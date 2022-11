Macarena Olona rescata su original y desconocido vestido de novia para asistir a una entrega de premios

Los Premios Antena de Oro de 2022 se entregaron el sábado 26 de noviembre por la noche en el Gran Casino de Aranjuez (Madrid). Pese a no ser una de las galardonadas, Macarena Olona (43 años) se convirtió en la gran estrella de la alfombra roja gracias a su elegante estilismo, con el que parecía una auténtica diva de Hollywood. Feliz de estar entre las invitadas a tan importante velada destacó la importancia de estos "reconocimientos a los profesionales de los medios de comunicación".

Aunque está retirada de la política, la que fuera secretaria general de Vox desarrolla su proyecto personal en Latinoamérica y no descarta volver a liderar un partido en un futuro. Por el momento, se centra en sus nuevas tareas y da alguna que otra sorpresa como la que nos ocupa. A su llegada a la entrega de premios posaba sonriente, pero habría que esperar a su post en las redes sociales para descubrir que el vestido que lucía tenía un significado muy especial para ella.

Macarena Olona en Antena de Oro 2022. Gtres.

Muy discreta con su vida privada, se sabe que Macarena Olona está divorciada, que es madre de un niño y que tiene una nueva pareja, que es Guardia Civil. Pocos detalles más. Sin embargo, ahora se descubre uno de sus secretos mejor guardados: fue vestida de negro a su boda y ha recuperado aquel diseño para este evento. "Y 9 años después desempolvé mi vestido de novia. Una joya de Hannibal Laguna", escribe en Instagram. El modelo en cuestión tiene el cuerpo de encaje con escote palabra de honor y una falda de vuelo, muy voluminosa, adornada con plumas negras. En la mano, la abogada llevaba un clutch de Louis Vuitton. El pelo recogido en un clásico y elegante moño y un maquillaje en tonos nude con los ojos muy marcados eran la guinda del estilismo.

También lucía un collar plateado y unos discretos pendientes de brillantes. La maravillosa creación del diseñador venezolano fue también protagonista de otro momento importante, ya que Macarena usó una imagen de su enlace para despedir a una persona muy importante para ella: el hombre a quien siempre consideró su verdadero padre y con el que aparecía a la salida de la ceremonia, cogida de su brazo. Él falleció en enero el año pasado.

"Hoy se ha reunido con el Padre. Aunque no biológico, él lo fue para mí. Nunca permitió que me rindiera. Con cada golpe, siempre su mano tendida, diciéndome: 'Levántate'. De todo lo que podría haberme dado, eligió lo más importante: su ejemplo. Descansa en paz", escribía en su sentida despedida.

Macarena Olona no fue la única protagonista de la noche. Nuria Roca (50) también al recibir una Antena de Oro en la categoría de televisión. La presentadora tuvo un bonito gesto con su marido, Juan del Val (52), al subir al escenario y pronunciar su discurso. "Quiero dar las gracias a todos los compañeros con los que me he cruzado en estos 30 años y de los que he aprendido algo. Pero sobre todo quiero dar las gracias a mi compañero de vida, de vida y de profesión, ésta también es tuya Juan. Te amo. Muchas gracias a todos", confesó emocionada.

