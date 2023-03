La controvertida chaqueta de Macarena Olona contra la violencia de género: "El hombre no maltrata"

Las prendas con mensajes reivindicativos no son una novedad, pero sí están más en boga que nunca. El pasado mes de febrero, la influencer italiana Chiara Ferragni (35 años) utilizó sus looks para reivindicar el papel de las mujeres con mensajes ocultos y también con frases bordadas. Ahora es Macarena Olona (43 años) quien se ha servido de la moda para hacer llegar una de sus banderas ideológicas: la violencia no tiene género.

La abogada y exdiputada de Vox eligió un blazer diseñada especialmente para ella con su lema bordado en negro, tanto en la espalda como en el frontal y las mangas; sólo en la parte izquierda, la parte derecha queda libre. Estas son las frases que pueden leerse: "El hombre no humilla, humilla un cobarde. La violencia no tiene género". También: "El hombre no maltrata, maltrata un maltratador" o "El hombre no viola, viola un violador".

Se trataba de una pieza importante para un acto importante, participar en las jornadas 'España, frontera de Europa' en la fundación Cajasol de Sevilla, donde Olona dio una conferencia titulada '¿Esperando a los bárbaros?'. Cuestiones políticas aparte, la clave del estilismo es una creación su estilista, Ángel Redouan. EL ESPAÑOL ha hablado con él para conocer todos los detalles de la pieza.

[El estilo de Macarena Olona: del vestido blanco con el que se declaró 'inocente' ante Vox a su traje de novia negro]

Olona, con su blazer personalizada. Redes sociales

"La chaqueta está personalizada con su ya famoso discurso del Congreso. Todas sus frases se le adaptaron a la prenda, que en esta ocasión no está confeccionada por mí sino que es una pieza intervenida. Se hizo ya hace unos meses, concretamente se le entregó el 1 de febrero, antes de que Chiara Ferragni llevara su vestido de Dior con mensaje en San Remo que tanta repercusión tuvo. Estaba preparada para que se lo pusiera en otro evento, pero no cuadró y al final se lo ha puesto ahora", confiesa Ángel.

En el mundo de la moda esta idea no es nueva, pero el hecho de que una expolítica como Macarena se apunte a ello sí es más novedoso y tiene su importancia. El estilista y director creativo cuenta cómo surgió la idea. "En un principio le propuse poner los mensajes de los hater que recibía a través de redes, etc., pero eso no la convenció demasiado. Macarena quería algo más light, porque es conservadora. Entonces surgió la idea de poner este discurso", asegura.

Lo que se plantea en la prenda choca frontalmente con un tema espinoso, la violencia de género, pero eso no supuso un problema para Ángel a la hora de trabajar. "La moda y el arte han de tener algo de controvertido. Soy un creador que se adapta al concepto que presenta el cliente. He tenido críticas en mi entorno, planteándome cómo puedo prestar mi trabajo a una ideología tan marcada como ésta, que además yo no comparto. Yo contesto que lo mismo que un médico opera a todo el mundo, como creador yo me adapto a casi cualquier proyecto. A nivel personal, lo que sí creo es que no se puede generalizar ni criminalizar a nadie, que es el fondo del discurso de Macarena", puntualiza.

Y como toda buena historia no podía faltar la anécdota. La exdiputada de Vox ha acabado regalando la americana en Sevilla a una persona que se le acercó durante el evento, le explicó que estaba pasando por una situación complicada relacionada con la violencia de género y se la pidió. "Ella es así de generosa y espontánea y se la regaló", cuenta a este medio su estilista.

Vista general de la prenda durante su proceso de creación.

Macarena Olona y Ángel Redouan llevan ya un tiempo trabajando juntos. Ésta no es la primera prenda reivindicativa que crea para ella, también le hizo la famosa camiseta con el eslogan "Soy española y lo digo" que llevó el verano pasado mientras hacía el Camino de Santiago. También la ha vestido en muchos actos de campaña y en sus recientes apariciones televisivas con Jordi Évole (48) o Ana Rosa Quintana (67).

Él ha sido el responsable de su cambio de estilo y todo son halagos hacia ella: "Nos entendimos desde el primer día. Empezamos con su cambio de estilo, luego la conocí personalmente y ahí empezó todo. La imagen de Macarena que yo y mucha gente teníamos de verla en el Congreso, rígida e incluso agresiva, no se corresponde con la realidad. Es una bellisima pesona, te da tu lugar como profesional y es un placer trabajar con ella".

Sigue los temas que te interesan