uno de ellos. Su esposa le sigue y también ocupa otro.

Sin dudarlo y con toda naturalidad, el Rey empieza a tocar el instrumento, con bastante ritmo, dicho sea de paso. Se escuchan palmas y vítores y también a un espontáneo que dice: "Tenemos al primer Rey cajonero", mientras él se ríe con naturalidad. Pero no es el monarca el único que ha sorprendido, la Reina también se ha mostrado divertida y muy flamenca acompañándole en la escena.

Felipe VI tocando el cajón

Vestida con su aplaudido diseño de Hugo Boss, Letizia no se animó a tocar, pero sí jaleó a su marido, moviéndose al ritmo de la música y dando palmas. Parecía algo sorprendida al ver que el Rey tenía tanta soltura con este instrumento, porque llevó el ritmo muy bien en todo momento y no desentonó nada con el resto. No es habitual ver a la pareja real participando de manera espontánea en algo así, por lo que las imágenes se han convertido en virales y son de lo más comentado.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.

Sigue los temas que te interesan