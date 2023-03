Macarena Olona emula su revolucionario vestido de novia negro en el desfile de Hannibal Laguna

Hay coincidencias inesperadas que podrían titularse: "La moda une lo que la política jamás haría". Y eso es precisamente lo que ha sucedido con dos mujeres que están en las antípodas ideológicas, pero que tienen gustos comunes en lo que a diseño se refiere. Begoña Gómez (48 años) y Macarena Olona (43) han coincidido en un desfile de Hannibal Laguna y se han convertido en rivales de estilo.

Los looks elegidos para la ocasión muestran que no sólo son distintas en cuanto a ideas, también a la hora de vestir. La que fuera ex secretaria general de Vox no podía perderse el evento, pues el diseñador de origen venezolano pero residente en España desde su adolescencia, es uno de sus preferidos.

De hecho, fue el autor de su original vestido de novia, que era negro y no blanco como mandan los cánones. Macarena Olona lo rescató el pasado mes de noviembre para asistir a los premios Antena de Oro 2022 y confesó: "Y nueve años después desempolvé mi vestido de novia. Una joya de Hannibal Laguna. Hoy tengo un ex maravilloso y el vestido me entra si no respiro demasiado".

Macarena y Begoña posan en el desfile. Gtres

En esta ocasión también ha recurrido a Laguna, con un dos piezas formado por una falda larga con vuelo de tejido satinado y top negro de manga larga y cuello caja. El detalle fiesta lo ponía un cinturón con pedrería que realzaba su magnífica silueta. Un vestido que por el color y parte del diseño podría emular a su original vestido de novia negro. La abogada añadió un bolso de mano negro de Louis Vuitton y unos salones de tacón. El pelo recogido en un moño desenfadado con mechones sueltos hacia la cara y un maquillaje en tonos nude era su beauty look.

Estaba feliz por acompañar a Laguna en el estreno de su nueva colección, que tuvo lugar en el Palacio de Santoña en Madrid, en el marco de la pasarela de moda nupcial Atelier Couture. Se sentó en primera fila e interactuó con otras invitadas al evento, aunque no con Begoña Gómez, así que no pudo fotografiárselas juntas.

En cuanto a la esposa de Pedro Sánchez (51) se decantó por un estilismo mucho menos formal y de última tendencia. Lucía un vestido midi de cuello caja en color tabaco y una chaqueta de croché blanca encima. Lo combinó con unas botas altas en color blanco y discretas pulseras plateadas. Iba menos maquillada que Macarena, con el cabello suelto y su habitual flequillo cortina, que es uno de los que más se lleva esta temporada.

En el desfile había otras famosas que disfrutaron de las nuevas creaciones del diseñador como Fabiola Toledo y la modelo Marta López Álamo (26), que prepara su boda con Kiko Matamoros (66), así que quizá estaba cogiendo ideas para ese día tan importante.

