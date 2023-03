Harry y Meghan, indignados con Buckingham: esperaban que el palacio anunciara los títulos de sus hijos

El pasado 9 de marzo, la página web oficial del palacio de Buckingham se actualizó confirmando el nuevo tratamiento de los dos hijos del príncipe Harry (38 años) y su esposa, Meghan Markle (41). Tanto Archie (3) como Lilibet Diana (1) ya podían ser considerados "príncipe" y "princesa". Sin embargo, para los duques de Sussex no fue suficiente.

Los pequeños adquirieron su cargo de príncipe y princesa cuando su abuelo, Carlos III (75), ascendió al trono, dejando atrás los nombramientos de "master" y "lady". Ahora, tal y como desvela The Mirror a través de la escritora especializada en Familia Real británica Ingrid Seward (75), Meghan y Harry están indignados y nuevamente dolidos con Buckingham porque desde palacio no se hizo un anuncio oficial sobre los flamantes títulos de sus hijos.

"A Archie y Lilibet se les permitió usar este título desde que murió su bisabuela, pero sus padres decidieron no hacerlo hasta ahora. Qué interesante, esperaron seis meses para hacer esto. Esperaban que el palacio de Buckingham se adelantara y lo anunciara antes que ellos. No hubo suerte".

[Buckingham confirma que Archie y Lilibet, los hijos de Meghan y Harry, son príncipe y princesa]

Harry y Meghan junto a sus hijos, Archie y Lilibet Diana.

El enfado de Meghan y Harry, de nuevo, con la Corona no es algo nuevo. El Daily Mail, ya adelantó por fuentes cercanas a los duques de Sussex que Meghan y Harry estaban descontentos porque Buckingham no reconoció de forma inmediata los títulos de Archie y Lilibet. Por otro lado, el entorno de Palacio afirmó que no habían efectuado el cambio, ya que esperaban una decisión final por parte del hijo de menor de Carlos y su mujer.

Otros títulos

Quizá lo que Meghan y Harry esperaban es que Buckingham hiciera con sus hijos lo que, por ejemplo, ejecutó el pasado viernes con el príncipe Eduardo, el menor de los hermanos del rey Carlos III. En su 59 cumpleaños y con un comunicado oficial se informó de que Su Majestad había conferido a su Eduardo el ducado de Edimburgo, el título que ostentaba el padre de ambos.

Eduardo lo disfrutará de manera vitalicia, pero, como ha ocurrido hasta ahora, luego volverá a la Corona, tal y como se indicó en el comunicado emitido por el palacio y que ha provocando el enfado de los Sussex. El príncipe Felipe de Edimburgo, fallecido el 9 de abril de 2021 a los 99 años, recibió el título en 1947, tras su matrimonio con la entonces princesa Isabel, que fue duquesa de Edimburgo antes de ascender al trono de Reino Unido en 1952.

